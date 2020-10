Moglo bi da se desi da navijači Partizana Filipa Holendera najpre vide u dresu – Mađarske.

Novi napadač crno-belih je ugovor sa Parnim valjkom potpisao u smiraj prelaznog roka, ali nije stigao ni da trenira sa novim saigračima, jer je morao da se pridruži reprezentaciji Mađarske. A, večeras će možda u dresu naših severnih komšija zaigrati na Marakani protiv Srbije.

Munjevito je Partizan radio u finišu prelaznog roka, šteta što nije ranije, jer bi možda imao i bolje rezultate. Sve je išlo toliko brzo da i Holender priznaje da nije verovao kako će se preseliti u Beograd.

„Sve se izdešavalo tri-četiri dana pre mog dolaska u Beograd. Menadžer me je prvo kontaktirao i rekao da je Partizan zainteresovan za mene, ali iskreno nisam verovao u tu mogućnost s obzirom na to da je ostalo nekoliko dana do kraja prelaznog roka, a ujedno su me čekale reprezentativne obaveze. Ali, ubrzo nakon toga sve je postalo još ozbiljnije. Rekli su mi da me čekaju u Beogradu i da već mogu da dođem da potpišem ugovor“, ispričao je Holender za klupski sajt.

Priznaje novi igrač Partizana, rođeni Kragujevčanin, da će mu biti potrebno malo vremena da „pohvata konce“ u novom klubu.

„Partizan sam više pratio na evropskim utakmicama nego u domaćoj ligi. Ne poznajem nikog iz ekipe, ali sam siguan da ću se brzo i dobro uklopiti u tim. Šefa Stanojevića sam upoznao u Beogradu tokom potpisivanja ugovora. Pričali smo na različite teme, ali kada govorimo o mojoj poziciji konkretno, mogu da igram i na krilu i u napadu“, istakao je Holender.

Možda je prebrzo i nije realno da se ostvari, ali ko zna, možda debi u crno-belom dresu Filipu Holenderu bude na večitom derbiju, koji je u prvom narednom kolu nakon pauze.