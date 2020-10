Plemenitost svaki dan! To je naš put, naš zadatak kome ove subote s 10,72 pridružujemo Ivana Pavlovića, sportskog novinara iz Kragujevca. On skoro 30 godina izveštava sa takmičenja, kako u zemlji tako iz inostranstva. Počeo je u Radio Kragujevcu, a radio je i za RTS, Politiku, SOS Kanal, dok je trenutno angažovan u Sportskom žurnalu, ali i u vlastitom preduzeću IP Sport Media.

Za koga tipuje Ivan Pavlović?

“Eventualni dobitak prosleđujem za lečenje Kragujevcanke, jednogodisnje Minje Matić, koja boluje od spinalne atrofije mišića”, rekao je naš današnji gost, a MOZZART na sve dodaje 10.000 dinara kompanijske uplate kojim ujedno želimo da uvećamo sumu našeg uspeha koja trenutno iznosi 16.542.389 dinara.

Krećemo od Bundeslige i meča ŠTUTGART – LEVERKUZEN. Novajlija u Bundesligi sezonu u najjačem rangu započeo je porazom od Frajburga na svom terenu (2:3), da bi zatim savladao Majnc na gostovanju sa 4:1. Leverkuzen je oba meča odigrao nerešeno. Bez golova sa Volfzburgom na strani, i 1:1 sa Lajpcigom kod kuće. Dve ekipe poslednji put odmerile su snage u Kup meču februara ove godine i tada su Aspirindžije bile bolje (2:1), a poslednja tri susreta na Mercedes Benc Areni dobijali su bez primljenog gola.

„Igram GG3+“, reče sportski potkovano Kragujevčanin odvajajući na stranu kvotu 1,87.

Slede EVERTON i BRAJTON. Kup priča za Everton teče kao san, budući da su pre koji dan pokorili Čekićare sa 4:1, a ni u prvenstvu nisu ništa lošiji. Tri pobede do četvrtog kola garant su da se sa Bratonom može i do četvrte recke, budući da je rival do sada dva puta poražen, a samo jednom slavio. Sve u svemu, čini se da će Everton biti taj koji će diktirati tempo nad ekipom koja u poslednje vreme beleži visoke rezultate.

„Biram jedinicu“, siguran je Ivan Pavlović.

Nakon ovog tipa prešao je na susret ATL. MADRID – VILJAREAL. Čini se da su Madriđani sigurni u to da će bodovi ostati na njihovom terenu. Viljareal ih u gostima nije dobijao još od 2017. podine. Uprkos svemu, Viljareal će sigurno biti u grču, naročito zbog činjenice da im treba peglanje bodovnog zaostatka izazvanog porazom od Barselone (4:0), te remijem u prvom kolu sa Ueskom. Bez obzira na to, iluzorno je razmišljati o bilo kakvom popustu Simeonea koji će Atletiko forsirati u igru do pobede.

„Ponovo jedinica“, reče Ivan koji se iskazao i kao sportski radnik koji je već osam godina predsednik Atletskog saveza Centralne Srbije.

Za kraj s njim smo u Seriji A, na utakmici UDINEZE – ROMA. Dva otvarajuća meča Udinezea razlog su za zabrinutost u ovom klubu. Najpre su poraženi od Verone na gostovanju (1:0), a onda i od Specije na svom terenu sa 2:0. Roma se dobro nosila sa Juventusom, imala je vođstvo u dva navrata, ali se aktuelni šampion dva puta vraćao u igru zahvaljujući golovima Ronalda. Iako je u njihovim duelima tradicija na strani Rome, u julu prošle godine Zebre su savladale Romu na Olimpiku sa 2:0. S obzirom kako trenutno igraju teško da će i ovog puta.

„Tipovanje zatvaram 2&2+ igrom“!

I to bi bilo sve što se tiče tipovanja Ivana Pavlovića. Ukoliko vam se tiket učinio dopadljivim, možete ga slobodno prepisati. Mislimo da imate i od koga, jer on se iskazao i kao čeoni čovek Atletskog kluba Radnički. Učestvovao je u osvajanju tri uzastopne titule državnog prvaka u ekipnoj konkurenciji i nastupima u Kupu evropskih šampiona. Dobitnik je više nagrada, kako u oblasti novinarstva, tako i u delu sportskog rada.

Želimo mu svu sreću u nastavku dalje karijere, ali Ivana Pavlovića ne puštamo sa terena “Humanitarnog tiketa u podne” bez prosleđenih tipova za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Ivan Pavlović će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu banjalučkog Dnevnog boravka za decu i omladinu sa autizmom “Deca svetlosti”. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 10,72, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN