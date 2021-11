Humanitarni tiket u podne: Dragan Petričević tipuje za lečenje Aleksandra Rakovića

Kao i svakom rođenom Sarajliji dečački snovi bili su usmereni na pripadnost mlađim kategorijama Bosne, evropskog šampiona. Igrački snovi nisu se u potpunosti ispunili, ali je Dragan Petričević dobio satisfakciju na drugoj strani. Rano je uplovio u trenerske vode, već sa 24 godine postao je trener ženske ekipe u Hemofarmu. Nakon tri godine otisnuo se u Rumuniju gde je izgradio respektabilnu karijeru i stekao košarkaško ime. Takođe, vodio je klubove iz Egipta, Tunisa, Gruzije, Bahreina…

U svim zemljama radio je sa puno uspeha, stizao do medalja i trofeja, ali da krenemo sa Temišvarom i reprezentacijom Rumunije jer je ponovo postao selektor reprezentacije naših suseda.

“Radio sam u mnogim poznatim klubovima, a svakako najveći su Kluž, Arad, Ploešti, Temišvar…Takođe, bio sam selektor ženske i muške reprezentacije Rumunije. Mislim da sam sa rumunskim ekipama uzeo preko 15 medalja i sedam, osam trofeja. Poslednju prvenstvenu utakmicu, pre ‘prozora’, smo izgubili. Mislim da nismo imali sreće, vodili smo 20 minuta, bilo je mnogo promena, a odlučila je jedna lopta. Liga sada ima 16 klubova, ujednačena je i svako svakog može da pobedi. Donji dom ne postoji, a glavni favorite su Kluž, Voluntari, Oradea…Kada je nacionalni tim u pitanju danas igramo sa Luksemburgom. Žao mi je što je Rumunija, pre mog dolaska na mesto selektora, ispala iz prve divizije. Nema lakih rivala i moraćemo da se potrudimo da se vratimo u elitnu grupu”, ističe selektor Dragan Petričević i prelazi na plemenito tipovanje.

Početna stanica je u Seriji “A”, MILAN – SASUOLO. Milan ima 32 poena, duplo više od rivala, poraz od Lubičatih, ali i pobedu nad Jorgandžijama. Sasuolo je svoj poslednji duel remizirao, a nakon sedam pobeda i dva remija Milan je sa 2:1 izgubio poslednji okršaj sa Sasuolom.

Rumunija je u kvalifikacijama za EURO, pored Luksemburga, u grupi sa Albanijom koja je slavila nad vašim današnjim rivalom, 92:89.

“Pomenuta imena reprezentacija ne zvuče atraktivno, ali rekao sam da nema lakih rivala. U Albaniji igra jedan Dalas Mur. Neće biti lako ni u Luksemburgu. Takođe, znao sam da Srbiji neće biti jednostavno sa Letonijom kao ni danas sa Belgijom”, kaže Petričević ivodi nas na Ostrvo. U 15.00 sati igraju BARNLI –TOTENHEM, a u 17.30 ČELSI – MANČESTER JUNAJTED. Pevci imaju 10 bodova više od rivala, pobedu nad Lidsom od 2:1 i poraz od Mure istim rezultatom. Barnli je odigrao 3:3 sa Palasom. Totenhem ima četiri pobede, remi sa domaćima uz gol razliku 12:1. Derbi se igra u Londonu gde Plavci dočekuju Đavole. Domaći imaju suficit od 12 bodova, bez poraza sun a poslednjih 10 utakmica, a nastupaju bez četvorice igrača. Junajtedu izostaju sedmorica igrača, optimizam im uliva pobeda nad Viljarealom i podatak da su poslednja dva okršaja protivnika završena bez golova.

“Na Totenhem igram KI 2, a na derbiju KI 1 na Plavce”.

Vaši planovi, pored reprezentativnih, i dalje su povezani za Temišvar. Veliko ste ime u rumunskoj košarci.

“Imam ugovor na još godinu dana, ali pored trenera prvog tima obavljam ulogu generalnog menadžera kluba. To znači jednu širu priču jer brinem o mlađim selekcijama, pravim planove za razvoj mladih igrača. A veliko ime, šta to znači? Iskrivljena je slika, poremećene su vrednosti. Veliki su doktori koji sačuvaju život(e). Mi smo samo treneri, igrači, glumci koji pošteno zarađuju novac, nismo zvezde. Kažem, vrednosti su poremećene, ne može starleta da bude značajnija od hirurga niti smo mi nešto jako bitni. Radimo posao koji volimo i to je to ”, podvlači selektor Rumunije, a za poslednji par birameč LAJPCIG – LEVERKUZEN. RB ima tri boda manje, a što zbog povreda odnosno karantina izostaje čak 13 igrača. Briž su dobili sa 5:0 dok Bajer ima poslednje dve pobede. Na poslednjem međusobnom duelu bilo je 1:0 za RB.

“ UG 3+” , zaključuje tipovanje Petričević kome želimo puno sreće u plemenitom delovanju, ali i od 17.00 sati protiv Luksemburga.

Rekli smo da ste radili na više kontinenata. Do velikog uspeha stigli ste u Tunisu?

“Sa klubom iz Tunisa sam, pored šampionske krune, osvojenog kupa, postao prvak afričkog kontinenta. Iskustva nam govore da Tunižani igraju ozbiljnu košrku, stalni su učesnici najvećih smotri poput OI i Svetskih prvenstava. Finale smo igrali protiv tima iz Angole koja je značajna košarkaška afrička sila. Iz Gruzije nosim lepa iskustva. Znamo da Gruzija ima sjajnu reprezentaciju, da njihovi igrači nastupaju u najjačim ligama pa im je nacionalni šampionat malo slabiji. Nije bilo loše ni u Egiptu dok se za Bahrein ne može reći da se igra ozbiljna košarka”.

Podsećamo da je kompanija MOZZART, samo kroz Humanitarni tiket u podne, donirala 22.191.917 dinara. Poslednji dobitnikci su legendarni muzičar, frontmen Riblje čorbe, Bora Đorđević, košarkaš Duda Sanadze i glumac Aleksandar Gligorić, Kapućino. Sastavili su dobrotvorni tiket sa dobitkom od 56.400, 99.000 i 53.460 dinara.

MOZZART, u akciji “Sto terena za jednu igru”, obnovio i svečano otvorio tačno 90. košarkaških terena. Poslednji su poneli imena Bobana Petrovića, Raška Katića i Ivana Paunića. U naselju “Stepa Stepanović” otvoren je renovirani teren “Željko Rebrača”. U Zemunu “Novica Veličković”, u Kragujevcu “Raško Katić”. Na otvaranju čačanskog Želovog terena svečanost su uveličali legendarni Dušan Duda Ivković i Dragan Kićanović, Željko Obradović… U Bileći je otvoren terenposvećen Tijani Bošković.

Tu su kompanijske donacije koje odlaze u RS.

Ukoliko “prođe” humanitarni tiket našeg gosta dobitak će biti doniran za Udruženje dijabetičara, POBEDIMO DIJABETES, Ilidža. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

