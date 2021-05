Čuli ste za šah-mat u četiri poteza? I da niste, sada znate da ga zovu i “školskim matom”, kojim će istaknuti dramski umetnik, Mikica Petronijević razume se u prenesenom značenju pokušati da matira četiri MOZZART para, odnosno da dođe do potencijalnog dobitka u iznosu od 89.800 dinara. I, ne tipuje Mikica za ma koga, već za Inkluzivni program za decu i osobe s autizmom “Svici u mraku”. On ga je pokrenuo, dao mu snagu, udahnuo život, a sada će pokušati da ga uz donetu odluku da tipuje u “Humanitarnom tiketu u podne” i unapredi.

Porška ekspresno stiže uz 10.000 doniranih dinara uplate, jer “Svici u mraku” moraju izaći na svetlost dana uz opštu društvenu odgovornost prema ovom projektu koju MOZZART kladionica ovim redovima zajedno sa Mikicom Petronijevićem želi da pokrene.

No, krenimo na posao sa omiljenim likom naše kinematografije, čovekom koga se mnogi sećaju iz male, ali zapažene uloge vlasnika kafane Kasapina u seriji Radoša Bajića, “Selo gori a baba se češlja”. Mikica se kao što vidite na startu lalio meča SEPSI – BOTOŠANI. Sepsiju je evropska perspektiva pred očima, pa će Botošani morati u gostima da bude tvrd ukoliko želi da ponovi uspeh koji je prvog dana ovog meseca zabeležen s pobedom od 2:1. Međutim, sada se igra u gostima gde Sepsi ne blista, ali ni ne gubi lagano. Ako nešto ovde treba da uteši Botošani, onda je to tradicija para na koji je sa Sepsijem kao domaćinom u četiri navrata dolazila dvojka, a zatim X u decembru prošle godine.

“Neka bude 3+”, konstatuje Mikica, a onda o radu neprofitnog udruženja kaže: “Ideja nam je da u pitomom selu Venčane, zaseoku Kamenica u opštini Arandjelovac pokrenemo dnevni boravak za decu i osobe sa razvojnim poremećajem iz autističnog spektra. Nažalost, autizam je sveprisutniji u životima naše dece i one koja će se tek roditi... Postoje brojni nerešeni problemi u vezi sa ovim oboljenjem. Onaj najveći po nama je taj, da je to trajno stanje svesti i takvim osobama je neophodna svakodnevna pomoć i podrška dan za danom, kroz čitav njihov život”...

Idemo na meč AUSTRIJA BEČ – VOLFSBERGER. Gostujući Volfsberger je poslednji put u martu savladao Austriju sa 3:5! I u decembru protekle godine, isti slavljenik odneo je pobedu sa 5+ ishodom, što ukazuje na period izuzetno efikasnih GG partija finalnog para plej-ofa. Inače, Volfsbergeru je na kraju vojevanja pala forma, ali je zabeleženo da je broj golova na njihovim mečevima ostao veliki. Videćemo da či će to uticati na načelnu procenu egal statusa timova, odnosno na Austriju iz Beča koja je izgubila dve od poslednjih pet utakmica.

„Ponovo 3+“, ocenio je poznati glumac, pisac i režiser koga pamtimo i iz ostvarenja „Badnje veče 1943.“, „Šifri Despot“...

Selimo se na tren para PALERMIAS – UNIVERZITARIO. Na trenu Grupe A u okviru takmičenja Kopa libertadores, Palermias od besprekornog učinka deli poraz od Difense. Univerziratio je tek četvrti sa četiri osvojena boda, pa Peruanci grcaju u problemima. Palermias ih je u aprilu savladao sa 2:3, pa je jasno kakve su im perspektive u gostima.

„Još jednom 3+“...

Eto, toliko o tom meču, a mi zatvaramo igru parom FLAMENGO – VELEZ SARFILD. Ovo je derbi Grupe G. U prvom kolu, Flamengo je slavio sa 2:3. Sada su brazilski fudbaleri na domaćem trenum pa će Argentincima biti teško da im se revanširaju. Inače, goleade su specijalnost Flamenga u poslednje vreme, a naročito GG tipovanja koja su na njihovim mečevima prolazila šest puta uzastopno u svim takmičenjima.

„Ovoga puta neka bude GG3+“, zaključio je rođeni Aranđelovčanin, dramski umetnik vedrog duha i pojave čije role smo pratili i u ostvarenjima „Preživeti Beograd”, “Nemanjići”, “Urgentni centar”, “Psi laju vetar nosi”, “Nacionalno nepouzdani”, “Kralj Aleksandar”,”Krug dvojke”...

Mikica koji je inače napisao i dva romana, “Ostrvo spasa” i “Remek delo ili Dodir Boga”, kao i monodramu “Tezga kao život ili sve je na prodaju”, nastavio je svoje današnje učešće u MOZZART akciji plemenitosti pričom o vlastitom poduhvatu bez premca.

“Ideja nam je da seosko domaćinstvo i postojeći stambeni objekat prilagodimo i privedemo nameni za potrebe dnevnog a kasnije stvaranjem kapaciteta od nekoliko ležajeva i višednevnog boravaka. Naš plan je da ceo prostor bude u funkciji naših korisnika. Organizovaćemo umetničke radionice,(likovne,glumačke,muzičke, rad sa glinom i druge) brojne stimulativne terapije. Organizovaćemo kraće izlete i šetnje u prirodi, kao i druge aktivnosti koje će u jednoj zdravoj sredini na čistom vazduhu u prirodnom okruženju uticati na poboljšanje njihovog kvaliteta života i nadamo se boljeg sveukupnog psihofizičkog stanja. U radu će nam pomagati volonteri i stručan tim sastavljen od što šireg spektra stručnih lica", priča gotovo u dahu naš gost koji se sav predao projektu koji nastaje zahvaljujući njegovoj viziji i trudu na realizaciji.

"Drugi cilj je stvaranje kapaciteta od nekoliko ležajeva i stvaranja mogućnosti za višednevni boravak i time ostvarimo ideju nazvanu ,,Predah roditeljstvu”. Sve aktivnosti namenjene za decu i njihove roditelje bile bi besplatne. Zbog prevoza iz Beograda do našeg domaćinstva, potrebno nabaviti specijalizovano vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama… Da bi to ostvarili potrebna je podrška u svim segmentima. To podrazumeva ne samo novčane donacije, već i građevinski materijal, pomoć u rekonstrukciji, sadnja bašte, kao i volontiranje. Takođe pozivamo i sva slična udruženja kao i sve roditelje da nam se priključe i zajedničkim idejama i radom ponudimo trajnije rešenje za osobe sa autizmom. Naše aktivnosti možete pratiti na našem sajtu www.sviciumraku.org.rs kao i na društvenim mrežama”.

Tako je za MOZZART Sport govorio Mikica Petrnijević, dramski umetnik, ali pre svega humanista, otac Milice i Mihaila, odnosno čovek kome od srca želimo da stavi dodatni plus na do sada doniranih 19.628.337 dinara u okviru akcije “Humanitarni tiket u podne”.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Mikica Petronijević će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne organizacije “Most”. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 8,98, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN