Uspeli su fudbaleri RB Lajpciga da se domognu borbe za trofej, sada su na potezu Borusija Dortmund i Kil (20.30). Za Milionere bi osvajanje pehara u Kupu Nemačke predstavljalo spas sezone, drugoligaš može da bude zadovoljan plasmanom među četiri najbolje ekipe, ali sigurno da će tražiti svoju šansu da se dočepa finala.

Ekipa Edina Terzića je na putu ka polufinalu bila bolja od Duisburga (5:0), Braunšvajga (2:0), Paderborna (3:2) i Menhengladbaha (1:0). Posle ispadanja iz Lige šampiona, gde je pružila odličan otpor Mančester Sitiju, vezala je tri trijumfa i prišla na samo bod četvrtoplasiranom Ajntrahtu. Redom je ekipa sa Signal Iduna Parka na pleća obarala Verder (4:1), Union Berlin (2:0) i Volfsburg (2:0), po dva pogotka je u trijufima nad Bremenom i Vukovima postigao Erling Haland.

Norvežanin nastavlja da oduševljava, postao je najmlađi igrač koji je stigao do 38 pogodaka u Bundesligi (gol na svakih 86,6 minuta). U tekućoj takmičarskoj godini je upisao 26 nastupa u elitnom rangu, mreže je tresao na polovini mečeva, a u listu strelaca se upisao u 25 navrata. Sa dva pogotka protiv Volfsburga oborio je rekord Pjera Emerika Obamejanga i postao Borusijin igrač sa najviše golova na strani u jednoj sezoni (16) - ukoliko i u 33. kolu zatrese protivničku mrežu, izjednačiće rekord Bundeslige, koji drže Jup Hejnkes i Timo Verner. Mogao bi ove sezone i da stigne do 30 golova u nemačkom šampionatu, što je dosad pošlo za rukom samo sedmorici igrača. Ipak, jedino je Uve Seler uspeo to da uradi u svojoj prvoj kompletnoj sezoni u takmičenju.

Jasno, Kil će morati da pronađe način da ga zaustavi, posebno sada kada se u stroj vratio i Džejdon Sančo, koji se upisivao u listu strelaca na svakom od prethodnih mečeva u Kupu. Mats Humels se takođe vraća u tim posle suspenzije, Džud Belingem je zaradio isključenje u ligi, ali to ne utiče na dešavanja u kupu.

Kil je najpre eliminisao niželigaša Rilasingen u prvoj rundi (7:1), a onda je napravio senzaciju. Izborio se za penal lutriju u duelu sa minhenskim Bajernom i posle boljeg izvođenja jedanaesteraca izbacio iz Kupa vladara nemačkog fudbala. Bio je potom bolji od Darmštada i Esena, pa će večeras protiv Dortmunda pokušati da nastavi svoj san. Ipak, nije u sjajnoj formi. Na prethodnih pet duela u Cvajti upisao je tek jedan trijumf i osvojio pet od mogućih 15 bodova. Tako je pao na četvrtu poziciju na tabeli, imao je minulog meseca i problema sa virusom korona, ali pošto ima čak tri meča manje od rivala kojima gleda u leđa, još uvek ima lepe šanse da se domogne promocije.

Rode su se dosad sastale samo jednom sa Milionerima, Borusija je kao gost u okviru Kupa 2012. godine slavila sa ubedljivih 4:0.

Dortmund 4-2-3-1: Hic - Mori, Akanđi, Humels, Gereiro - Belingem, Džan - Sančo, Rojs, Rejna - Haland

Kil 4-1-4-1: Dane - Dem, Val, Komenda, Van den Berg - Mefert - Ris, Muhling, Li, Bartels - Sera

NEMAČKA, KUP - POLUFINALE

Petak

Verder - RB Lajpcig 1:2 (0:0, 0:0)

/Bitenkur 105+1 - Hvang 93, Forsberg 120+1/

Subota

20.30: (1,22) Dortmund (6,50) Holštajn Kil (13,0)

