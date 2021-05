Trenera najbolje srpske atletičarke Ivane Španović, Gorana Obradovića pronašli smo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U pitanju je Dubai, gde se Ivana sa timom pripremala za takmičenja koja je očekuju. On tipuje u 1794. Izdanju “Humanitarnog tiketa u podne”, a mi mu želimo povoljne rezultate, i to sve kako bi stigli do očekivanog dobitka u iznosu od 108.400 dinara koje naš današnji gost namenjuje Dečjem selu “Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici.

Elem, Goran Obradović se na za nas egzotičnoj destinaciji obreo pošto je dvorana u Novom Sadu pretvorena u kovid bolnicu. Zbog toga su naša najbolja skakačica u dalj i stručni štab bili su prinuđeni da tokm zime svaki dan na treninge putuju u Beograd. Naravno, sada su sve misli usmerene ka OI u Japanu. Zbog virusa korona i povrede Ivana je preskočila učešće na EP u Torinu, ali trenutno se radi punim intezitetom. Pričali smo i o tom cilju uz tipovanje naravno, ali ostavimo taj deo priče za kasnije.

Na početku, krenimo od alanize susreta DORTMUND – RB LAJPCIG. Dva puta razmaku od pet dana Borusija Dortmund i RB Lajpcig će odmeriti snage, doduše u dva različita takmičenja. Okršaj u prvenstvu biće uvertira za finale nacionalnog kupa koje će predstavljati jedinu šansu i za jedne i za druge da se domognu trofeja ove sezone. Lajpcig poslednjih nedelja igra promenljivo, a nedavno se mučio sa Verderom i obezbedio finale kupa tek u sudijskoj nadoknadi produžetaka. Osvrt na poslednjih sedam međusobnih duela kaže da je goleada i te kako moguća, jer su tri završena sa pet ili više golova.

„Za početak, GG3+“, rekao nam je Goran, odvajajući na stranu kvotu 1,92, sve u nadi da će mu ova igra pomoći da u zduženom igračkom poduhvatu dođemo do dobitka koji će staviti novi plus na do sada doniranih 19.402.137 dinara kroz akciju “Humanitarni tiket u podne”.

Idemo dalje, jer već smo u obavezi da se udubimo u analizu meča BARSELONA – ATL. MADRID. Dva boda dele vodeći Atletiko Madrid od Reala i Barselone… Tenzija je zagarantovana, a gosti svesni da imaju posla sa najjačim napadom Primere. Od Mesija i Grimana svi zaziru, ali s druge strane je Suarez, pa će susret koji je prošli put pripao Atletiku biti pun tenzije. Nije isključeno da se igra tvrdo, jer ulog je preveliki da bi se ma ko otvarao i igrao lepršavo, jer istini za volju ne zna se kome je više stalo do bodova.

“Biram jedinicu na Barsu”, odlučio je naš gost, pa uz predah između tipova preneo svoje profesionalne utiske sa priprema na kojima je.

“Ivanin i naš cilj je da se pojača sjaj medalje sa OI iz Ria. Idemo na najsjajnije odličje. Dubai nam je pružio odlične uslove za rad, trenirali smo dva puta dnevno, a prve provere Ivana će imati krajem maja. Učestvovaće na uvodnim mitinzima, sa reprezentacijom na Kupu Evrope”, kaže Goran Obradović, pa nastavlja sa tipovanjem.

Sledi susret FJORENTINA – LACIO. Ekipa Lacija je baš ušuškana na šestom mestu, odnosno obezbeđena od napada Vučice, ali je kopka napad na Napoli. Za Fjorentinu koja je 14. na tabeli to nikako nije dobro, naročito nakon dva vezana remija, na kojke se nadovezuje sećanje na pređašnjih pet susreta sa rivalom. Naime, na svim tim mečevima oni su izvukli samo bod, a poslednja tri puta uz pobede Lacija, valjalo je kombinovati i GG3+ igru.

“Neka bude GG3+”…

Današnje tipovanje sa Goranom Obradovićem okončavamo utakmicom LIVERPUL – SAUTEMPTON. Nismo neraealni ako kažemo da je Liverpul unapred odlučan da overi keca. Treba to timu za odbranu sedme pozicije od Evertona, pa će u poslednjem periodu nesolidni Sautempton biti u vrlo nezgodnoj, da ne kažemo nezavidnoj poziciji. Uostalom, Liverpulu je stalo i do iskupljenja za izgubljeno četvrtfinalno odmeravanje Lige šampiona, donosno dvomeč sa Real Madridom koji nije prokockao kapitalnih 3:1 sa prvog meča.

“Kombinujem 1&2+”, zaključio je naš današnji gost.

Inače, naredne dve sedmice srpska atletičarka treniraće u Novom Sadu. Pred kraj meseca odlazi u Atinu, pa startuju svi predviđeni mitinzi koji su praktično pripreme za OI u Japanu.

“Ivana će u Tokio stići dva dana pre svog nastupa, a kvalifikacije su 2. avgusta. Plan je da četiri nedelje, pre prvog skoka na OI, boravimo u zemlji sa klimom koja je slična japanskoj. Dakle, gde je toplo i visoka vlažnost vazduha od 90 do100 procenata. Možda to bude i sam Japan, ali sve nam je povezano sa covid propisima koji će važiti”.

U ovom momentu je poznato da će u olimpijsko selo, zbog epidemiološke situacije, od zvaničnika moći da uđu predsednik OKS Boža Maljković i generalni sekretar Đorđe Višacki. Trenutno su ostali su pod znakom pitanja, ali to ne utiče na rad grupe sportista koje predvodi trener Goran Obradović.

“Imamo odličnu grupu u kojoj je jedna atletičarka iz Švajcarske. Potom, naš skakač Strahinja Jovančević, desetobojac Darko Pešić koji je najbolji atletičar Crne Gore. I naravno Ivana Španović”, kaže fizioterapeut Ivane Španović, Dobrosav Dole Melajac.

Goran Obradović je atletski trener više od dve decenije, a prema postignutim rezultatima i osvojenim medaljama najboji je u istoriji ovog sporta kod nas. U njegovom uspešnom radu sa mnogim atletičarima izdvaja se saradnja sa Ivanom Španović koja je uspela da nakon 60 godina donese prvu atletsku olimpijsku medalju u Srbiju.

“Mi uvek idemo na najviši plasman. Ivana je izuzetan borac, pa i mene vuče da stremimo ka zlatnim medaljama”, kaže za Mozzart Sport Goran Obradović.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi sada već davne 1995. godine, dakle 26 godina radi kao trener i pre toga nekih 15 godina kao atletičar. Praktično, ceo svoj životni vek je u atletici. Trenerski početak je bio baziran na jednoj skakačkoj grupi koju je predvodio Stevan Zorić koji je tada skočio 2,31 uvis i bio je šesti na svetu. Bio je tu i Đorđe Niketić sa rezultatom 2,26, Marko Milinkov, prvak Balkana sa 7,86 u dalj. Nešto kasnije, postojala je druga generacija atletičara. Bili su tu Vukobratović koji je još kao junior skako u dalj 7,30, zatim i Dunja Spajić sa 1,85 u visu, a nakon njih došle su ove generacije. Osnovao je prvu desetobojsku grupu svih vremena u Srbiji u kojoj je bio i Mihail Dudaš. Sa kolegom Feđom Kamasijem Goran je napravio novi sistem rada koji je proizveo neke od najboljih desetobojaca u istoriji Balkana. Nešto kasnije u grupu je došla i Ivana Španović, a ta priča i dalje veoma uspešno traje.

“Nagrade mi mnogo znače, to je kruna i našeg rada, ali i svih koji su uključeni u ceo proces. Veoma sam ponosan što sam dobio Spartakovu nagradu koju sam dobijao i kao dete za sportske uspehe u osnovnoj školi. Ona se dobija jednom za životno delo u okviru Vojvodine, a dobio sam i Majsku nagradu. To je najveće priznanje koje jedan sportski radnik može da dobije. Ona se dodeljuje u republičkoj skupštini pred svim zvanicama i veoma sam ponosan na nagrade koje sam dobio”.

Malo ljudi zna da je Obradović kao klinac bio uključen u fudbal, bio je golman i nijanse su odlučile da ipak u njegovom životu pobedi atletika. Da nije, verovatno bi bio fudbalski golman.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Goran Obradović će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne organizacije “Poenta” iz Banja Luke. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 10,84, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN