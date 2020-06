Humanitarni tiket u podne: Filip Čermelj tipuje za zemunsku Školu za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”

Već sa pet godina počeo je da trenira fudbal. Naravno da je tata Miroslav bio uzor i inicijator, ali Filip Čermelj obožava i legendarnog Sašu Ilića. Od inostranih igrača prvu poziciju dele Inijesta i Ćavi. Iz OFK Beograda Filip je stigao u Partizan.

“Trener Darko Tešović doveo me je među crno – bele. U Partizanu sam bio sedam godina, a sa Teleoptikom sam stigao do Prve lige Srbije. Nakon toga prešao sam u Mačvu, ali se nisam snašao. Iz dosadašnje karijere izdvajam utakmicu protiv čačanskog Borca kada sam dao dva gola. Mislim da je ta utakmica bila presudna da Teleoptik ostane u ligi. Voleo bih da u Srbiji ostavim značajniji trag pa da zaigram u Španiji gde sam rođen i živeo do pete godine. Mislim da mi taj stil igre i mentalitet odgovaraju”, kaže Filip Čermelj koji se usmerava na MOZZARTOV plemeniti listić.

Startujemo sa Ostrva, u pitanju su dve utakmice NJUKASL – ASTON VILA odnosno NORIČ – EVERTON. Svrake imaju 12 bodova više od rivala. Domaći su prvenstvo nastavili sa pobedom od 3:0. Vila je odigrala bez golova pa je izgubila sa 2:1. Na Sent Džejms park domaći izlaze bez četvorice, a Vila bez trojice igrača. Međusobni skor je 23:15:9, ali je Vila dobila poslednji okršaj sa 2:0. U drugi duel iz Premijer lige Evertom ulazi sa nešto boljim međusobnim skorom, 5:6:8, a domaći imaju najubedljiviju pobedu od 5:1. Karamele su poslednja dva oršaja izgubila sa 2:0. Norič je feneraš sa 17 bodova manje od rivala. U gradskom derbiju sa Liverpulom nije bilo golova dok su Sveci pobedili današnji domaći tim sa 3:0.

“Kod Njukasla igram jedan, iks uz dva plus. Na drugom meču iz Engleske idem na golove od dva do četiri”.

Prelazimo u Filipovu omiljenu Španiju, REAL SOSIJEDAD – SELTA. Real ima 17 poena više od rivala, startovao je podelom bodova da bi naredna dva meča izgubio. Selta ima minimalni poraz, remi pa pobedu od 6:0. Međusobni skor je ujednačen 16:18:16.

“Gol, gol”.

ATALANTA – LACIO svakako je jedan od derbija kola Serije “A”. Poslednje utakmice rivali su dobili visokim rezultatima. Tim iz Bergama kao i Rimljani ulaze oslabljeni u meč. Neboplavni imaju deset međusobnih pobeda više, 11:11:21. Atalanta nije poražena na poslednjih devet, a Lacio na osam mečeva.

“Sudar dve dobre ekipe, a obe će ići na trijumf. Očekujem golove, gol, gol, sa tri plus”.

Dobrotvorno putovanje zaključujemo u Madridu, REAL MADRID – MAJORKA. Zidanovi puleni imaju bolji skor, 21:6:12. Mora se istaći das u gosti pobedili u poslednjem međusobnom duelu sa 1:0. Dok se kraljevski klub bori za krunu gosti muku muče da sačuvaju opstanak. Real ima tri startne pobede, a Majorka dva poraza pa remi.

“Dva plus u prvom odnosno minimum gol u drugom poluvremenu za kvotu 2.15”, nada se Filip Čermelj koji o našem društveno odgovornom poslovanju zna i sledeće:

Kompanija MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovila i svečano otvorila tačno 83. košarkaška terena. U 2019. godini u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića otvoreno je igralište u Beogradu,a u Kruševcu otvoren je obnovljeni teren za fudbal, košarku i rukomet.Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS-a , FSS-a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja Mozzart je donirao deset najsavremenijih respiratora za ukupnih 200.000 evra. Izdvojena su sredstva za pomoć bolnicama i penzionerima, po 100.000 evra.

Pomažemo fondacije “Podrži život”, “Budi human”, subotičku “Kolevku”, UDUS, NURDOR, Život, Zajedno za život, Koš za sreću, SOS Dečja sela, Tiršovu, Zvečansku Institut za majku i dete “Dr Vukan Čupić”, Dom za decu Mladost u Kragujevcu, Udruženje Život, Fonadciju Zajedno za mlade – Prof. dr Danica Grujičić, Institut Dedinje,Tiršovu, Savez udruženja osoba sa autizmom, Opštu bolnicu u Surdulici, UNICEF, Fondaciju Ana i Vlade Divac, SOS Dečje selo u Kraljevu, Koš za sreću, MS Platformu Srbije, Novosadski centar Živeti uspravno, Udruženje Srbi za Srbe, FILUM, VK Partizan, Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom, Svratište za decu, Zvečansku…

Ukupna donirana suma, u "Humanitarnom tiketu u podne", kompanije MOZZART, sada iznosi 15.550.189 dinara. Igor Gluščević postao je 53. plemeniti kladilac sa dobitkom od preko 100.000 dinara. Ukupno 208. po redu.

Podsećamo i na plemenite kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000 dinara.To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević… Naš 843. poznati gost, proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio je humanitarni tiket za fantastičnih 823.600 dinara. Ivica je potencijalni dobitak usmerio ka Udruženju roditelja mališana obolelih od malignih bolesti ZVONČICA.

Obaveštenje važno za Republiku Srpsku!

Ukoliko “prođe” humanitarni tiket našeg gostadobitak će biti doniran i za Udruženje paraplegičara obolelih od dečije paralize iostalih telesnih invalida, Prijedor. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ

[email protected]