U drugoj utakmici NBA polufinala, odigranoj minule noći, između LA Lejkersa i Denvera Lejkersi su slavili tesnom pobedom od 105:103 i poveli sa 2:0 u seriji Zapada. Serija Bostona i Majamija donosi očekivanu neizvesnost u finalu istočne konferencije tvrdi naš današnji plemeniti kladilac i dodaje.

“Pošto su izgubili prva dva meča, Seltiksi su pokazali mentalnu snagu posle dva poraza u neizvesnim završnicama. U trećoj utakmici u kojoj im je pobeda bila neophodna uspeli su da potpuno kontrolišu rezultat i da ne dozvole preokret rivalu, kao što je to bio slučaj u drugom meču. Povratkom Hejvorda, rotacija Bostona dobija na širini. Imali su četiri igrača sa 20 i više poena u svojoj prvoj pobedi, a Majami je ekipa koja kroz plej of igra možda i najbolju timsku košarku gde se izdvajaju Dragić, Batler i Adebajo uz svesrdnu podršku Kraudera, Hiroua i sjajnog šutera Robinsona. Verujem da nas u nastavku serije čeka još dosta uzbuđenja i ne bi me iznenadilo da tu vidimo i svih sedam utakmica”, smatra Nenad Kostić jedna polovina čuvenog dvojca Edin i Kole.

MOZZARTOV današnji plemeniti kladilac, naš prijatelj Kole, podvlači da je za Humanitarni tiket odabrao četiri fudbala, jednu košarkašku utakmicu i jedna odbojku. Pa u dobrotvorno tipovanje startujemo sa Ostrva ASTON VILA – ŠEFILD JUNAJTED. Vila ima nešto bolji međusobni skor, 5:4:4 i najubedljiviji trijumf sa 3:0. Poslednji okršaj dva tima okončan je bez golova. Vila ima šest pozitivnih ishoda u nizu. Šefild je dobio dve utakmice, remizirao, a poslednja dva meča izgubio. Menadžer Aston Vile ima malo veće kadrovske probleme pred duel.

“Da se okušam sa golovima, gol, gol”.

U isto vreme,19.00 sati, u Turskoj igraju FENERBAHČE – HATAJ. Rivali su u prvom kolu upisali po tri boda. Fener je u seriji od sedam pozitivnih ishoda. Gosti imaju četiri trijumfa i remi na poslednjih pet mečeva. Međusobna statistika Kolu nije od pomoći, ali se opredeljuje da odigra na poznatijeg rivala.

“Jedinica”.

Fudbalu se vraćamo nakon što nekoliko rečenica ispišemo o jednoj košarkaškoj odnosno odbojkaškoj utakmici. TENERIFE – SARAGOSA i KATOVICE – STAL. Tenerife imaju dve pobede, pa dva poraza, jedan od Reala u Superkupu, pa su se ponovo vratile na kolosek pobednika. Real je dva puta dobio Saragosu koja je u poslednjoj utakmici savladala Andoru. Saragosa ima bolji međusobni skor, 7:9 i najubedljiviju pobedu sa 20 poena razlike. Poslednji duel pripao je Tenerifama. Odbojka, GKS ima poslednje pobede od po 3:0. Negativan niz rivala traje na šest mečeva.

“Igram jedinice na oba meča”.

20.45 je satnica kada počinje duel na Apeninima MILAN – BOLONJA. Rosoneri imaju daleko bolji međusobni skor, 26:8:6 sa najubedljivijom pobedom od 5:1. Milan nije izgubio na preko 15 utakmica. Gosti na poslednje tri. Poslednjih devet međusobnih okršaja dobio je Milan ili je odigrao nerešeno. Siniša Mihailović ima manjih kadrovskih problema od stručnog štaba Milana.

“Verujem da dolazi jedinica”.

Završavamo kako smo i počeli, Kole nas vraća u Premijer ligu, VULVERHEMPTON – MANČESTER SITI. Vukovi su već uknjižili tri boda dok se Građani nadaju prvim poenima u ovoj sezoni. Ipak, u Kupu domaći su poraženi dok je Siti nakon tri pobede doživeo poraz od Liona. Na poslednja tri međusobna okršaja Vukovi su dobili Mančester koji ima samo pobedu više od rivala, 10:3:11.

“Red je da Mančester pobedi, dvojka”, zaključuje Nenad Kostić koji tipuje za Lanu Jovanović i Minju Matić – obe boluju od Spinalne mišićne atrofije. Ukoliko “prođe” tiket dobitak će biti ravnomerno raspoređen po želji našeg gosta.

Kola u narednim redovima upoznajemo sa MOZZARTOVIM društveno odgovornim poslovanjem i “Humanitarnim tiketom u podne”.

