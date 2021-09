Crvena zvezda je okončala prelazni rok dolaskom Rišaira Živkovića i tako u potpunosti kompletirala sastav za ovu sezonu, pa do 16. septembra i završetka prelaznog roka, više neće biti aktivnosti na stadionu Rajko Mitić. To je poručio šef struke crveno-belih, Dejan Stanković, čiju ekipu u narednih mesec dana očekuje serija izuzetno teških mečeva.

(1,10) CRVENA ZVEZDA (11,0) PROLETER (19,0)

Sutrašnji okršaj sa Proleterom na stadionu Rajko Mitić (subota, 20.00) predstavljaće pravo zagrevanje za ono što sledi, a to su mečevi sa Bragom i Partizanom.

"Posle pauze koja nam je dobro došla, radili smo dosta dobro. Reprezentativci su se uspešno vratili, znate i sami da se svuda situacija zbog korone menja iz dana u dan, uspeli su svi da se vrate. Videćemo koliko su odmorni, ali imamo igrače koji su spremni da istrče sutra. Čeka nas lep ciklus do 3. oktobra, ali da ne trčimo pred rudu, idemo utakmicu po utakmicu. Bitno mi je da su svi zdravi, pogotovo ovi što su bili po reprezentacijama, jer posle onako ubitačnog ritma nisu imali ni dana pauze. Svi su igrali, i ovi mlađi, ostvarili lepe rezultate. Sve ide kako treba, povreda, hvala Bogu, nema, može samo da bude u pitanju umor", rekao je Stanković.

Iako okršaj sa ekipom iz Slane Bare gotovo da niko ne shvata za ozbiljno, uoči derbija i početka Lige Evrope, osvajanje tri boda i dobra igra na prolavi rođendana stadiona Rajko Mitić, predstavljalo bi idealnu podlogu za sve što očekuje ekipu Dejana Stankovića.

"Sigurno je da su jedna dobra igra i jedan dobar rezultat penicilin za sve, pogotovo za samopouzdanje i za glavu. Svaka pobeda nosi svoje, mi smo prošle godine igrali jedan ciklus, gde nam na kraju nije bilo bitno da li ćemo igrati lepo ili ružno, bitno je bilo da donesemo ciljeve kući. To smo ispunili, slažem se da je Banovo brdo bilo lep pokazatelj kako ekipa treba da izgleda od prvog do polsednjeg minuta. Na tome smo radili tokom ove pauze, okosnica mi je ostala u Beogradu, vezni red i napad, radili smo na detaljima, o kojima stalno pričamo. Pogotovo kod nas u prvenstvu igraš protiv niskog bloka, jedno dobro otvaranje utakmice na vreme ti donese prednost da budeš mirniji i da onda igraš malkice lepršavije i lepše za oko. Na Banovom brdu dali gol u finišu prvog poluvremena, stvarali smo dosta šansi, nismo davali golove, ali je izgledalo fenomenalno i na tome ćemo težiti".

Rišairo Živković bi trebalo da donese mnogo više napadačkih opcija crveno-belima, a samim tim i kvalitet više.

"Uglavnom, svaki igrač koji dolazi u Zvezdu dobija pohvale. I treba da dobija pohvale, a na njemu je kako će da odgovori na pritisak i igranje u Crvenoj zvezdi. Verujte mi da nije lako, ne uklapa se svako mnogo brzo u ovaj sistem, veličinu kluba i ovaj pritisak. Cilj koji predstavljamo pred sebe je veliki i ne može svako da se navikne za 10-15 dana, sigurno da treba vremena. Već sam rekao da mi je drago što je došao odmah posle Čukaričkog, imao je 10 dana, kao da je prošao kompletne pripreme. Jedan dobar, brz igrač, signurno će nam doneti nešto novo. Na njemu je, samo treba da bude miran, ne treba da razmišlja da će za sedam dana srušiti svet, treba kao i do sada da radi - odnos, profesionalizam, koji su fenomenalni sa njegove strane. Može samo dobro da nam donese".

BEN PUTOVAO DAN I PO U POVRATKU, BORJAN POSLEDNJI STIGAO

Povreda nema, ali bi pojedinci mogli da odmore, kako se ne bi rizikovalo.

"Svi konkurišu. Kažem, nemamo problema sa povredame, samo neko ko je proputovao pola sveta. Kao Degenek, kao Kanga, kao Ben, koji je putovao dan i po. Borjan je odigrao pre 20-30 sati utakmicu i odmah se vratio. Samo je pitanje kako će se oni osećati. Imamo stvarno izuzetnu komunikaciju. Ako kaže da je umoran, ja verujem da je umoran, ako kaže da može da igra - isto tako sam siguran da će dati sve od sebe. Nisam se još video sa Borjanom, on je poslednji stigao. Videćemo, imamo i Popovića i Gordića, u svakom trenutku su tu da budu stopostotno u konkurenciji za stajanje na golu".

Povela se polemika i oko mogućnosti i učinka Strahinje Erakovića, koji se kao bonus česti igra na bekovskim pozicijama.

"Eraković je centralni štoper i stopostotno može da pruži na tom mestu. Sigurno da manje može da da na desnom, a još manje na levom beku. Ali on momak je uvek odradio stopostotno, da li je to dobro, uvek ima prostora na diskusiju. Oduševio me je na Brdu, pričali smo dosta, samo treba da skine to oprerećenje. Ako pogreši, pa neka pogreši, imamo tu još deset momaka koji će stati ispred njega i ispraviti njegovu grešku. On je jedan od tih mlađih koji je odigrao fenomenalno protiv Italije za U20 selekciju. Reakao sam i pre godinu dana da je u pitanju igrač, koji može da ima veliku karijeru".

Reprezentacija je oduševila kompletnu javnost, pa tako i Dejana Stankovića.

"Meni je čast da pričam o reprezentaciji, neko ko je bio njen kapiten. Reprezentacija je igrala paklen fudbal u Irskoj, ne znam kada sam gledao da je Srbija igrala tako moćno i dominantno, možda smo samo tako mogli da primimo gol. Ne vidim kako su oni mogli da ga daju. Sa ovakvim odnosom i ovakvom igrom, reprezentacija može da se nada da će završiti prva i otići direktno na Svetsko prvenstvo. Ako i ne bude prva, onda će kroz baraž sa ovakvom igrom obezbediti plasman".

Sticajem okolnosti, odnosno nepovoljne epidemiološke situacije, niko iz stručnog štaba neće biti na utakmici između Fereire i Brage (subota, 16.30), ali to ne znači da crveno-beli neće biti maksimalno pripremljeni za protivnika.

"Znate i sami da smo skinuti sa liste zemalja sa "zelene liste", sada smo na "crvenoj", imamo način na kojima ćemo videti sve detalje. Prelazni rok je završen, odradili smo sve što je u našoj moći, na nama je sada da pokažemo koliko možemo, verujem 1.000 posto u našu ekipu", rekao je Stanković.