Humanitarni tiket u podne: Jug Radivojević tipuje za Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Koliko pozorišne umetnosti, toliko i sportskih dela na meniju priče o Jugu Radivojeviću, našem današnjem gostu „Humanitarnog tiketa u podne“. Pre svega, recimo da je direktor Beogradskog dramskog pozorišta ujedno i član UO FK Crvena zvezda, te predsednik fondacije šampionskog kluba iz Ljutice Bogdana. Na ovo poslednje navedeno osvrnućemo se pre analize parova, to jest prepustiti reč u prvom licu jednine današnjem lovcu na plemeniti dobitak u iznosu od 136.800 dinara, na konto MOZZART kvote 13,68. Jug je poželeo da potencijalnu donaciju prosledimo Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Tako će uz nešto povoljnih kladilačkih vetrova i biti, ali pre svega, Radivojević nam se obratio pričom o crveno-beloj fondaciji....

“Prvo smo kupili autobus za prevoz naših mlađih kategorija. Sada je u planu još jedan veliki projekat, sređivanje fasade na stadionu “Rajko Mitić”. Osmišljeno je da se stadion obloži ciglama koje će se ugrađivati, a svako može da bude donator jedne cigle. Ovaj projekat radimo u saradnji sa kompanijom MOZZART, ali i velikim brojem sponzora. Jedna lepa zajednička akcija kluba, fondacije, sponzora, donatora, navijača, dobrih ljudi”, kazao je Jug Radivojević.

Krećemo s meča KELN – AJNTRAHT FRANKFURT. Jarčevi su u decembru Ajntraht predriblali sa 2:4. Interesantno je da je na poslednja dva susreta para dolazilo po 6+, te da Keln s posledjih pet bundesligaških utakmica povlači samo jedan bod. Izvanredna prilika za Ajntraht da slavi na strani nije upitna, budući da je ovaj tim u istom periodu poražen jedino od Majnca. Naravno, govorimo o šampionatu, pa treba naglasiti da se timu iz Frankfurta na teret stavlja polufinalni poraz u Kupu Nemačke od ekipe Bajerna.

“Igram GG3+”…

Pređimo na meč RB LAJPCIG – DORTMUND. Utakmica koja može da odluči vicešampionsku trku. Naime, RB Lajpcig je na tri boda zaostatka za Milionerima koji su na opšte iznenađenje u prošlom kolu prepustili bodove tananom Majncu. Da stvar bude intresantnija, Lajpcig je remizirao s Fortunom, pa ostaje da se vidi kako će psihologija uticati na ishod meča para koji je poslednji put remizirao u decembru pri konačnih 3:3. Inače, Lusijan Favr će se u poslednja dva kola boriti da zadrži posao, u čemu pomoć traži u oporavljenom Erlingu Halandu, što je navodno jako bitno budući da se šuška da bi odbrana drugog mesta za njega značila ostanak na klupi Milionera.

“Tipujem na 2-5 golova”, rekao nam je Jug Radivojević.

Idemo preko Lamanša na utakmicu VEST HEM – VULVERHEMPTON. Vulvsima se u Londonu žuri, jer Šefild junajted im beži za bod, a Mančester junajted koji je u evropskoj zoni za dva boda. S druge strane Vest Hem je u problemu, jer sa 27 osvojenih bodova nije amnestiran od brige za opstanak. Čeka nas uzbudljiv meč, pun naboja, naravno s više šansi na kontu Vulverhemptona koji je NG ishodima dobio poslednja dva susreta para.

“Za ovu priliku GG tip”, konstatacija je direktora BDP-a, teška kvote 1,80.

Sledi selidba u Seriju A i utakmica TORINO – PARMA. Bez naročitog takmičarskog značaja, ali s velikim znakom uzvika ispred zle serije domaćih koji su izgubili pet uzastopnih utakmica uoči pandemijske pauze, pa tako zaslužili etiketu najgorih u poslednjem periodu. To je znak za Parmu da napadne, kao koncem septembra prošle godine kada je kod kuće dobila Torino sa 3:2.

„Igram na golove, tačnije da će ih biti 2-4 na ovoj utakmici“.

Slede BORNMUT i KRISTAL PALAS. Ako neko žarko želi koji bodić, onda je to Bornmut kome bi svaki značio za beg s fenjera. Teško je to izvodljivo, budući da je Kristal Palas vezao tri pobede u šampionatu, te da je sigurnog statusa u Premijer ligi. Uz to, gosti su slavili na poslednja dva susreta para, pa mogu da budu znatno rasterećeniji.

„Pokušaću sa duplom šansom 1X“.

Završna partija Juga Radivojevića vodi na utakmicu ATLETIKO MADRID – VALJADOLID. Atletiku pobeda znači održanje distance u odnosu na Hetafe koji sa dva boda zaostatka stoji u zoni kvalifikanata za LE. Budući da je Valjadolid nakon pandemijske pauze savladao nejaki Leganes, a zatim remizirao sa tek za nijansu boljom Seltom, domaći mogu da se nadaju dobroj berbi. Generalno, bolji su tradicionalno na mečevima para, ali se ne sme zaboraviti ni da su remizirali sa Valjadolidom u oktobru.

„MOZZART šansa, dva plus prvo, ili dva plus drugo“, rekao je naš uvaženi gost, pa sklopio stranice Mozzart Sport časopisa, kako ga izazovne igre ne bi povukle da još nešto pridoda listiću.

Jug Radivojević zatim govori o letnjim planovima BDP-a, osnovanog još daleke 1947. godine Poslušajmo sekvencu iz njegove zbilja opširne priče koja će zainteresovati pozorišne sladokusce...

“Letnja scena BDP-a počinje sa radom 30. jula. Tokom avgusta i septembra igraće se pozorišne predstave iz našeg repertoara. U oktobru vratićemo se redovnom programu, a do tada imaćemo dve premijere. Pomenute premijere od velikog su značaja za BDP i sva srpska pozorišta, ali će značajnu ulogu imati i na kontinentalnom nivou. Obe predstave potpisuju nemački reditelji, jedan je južnokorejskog porekla, a drugi turskog. “Jugojugoslavija” koju spremamo po tekstu i u režiji Bon Parka (1987), jednog od najznačajnijih nemačkih pozorišnih stvaralaca”, rekao je Jug Radivojević, ali da ne otkrivamo sve, jer tu je i predstava “Living room” ili u prevodu “Dnevna soba” sa Vesnom Čipčić i Anjom Alač. O kakvom delu je reč, najbolje govori podatak da će ova predstava zatvoriti ovogodišnji Bitef.

Za kraj, još jedno veliko hvala Jugu Radivojeviću na učešću u “Humanitarnom tiketu u podne”. Pre nego što se pozdravimo, na njemu je tipovanje i za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Jug Radivojević će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja za decu i omladinu sa poteškoćama u razvoju “Moja nada” iz Nevesinja. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 13,68, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN