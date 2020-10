“Pan para hoy, hambre para mañana...“

Španska narodna izreka koja najbolje opisuje trenutno stanje u Barseloni. Hleba danas, glad sutra. A sutra je već stiglo u Barselonu. Samo dva dana nakon što je završen verovatno najgori prelazni rok u istoriji titana sa stadiona Kamp Nou katalonski klub podrhtava pred novim potresima. Kao da ih nije bilo dovoljno ovog leta. Trebalo je da zna Đozep Marija Bartomeu. Svakome drugom je bilo jasno. Kad u Barsi imaš Lionela Mesija protiv sebe, idi odmah sam, pre no što te proteraju.

Bartomeu je, tako je to karakteristično za ljude željne fotelje i moći, izabrao da se “bori za klub“, u stvari je hteo da pokaže da je najpametniji. Danas je najomraženiji. Njegovi protivnici i zvanično su sakupili i overili 16.521 potpisa što je dovoljno da se na referendumu sociosa glasa o nepoverenju aktuelnom predsedniku. Da nije korone, verovatno bi on bio održan u roku od mesec dana. Ovako, dobiće neki dan viška, ne previše.

Treba ipak reći da se u istoriji Barselone nikad nije desilo da predsednik izgubi mandat na ovakav način. Isto tako treba reći i da niko nije zabrljao kao Bartomeu. O užasnom prelaznom roku možemo i posle, ali nije samo to problem. Dovoljno je da danas prelistate špansku štampu. U svakim novinama nova afera.

Mundo Deportivo tako najveću pažnju pridaje sukobu Antoana Grizmana i Ronalda Kumana kojem se priključio i selektor Francuske Didije Dešan. Čak su i Grizmanovi zastupnici, dok je on sa reprezentacijom, navodno preko Uprave zatražili da Kuman pokaže više poštovanja prema Barseloninom napadaču. Razlog su kritike na njegov račun, rekao je šef struke da Grizman mora da pruži više. Dešan je umesto Grizmana odgovorio uoči utakmice sa Ukrajinom...

“Grizman trenutno igra po desnom krilu, a rekao je Kumanu da ne razume zašto ne igra u centralnom delu terena. Naravno, Antoan će morati da se prilagodi, ali on je efikasniji kad je u srcu igre, kad igra s loptom. Tu može da pomogne i vezistima. On nije igrač koji može da uzme loptu i probija po krilu. Njemu treba lopta, on se pametno kreće“.

Sa druge strane, As piše da je Uprava pobesnela na Samjuela Umtitija i pre svega Usmana Dembelea zbog toga što nisu pristali na transfere koji bi Blaugrani dozvolili da dovede Erika Garsiju i Memfisa Depaja. I katalonski mediji tvrde da će Barsa u januaru opet pokušati da ih nekome uvali. Šuška se i da je Dembele odbio Mančester junajted zato što flertuje sa Juventusom.

Nije međutim problem samo u njima dvojici. Masni čekovi koji svakog meseca ležu na račun Đordija Albe, Đerara Pikea i Serđa Busketsa oterali su sve udvarače. Niko od igrača nije pristao da ide za manje novca. A svi su oni bili na spisku za odstrel posle debakla u sudaru sa Bajernom (2:8).

Ni Riki Puć nije hteo da ide iako zna da neće da igra (©Reuters)

Među retkim nedodirljivim igračima bio je recimo Nelson Semedo, ali kako primećuje dopisnik Gardijana u analizici prelaznog roka baš je on na kraju otišao – i otvorio put za dolazak Seržinja Desta – jer je ponuda Vulverhemptona bila jedina koja je stigla na Barsinu adresu.

Ostali su bukvalno oterani. Već smo više puta pisali, Barselona je ovog leta prodala Luisa Suareza, Ivana Rakitića, Artura Vidala, Rafinju i Žan Kler Todiboa za, verovali ili ne, zbirno 3.500.000 evra. Mogli bi naravno da dobiju više, od bonusa za Suareza i Vidala, te ako Benfika odluči da otkupi Todiboa, ali svejedno. Za Dembelea bi prihvatili i ponudu od 50.000.000, iako su ga platili 105.000.000 fiksno i još 45.000.000 u premijama.

Za Rafinju su isprva tražili 18.000.000 evra od Selte, na kraju su ga spakovali u avion tri sata pre isteka prelaznog roka i bez obeštećenja poslali Pari Sen Žermenu. Ima Barsa i 3.000.000 u premijama i 35 odsto od narednog transfera, ali da se ne lažemo - očajnički potez. Ista cena je postavljena pred Fulam i za Todiboa, Benfika ga je na kraju dobila na pozajmicu za 2.000.000. Ne tako davno Barsa je davala tih 18.000.000 evra za Žuniora Firpa i Martina Brajtvajta, naravno da nikom nije palo na pamet da ovog leta priđe toj sumi.

A, da, otišao je i Arda Turan. Tri godine nakon što je odigrao poslednju utakmicu za Barselonu.

Prosto, u poslednjih pet godina teško je odlučiti koji je od kog potez bio gori. Onih 222.000.000 evra dobijenih od Nejmarovog odlaska u Pari Sen Žermen potrošili su za šest meseci. Još kad su se nadovezali finansijski problemi zbog korona virusa klub je zapao u ozbiljne probleme. Lepo je to Mesi opisao...

“Već dugo ne postoji nikakav plan, ništa. Žongliraju, krpe rupe koje se usput pojave“.

Samo je on hteo da ide. A njega nisu pustili.