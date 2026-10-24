Haos ponovo vlada petercem, FK Korner opet teroriše!

Vratio se šampion Engleske pobedama nakon što mu je pre dve nedelje Brajton održao čas fudbala, ali se poprilično mučio, kako protiv Lidsa, tako na gostovanju Notingem Forestu. A kada je postalo jasno da je ostao bez Bukaja Sake , sa samo dvojicom zdravih krila na raspolaganju, strah od potencijalnog kiksa protiv do ovog vikenda neporaženog tima na gostovanjima naglo se proširio među navijačima Arsenala. Ispostaviće se - bespotrebno, jer Arsenal je bez većih problema arhivirao Everton i naplatio raniji kiks Mančester Sitija , izjednačivši se sa njim na vrhu tabele posle osmog kola.

Do pre nedelju dana bio je bez poraza, u međuvremenu je pretrpeo dva. U duelima protiv londonskih timova Everton je prošao kao bod po trnju, pošto ga je posle Čelsija, ovog vikenda bez bodova ostavio i Arsenal - 2:0 (1:0).

Ono što će Mikela Artetu posebno radovati jeste spoznaja da je ponovo osposobio moćno, donedavno glavno oružje - prekide, segment igre koji mu je tokom prethodne dve sezone često donosio veliku prednost i zbog kojeg su ga rivali preimenovali u FK Korner. Navijači Arsenala taj naziv pak odavno su prigrlili, pa se već u uvodnim minutima Emiratima orilo 'prekidi ponovo rade', sve zbog Ezrija Konse. Haos je posle dugo vremena zavladao protivničkim petercem, a letošnje pojačanje iz Aston Vile najbolje se u njemu snašlo i već u sedmom minutu donelo prednost Arsenalu. Ako ste kojim slučajem tipovali 2+, 3+ ili I2+, već tada ste mogli da zaokružite zahvaljujući Mozzart Relaxu. Gabrijel je na prvoj stativi 'napao' ubačenu loptu Martina Edegora, fudbaleri Evertona se uz pomoć prečke nekako odbranili od njegovog pokušaja, ali je otpadak na drugoj stativi sačekao Konsa i spakovao ga u mrežu za svoj prvi gol u dresu londonskog kluba. Ujedno i prvi koji je šampion Engleske postigao posle prekida - ne računajući penale - još od maja, prekinuvši niz od 13 utakmica u kojima nije uspeo...

Međutim, kako su mu doneli prednost, prekidi su Arsenalu mogli i da je oduzmu. I to vrlo brzo, pošto je samo desetak minuta po postignutom golu londonski tim umalo primio jedan. David Raja je slabo boksovao loptu, pa je njome pogodio Džejka O'Brajena, ali je imao sreće da mu je leđa sačuvao Gabrijel Magaljaes, otklonivši opasnost sa gol-linije. Delovao je domaćin ranjivo u pojedinim trenucima, a ta nesigurnost najuočljivija je bila kada je u finišu prvog poluvremena Ben Vajt povratnim pasom za Raju poklonio priliku Tjernu Bariju da izjednači rezultat. Ipak, španski čuvar mreže se iskupio za prethodno napravljeni kiks kod kornera.