Haos ponovo vlada petercem, FK Korner opet teroriše!

Vreme čitanja: 8min | sub. 24.10.26. | 18:00
Arsenal prvi put od maja postigao gol iz prekida i pogocima dvojice štopera došao do pobede nad Evertonom
Do pre nedelju dana bio je bez poraza, u međuvremenu je pretrpeo dva. U duelima protiv londonskih timova Everton je prošao kao bod po trnju, pošto ga je posle Čelsija, ovog vikenda bez bodova ostavio i Arsenal - 2:0 (1:0).
Vratio se šampion Engleske pobedama nakon što mu je pre dve nedelje Brajton održao čas fudbala, ali se poprilično mučio, kako protiv Lidsa, tako na gostovanju Notingem Forestu. A kada je postalo jasno da je ostao bez Bukaja Sake, sa samo dvojicom zdravih krila na raspolaganju, strah od potencijalnog kiksa protiv do ovog vikenda neporaženog tima na gostovanjima naglo se proširio među navijačima Arsenala. Ispostaviće se - bespotrebno, jer Arsenal je bez većih problema arhivirao Everton i naplatio raniji kiks Mančester Sitija, izjednačivši se sa njim na vrhu tabele posle osmog kola.
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Ono što će Mikela Artetu posebno radovati jeste spoznaja da je ponovo osposobio moćno, donedavno glavno oružje - prekide, segment igre koji mu je tokom prethodne dve sezone često donosio veliku prednost i zbog kojeg su ga rivali preimenovali u FK Korner. Navijači Arsenala taj naziv pak odavno su prigrlili, pa se već u uvodnim minutima Emiratima orilo 'prekidi ponovo rade', sve zbog Ezrija Konse. Haos je posle dugo vremena zavladao protivničkim petercem, a letošnje pojačanje iz Aston Vile najbolje se u njemu snašlo i već u sedmom minutu donelo prednost Arsenalu. Ako ste kojim slučajem tipovali 2+, 3+ ili I2+, već tada ste mogli da zaokružite zahvaljujući Mozzart Relaxu.
Gabrijel je na prvoj stativi 'napao' ubačenu loptu Martina Edegora, fudbaleri Evertona se uz pomoć prečke nekako odbranili od njegovog pokušaja, ali je otpadak na drugoj stativi sačekao Konsa i spakovao ga u mrežu za svoj prvi gol u dresu londonskog kluba. Ujedno i prvi koji je šampion Engleske postigao posle prekida - ne računajući penale - još od maja, prekinuvši niz od 13 utakmica u kojima nije uspeo...
Međutim, kako su mu doneli prednost, prekidi su Arsenalu mogli i da je oduzmu. I to vrlo brzo, pošto je samo desetak minuta po postignutom golu londonski tim umalo primio jedan. David Raja je slabo boksovao loptu, pa je njome pogodio Džejka O'Brajena, ali je imao sreće da mu je leđa sačuvao Gabrijel Magaljaes, otklonivši opasnost sa gol-linije. Delovao je domaćin ranjivo u pojedinim trenucima, a ta nesigurnost najuočljivija je bila kada je u finišu prvog poluvremena Ben Vajt povratnim pasom za Raju poklonio priliku Tjernu Bariju da izjednači rezultat. Ipak, španski čuvar mreže se iskupio za prethodno napravljeni kiks kod kornera.
Trio u navali koji su činili Noni Madueke, Viktor Đekereš i Ebereči Eze, funkcionisao je u skladu sa očekivanjima većinskog dela navijačkog korpusa. U prevodu, i nije baš funkcionisao. Đekereš, ruku na srce, jeste služio kao martinela saigračima i u nekoliko navrata sačuvao 'teške lopte', Madueke i Eze su na krilima još i zujali pomalo, ali med doneli nisu. Veći deo tereta u napadu tako su na sebe preuzeli - defanzivci. Konsa je, podsetimo, načeo Everton, a Gabrijel ga sredinom drugog poluvremena dokusurio. I to na asistenciju Vajta, njegovu treću ligašku od starta sezone! Sjajno Englez koristi odsustvo Jurijena Timbera i ponovo postaje važna karika u ekipi. Konkrento u 68. minutu je sa puno osećaja sa desnog krila zavrnuo na drugu stativu za brazilskog štopera, koji je ostao u protivničkom šesnaestercu posle kornera.
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Ofanzivno je od Arsenala to bilo - to. U preostalih dvadesetak minuta oslonio se na odbranu, najčvršću u prvenstvu, i bez većih problema priveo utakmicu kraju. Mada je moglo da ih bude da je Kirnan Djuzberi Hol u 83. minutu bio za nijansu precizniji. Pobegao je vezista Evertona baš Gabrijelu kod ubačene lopte sa levog boka i glavom sa penala tukao malo pored gola. Mogli su na Emiratima da odahnu.
PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/
Koventri - Fulam 0:1 (0:0)
/Bob 80/
Arsenal - Everton 2:0 (1:0)
/Konsa 7, Gabrijel 68/
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Nedelja
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