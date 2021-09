Za večerašnju utakmicu između Crvene zvezde i novosadskog Proletera (20.00) najavljena je fešta povodom proslave 58. rođendana stadiona Rajko Mitić.

Ulaz na tribine je besplatan, navijači crveno-belih imaju priliku da u velikom broju podrže svoje ljubimce i isprate ih na megdan s Bragom idućeg četvrtka, takođe u Beogradu, na startu grupne faze Lige Evrope, kao i da na delu vide najnovijeg igrača svog kluba - Rišaira Živkovića.

Holandski napadač srpskog porekla tokom reprezentativne pauze upoznao se sa novim saigračima i očekuje se da dobije određenu minutažu u okršaju sa trinaestoplasiranim timom domaćeg prvenstva. Verovatno ne od početka utakmice, ali bi trebalo da mu Dejan Stanković pruži šansu u drugom delu meča.

SUBOTA, 20.00: (1.10) CRVENA ZVEZDA (11.0) PROLETER NS (19.0)

Živković je na Marakanu stigao u finišu prelaznog roka kao slobodan igrač, posle raskida saradnje sa kineskim Čangčungom. Potpisao je trogodišnji ugovor i u Crvenoj zvezdi će pokušati da rehabilituje karijeru.

Reč je o nekadašjem velikom talentu, najmlađem debitantu i strelcu Groningena (za ovo drugo je pretekao slavnog Arjena Robena) i igraču kog je još kao tinejdžera angažovao Ajaks. Već na debiju za velikana iz Amsterdama postigao je gol, međutim, nije se naigrao u dresu Kopljanika. Za tri godine imao je ukupno 10 nastupa (176 minuta), tokom kojih je dao dva i namestio jedan gol.

Značajno efikasniji bio je igrajući za B tim crveno-belih (40 utakmica, 27 golova, 3 asistencije), a bio je i na pozajmicama u Vilemu Drugom i Utrehtu, pre nego što je prodat belgijskom Ostendeu, iz kog je potom otišao u Kinu.

Živković je pre nekoliko dana (5. septembra) napunio 25 godina, tako da još ima vremena da se vrati na put koji mu je predviđan u mlađim danima. Od njega se očekuje da unese brzinu i prodornost u špicu srpskog šampiona, a inače je sedmi fudbaler Crvene zvezde koji se školovao u zemlji lala. I odličnih fudbalera.

Pre njega to su bili Saša Caki Stojanović (PSV Ajndhoven), Andrija Luković (PSV Ajndhoven), Dejan Meleg (Ajaks), Lorenco Ebisilio (Ajaks), Mičel Donald (Ajaks) i Radživ van La Para (Fajenord).

Pojedini su samo deo svog fudbalskog obrazovanja sticali u Holandiji, pojedini kompletno, a u ovu grupu bi se čak mogao svrstati i Ibrahim Some, nekadašnji napadač Crvene zvezde iz Konga. On je kao 18-godišnjak bio član Ajaksa iz Kejp Tauna, južnoafričkog kluba koji je do pre godinu dana imao ugovor o saradnji sa holandskim imenjakom, čija je bio filijala i po čijem programu je radio.

Od svih pomenutih je, međutim, samo Mičel Donald ispunio očekivanja noseći crveno-beli dres najtrofejnijeg srpskog kluba. Moglo bi se reći da ih je i premašio, jer je postao prvi stranac kapiten Crvene zvezde i bio bitan šraf u mašineriji Vladana Milojevića koja je klub iz Ljutice Bogdana 2017. vratila na evropsku mapu, započevši niz koji i dalje traje. Pored toga, pouzdani defanzivni vezista je sa crveno-belima osvojio dve titule u prvenstvu Srbije (prvu pod vođstvom Miodraga Božovića).

Donald je za Crvenu zvezdu odigrao 107 utakmica, dao 14 i namestio 10 golova. Ostaće upamćen kao harizmatičan fudbaler i veliki borac na terenu, što je posledica školovanja u slavnom Ajaksu.

Klub iz Amsterdama doveo ga je 1998. kao desetogodišnjaka i u njemu je ostao sve do 2011, ali se nije naigrao u dresu prvog tima, čemu su doprinele i povrede. Upisao je tek 18 utakmica, odnosno 723 minuta. Debitovao je kod Henka ten Katea, zatim ga je povreda sprečila da igra pod komandom Marka van Bastena, a potom mu je šansu pružio Martin Jol. Iako ga je hvalio i isticao njegov potencijal, Jol je na polusezoni, januara 2010. poslao Donalda na pozajmicu u Vilem Drugi, a zatim je prešao u Rodu, pa rusku Mordoviju iz koje je 2015. došao u Beograd. Od leta 2018. je u Turskoj...

Čuvenu Ajaksovu školu, jednu od najboljih i najpoznatijih u svetu, prošao je i Lorenco Ebisilio, s tim da je on u prvom timu sakupio sasvim lepu cifru utakmica - 52, uz 11 golova i šest asistencija. Veru u ovog momka imao je doskorašnji selektor Holandije, Frank de Bur, koji ga je prvo trenirao u mlađim kategorijama, a onda povukao u prvi tim. Upisao je nastupe u pohodu na dve titule, da bi ga Kopljanici prodali ukrajinskom Metalurgu za 500.000 evra u zimskom prelaznom roku sezone 2012/13. Od tada njegova karijera ide silaznom putanjom, mada može da se pohvali s još tri nacionalna trofeja - dva u prvenstvu Kipra sa Apoelom i jednim u Superligi Srbije sa Crvenom zvezdom.

ČETVRTAK, 18.45: (2.30) CRVENA ZVEZDA (3.35) BRAGA (3.10)

Nije, ipak, Holanđanin opravdao očekivanja u Beogradu. U 30 utakmica dao je tri gola i asistirao za devet, što je nedovoljno za igrača njegovog pedigrea, koji je stigao i kao jedan od najboljih u kiparskom prvenstvu. Stoga su ga crveno-beli posle samo jedne sezone prodali Džubilo Ivati za 500.000 evra, oko 100.000 manje nego što je prethodno plaćen Apoelu.

Najveća očekivanja od pomenutih igrača Holanđani su imali od Radživa van La Pare, krilnog napadača koji je ostavio prilično gorak ukus svojim nastupima i, posebno, nezainteresovanošću tokom perioda provedenog u Crvenoj zvezdi. Stigao je u "minut do 12" prelaznog roka leta 2019. u jednom od najskupljih transfera u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana. Engleskom Hadersfildu, s kojim je igrao Premijer ligu, plaćen je 1.200.000 evra, međutim, ispostaviće se da su to bile bačene pare.

Bivši đak Fajenorda i redovan reprezentativac Lala u mlađim selekcijama, uprkos dobroj volji Vladana Milojevića i Dejana Stankovića da ga probude, odigrao je tek 11 utakmica za Crvenu zvezdu, ukupno 718 minuta tokom kojih je dao samo jedan gol i imao dve asistencije.

I taj jedan gol dao je Trepči u Kupu Srbije u pobedi 8:0.

Što se tiče srpskih igrača koji su nastupali za Crvenu zvezdu, a školovali se u Holandiji, Andrija Luković i Dejan Meleg išli su tamo na usavršavanje, pošto su u Srbiji već osetili kako je igrati sa profesionalcima. Luković je imao sezonu i po seniorskih nastupa za Rad kada je par meseci uoči 20. rođendana otišao u PSV, dok je Meleg bio godinu dana mlađi kada je kao prvotimac Vojvodine prešao u Ajaks. Uporni su bili ljudi iz Amsterdama da ga dovedu, a uspeli su na drugu ponudu, koja je nezvanično iznosila 650.000 evra.

Ni jedan ni drugi, međutim, nisu uspeli da stignu do zvaničnog nastupa za prvi tim, pa su se vratili u Srbiju. Luković u Zvezdu, u kojoj je i bio pre odlaska u Rad, a Meleg u matičnu Vojvodinu.

"Naučio sam i video koliko je teško igrati u inostranstvu i nametnuti se kao stranac, sa svega 19 godina. Konkurencija je bila paklena - Gvardado, Vajnaldum, Adam Maher, Dejvi Proper, Pereiro, Memfis Depaj...", prisetio se Luković po povratku iz Holandije leta 2016. u intervjuu za Mondo.

Dodao je Luković i da Holanđani nemaju talentovanije igrače nego što su u Srbiji, već da razliku prave uslovi u kojima se trenira od najmlađih dana.

"Drugačije je kada neko od sedme, osme godine trenira na tepih terenima, jer taj već sa deset godina zna kako će i gde lopta da mu odskoči, a kod nas su ti potrebna dva, tri dodira samo da primiš loptu. Kad se setim gde sam sve trenirao i igrao utakmice kao klinac...", pričao je Luković.

Za razliku od njih dvojice koji su među Lalama ostali dve godine, Nišlija Saša Stojanović se zadržao dosta duže. Čak osam godina.

"U PSV sam otišao već sa 16 godina. Bio sam zapanjen onim što me je tamo sačekalo. Pre svega uslovima i organizacijom. Svi imaju odlične terene i prateću opremu. Voleo bih da mi u Srbiji uspemo jednog dana da dostignemo taj nivo", priželjkuje Stojanović u razgovoru za Mozzart Sport.

Iako nije uspeo da debituje za prvi tim PSV-a, Stojanović je pre odlaska iz Holandije igrao za drugoligaše Ajndhoven i Rosendal.

"Ne kajem se zbog odlaska u PSV. U fudbalu jedna povreda može da te odvoji od terena i upropasti karijeru, pa se zato i kaže da je prva ponuda možda i najbolja. Potrebno je, naravno i sreće da se sve kockice poklope".

Nekadašnji vezista je među Filipsovcima trenirao pod nadzorom bivšeg holandskog reprezentativca Ervina Kumana.

"On mi je bio trener u B timu, a kasnije sam išao na treninge prve ekipe i igrao za drugu... Holanđani imaju takav sistem da mlađe kategorije prate prvi tim, igraju u istoj formaciji, sa jednim špicom, dva bočna igrača i plejmejkerom koji razigrava te bočne. Kao što su Snajder i Roben, to je njihova škola. Mnogo se polaže na tehniku, špicevi im nisu jaki, ali su tehnički perfektni", ističe Stojanović.

Legenda niškog Radničkog nije se dugo zadržao u Crvenoj zvezdi. Jednu i po sezonu proveo je u crveno-belom dresu (stigao u januaru 2015), ali ko zna, možda se jednog dana vrati kao trener.

"Angažovan sam u omladinskoj selekciji Srbije koju vodi Dejan Branković. Uskoro ću polagati za licencu, pa ćemo videti kako će se sve to dalje odvijati. Eto, baš u Holandiji se mnogi bivši igrači okreću trenerskom poslu i uzimaju ekipe u mlađim kategorijama kako bi stekli iskustvo, a i te kako imaju šta da prenesu mladim igračima. O tome kako se radi u Holandiji najbolje govori to što ih je jedna Španija iskopirala i nastavila s filozofijom Johana Krojfa koji im je doneo tiki-taku", navodi Stojanović.

A, šta će Rišairo Živković doneti Crvenoj zvezdi, moglo bi da se nagovesti već večeras.

Prednost kao najistureniji igrač tima svakako će imati Milan Pavkov zbog uigravanja za meč sa Bragom, ali će Stanković protiv Proleteramorati da kombinuje postavu zbog dalekih putovanja Borjana, Kange i Bena i Dragovićevog igranja za Austriju.Umesto njih, među stativama očekuje se mladi Miloš Gordić kao potreban bonus, Nenad Krstičić u tandemu sa Sekuom Sanogom u sredini veznog reda, a Filipo Falko će na desnom krilu probati da popravi utisak s početka sezone. Iskusnog Dragovića na poziciji štopera odmeniće Radovan Pankov, pored kog će biti Miloš Degenek. Prešao je i reprezentativac Australije hiljade kilometara prethodne dve nedelje, ali nije nastupao u rutinskim pobedama svoje selekcije nad Kinom i Vijetnamom, tako da odmoran čeka povratak klupskom fudbalu.