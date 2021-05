Dinamo je i sa mečom manje četiri koraka ispred Osijeka. Zato bi trijumfom protiv Slaven Belupa u 32. kolu došao na prag osvajanja titule (17.00). U seriji je dobrih rezultata, ali u Koprivnicu je doputovao bez dva važna igrača.

Bez poraza su Zagrepčani od kako su ispali iz Lige Evrope, pa su tako produžili seriju nepobedivosti u domaćim takmičenjima na 14 utakmica. Nakon poraza od Viljareala slavili su protiv Istre (1:0), remizirali sa Osijekom (1:1) i savladali Hajduk (2:0) u prvenstvu, dok su u polufinalu Kupa pregazili Goricu u produžetku (4:1). Iako na Maksimiru vlada dobro raspoloženje, trener Damir Krznar ima određenih problema kadrovske prirode. Prvi napadač Bruno Petković odrađuje suspenziju, dok u Koprivnici u timu neće biti ni povređenog Marija Gavranovića. Tako u prvi plan ponovo iskaču Nigerijac Ijaji Atiemven i Marko Tolić, koji su po vokaciji pre svega vezisti.

Krznar je dobio poverenje uprave posle odlaska Zorana Mamića, još nije doživeo poraz u domaćim takmičenjima i u predstojećim danima će se boriti za novi ugovor. Na dobrom je putu da osvoji duplu krunu, prvu posle tri godine za Modre, pa ukoliko to izvede, nema sumnje da ćemo ga i naredne godine gledati na Maksimiru.

Dinamo se po pravilo dobro snalazi u duelima sa Slaven Belupom, koji je sedmi na tabeli, prilično bezbeden što se tiče opstanka, pa do kraja sezone neće imati prevelike takmičarske ambicije. Na poslednjih pet mečeva slavio je samo jednom, a protiv Modrih na trijumf čeka još od 2017. godine (17 utakmica). U minula dva meseca su se dva puta sastajali, Zagrepčani su slavili u oba navrata bez primljenog gola (3:0 i 2:0).

Iako Dinamo igra utakmicu od velikog značaja u borbi za tron, danas je u centru pažnje u okviru 32. kola HNL-a susret između Hajduka i Rijeke (20.00). Veliki je ulog u predstojećem Jadranskom derbiju, kako se oba sastava bore za plasman na međunarodnu scenu.

20.00: (2,70) Hajduk (2,95) Rijeka (2,70)

Rijeka je u daleko boljoj situaciji, četvrta je na tabeli sa 52 boda, osam više od velikog rivala (uz meč više) i jednim manje od trećeplasirane Gorice. Nedavno je neprijatno iznenadila u Kupu i ispala u polufinalu od Istre, ali zato u prvenstvu ima osam vezanih mečeva bez poraza (šest trijumfa).

Trener Riječana Goran Tomić očekuje veliku borbu i ističe da je njegova ekipa spremna.

"Još jedna velika utakmica za nas, veliki derbi, znamo što to znači u hrvatskom fudbalu. Očekujem pravu, mušku utakmicu, kao što je i inače u derbijima. Dočekujemo ovu utakmicu u dobrom raspoloženju, spremni smo za jedan takav izazov. Bodovi su izuzetno bitni i nama i njima, očekujem pravo nadigravanje. Hajduk ima jako dobar napadački potencijal, sve su to kvalitetni igrači. Rotirali su sastav, igrali na različite načine, spremili smo se za više varijanti. Moramo biti pravi i koncentrirani kako bi uzeli bodove", prenosi Germanijak.

Hajduk je sa druge strane na poslednjih pet utakmica slavio samo jednom. Posle remija sa Slaven Belupom (2:2) i trijumfa nad Istrom (1:0), doživeo je poraze u susretima sa Osijekom (0:1) i Dinamom (0:2), dok je došao do boda na gostovanju u Koprivnici (1:1). Splićani su u situaciji biti ili ne biti, u slučaju poraza bi ostali bez šansi da se domognu evroscene. Poslednji put su bez Evrope ostali u sezoni 2005/06.

Svestan je i trener sastava sa Poljuda Paolo Tramecani važnosti predstojećeg duela, ali veruje u svoju ekipu.

"Očekivanja su velika, normalno da je tako jer je ostao mali broj utakmica do kraja sezone. Moramo uložiti krajnji napor da se oporavimo i savladamo probleme s povredama. Ova ekipa je u poslednje vreme pokazala da kada je u problemima i teškim situacijama uspeva da ostane uspravna, da ide napred i da je jedinstvena. I zato je po mom mišljenju važan duh u kojem pripremamo ovu utakmicu. Biće to jedna teška utakmica, bez obzira na činjenicu da smo bili bolji u posljednja dva susreta jer je svaka utakmica posebna. Znamo koliko nam je važna ova i sve preostale utakmice do kraja sezone", prenosi Germanijak.

Slavio je Hajduk u prethodna dva okršaja sa Rijekom (oba puta na Rujevici), dok su krajem minule godine Beli bili bolji na Poljudu.

HRVATSKA - 32. KOLO

Petak

Lokomotiva - Šibenik 1:0 (0:0)

Subota

17.00: (7,50) Slaven Belupo (4,10) Dinamo Zagreb (1,42)

20.00: (2,70) Hajduk (2,95) Rijeka (2,70)

Nedelja

17.00: (2,95) Istra (3,15) Gorica (2,35)

19.05: (1,20) Osijek (5,80) Varaždin (13,0)

*** Kvote su podložne promenama