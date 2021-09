Danas s nama tipuje jedna zaista interesantna sportska ličnost, koja tipuje za STK Borac iz Čačka. On je Dan Fracile, predsetnik STK Novi Sad, kluba koji je ostvario ogromne uspehe u međunarodnim okvirima za naš stoni tenis.

O čemu je reč, najbolje je da kaže naš današnji lovac na kvotu 11,34.

“Naše deojke su šestostruke prvakinje države, a što je najinteresantnije, one su do ovog uspeha došle četiri puta uzastopno. Inače, mi smo pre par meseci bili organizatori završnog turnira Kupa Evrope u Spensu. Za one koji ne znaju, to je drugo po kvalitetu takmičenje na kontinentu. Došli smo do polufinala Lige Evrope, što je bitno iz mnogo razloga. Kao prvo, uspeli smo da dođemo do plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, što je poduhvat bez presedana u analima našeg stonog tenisa. Zadovoljstvo mi je što će naš klub igrati na takmičenju koje će se održati u Mecu, u novemmbru mesecu“, kaže za MOZZART Sport, Dan Fracile, a mi krećemo na igru.

Prvi par u špilu igara, vodi nas na susret AUGZBURG II – BURGHAUZEN. Reč je o susretu Nemačke 4, regonalaca iz Bajerna. Do 13. kola, Burghauzen je osvojio 25 bodova, što je sasvim dovoljno da zauzme treće mesto. Augzburg II ima 12 bodova, igra šareno, ali se popravlja na prethodnih pet utakmica. Inače, Burghauzen je generalno uspešniji na mečevima para, a tradicija na njihovim mečevima kaže da su retki susreti kada ovi klubovi ne obraduju makar sa GG3+ igrom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Kombinujem I1-3&II1-3”, kaže predsednik stonoteniskog kluba, koji je zadovoljan zato što STK Borac gazi velikim stopama. On obećava da će STK Novi Sad sa Čačkom u budućnosti još čvršće sarađivati, te da će se ovaj sport uz tu saradnju još brže razvijati u ovom delu Srbije.

Idemo na susret ASTORIJA VALDORF – ELVESBERG. Tabela Nemačke 4 – jugozapad kaže da su timovi egal, međutim iskustvo nas uči da je Elvesberg ipak u prošlosti igrao bolje. Poslednje četiri pobede ovog tima na mečevima para donosile su minimum GG4+ ishode.

“Kao i na prvom tipu, kombinujem od jedan do tri gola i u prvom i u drugmo delu igre”, kaže naš današnji gost, a mi se nadamo da ćemo s njim podići ukupnu doniranu sumu u “Humanitarnom tiketu u podne”, koja u ovom momentu iznosi 21.784.857dinara.

Već smo na susretu TUN – STAD LOZANA OUŠI. Tun je bez dvoumljenja favorit. Verujemo da će gosti iz Lozane pokušati da se pbrane na sve načine, ali da im to lako neće poći za rukom. Za njih bi dobro bilo kada bi izbegli sramotu, odnosno kada ih Tun ne bi deklasirao.

“Nastavljam sa istom igrom na golove”, reči su Dana Fracila, koji još kaže: “Mogu da kažem da su sve naše igračice su seniorske i juniorske reprezentativke. Imamo igračicu koja je bila prva juniorka Evrope, Sabina Šurjan. Tu su Aneta Maksuti, Tijana Jokić... Zaista, STK Novi Sad ima čime da se pohvali, a stopama istog uspeha ide i Borac. Zadovoljan sam viđenim u Čačku, i klubom za koji igraju i Novosađanke“.

Za kraj, latimo se meča OLVEJZ REDI – REAL SANTA KRUZ. Kec je ovde već viđen. U Boliviji Olvejz Redi redovno tuče Real Santa Kruz koji je poslednji susret para izgubio sa konačnih 2:3. Stvar je jasna, a na to dodajemo da domaćin ima pet uzastopnih pobeda, te da bi ovom pobedom mogao da preuzme prvo mesto na tabeli.

„I na kraju kombinujem I1-3&II1-3”!

Tako je tipova prvi čovek STK Novi Sad, kluba koji zaista ima s čim da se hvali. On se nada da će i Borac za koji tipije u budućnosti napredovari do međunarodnih priznanja. To dokazuje i činjenica da u gradu na Moravi igraju Teodora Avramović i Emilija Tiragić, slobodni smo da kažemo izdanci novosadskog stonog tenisa.

Dan Fracile, na kraju je rekao:”Obilazimo gradove, uzdižemo stoni tenis, a Čačak je bio nezaobilazna destinacija. Naravno, tu su i Kraljevo i drugi gradovi, ali o tome nekom drzgom prilikom”.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Dan Fracile će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji, potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja roditelja i prijatelja dece i omladine sa poteškoćama u razvoju, “Vedar osmeh”, Bileća. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 11,34, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN