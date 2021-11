Humanitarni tiket u podne: Đorđe Marković tipuje za lečenje Luke Kurjačkog

Igrao je u “Pozorištu u kući”, “Čitulji za Eskobara”, “Beloj lađi”, “Ubicama mog oca”, “Senkama nad Balkanom”, došao do uloge Despota Despotovića u seriji “Šifra Despot”, a sada je red da nastupi i u “Humanitarnom tiketu u podne”! Serija “Branilac”, ostala je jako zapažena u poslednjem period, a mogli smo ga gledati I u novim “Kamiondžijama”, kao i u “Drim timu”.On je Đorđe Marković, koji odmah da naglasimo barata siguricama, kako bi došao do kvote 5,98, i tako došao do dobitka koji namenjuje za lečenje Luke Kurjačkog (1989), kome je dijagnostifikovan tumor na mozgu.

Elem, da pređemo na konkretne stvari, uz glumca otvaramo bet analizu meča BOLTON – FLITVUD. Liga trofej ih spaja, a pošto su oba tima iz trećeg ranga ostrvskog fudbala, bez bojazni možemo da konstatujemo da je Flitvud koji niže negativne rezultate, definitivno u podređenoj ulozi. Bolton je tu da iskoristi sve što može kako bi im skinuo skalp.

Glumac koji je detaljno za MOZZART Sport opisao sebe u rubrici “Pet na pet”, odlučio je da tipuje, kako će Bolton postići najmanje dva gola… To je u trenutku njegovog tipovanja ponelo kvotu 1,65.

Sa Đorđem Markovićem idemo na meč Serije B, u režiji REĐINE i ASKOLIJA. Nestabilna Ređina, dočekije Askoli koji takođe ima 22 boda. Domaćinu štete dva vezana poraza, dok Askoli 11 godina nije uspeo da dobije Ređinu u gostima. Sve karte su u igri, a mi premotavajući film dolazimo i do remija para u maju mesecu ove godine.

Naš današnji gost, odlučio je da odigra GG tip, a pre toga rekao, o omiljenim sportskim događajima rekao:“Ako moram da se opredeljujem onda biram dve utakmice. Prvo košarkašku, Partizan protiv Huventuda kada smo došli do prve titule. Drugi meč je iz 2003. godine, fudbalska utakmica Partizana i Real Madrida, kada smo odigrali bez golova. Tu utakmicu ne pamtim samo po dobrom rezultatu već i po velikom pehu koji sam imao. Na dan utakmice ‘orobili’ su nam svlačionicu na FDU i pored ostalog ukrali su mi kartu za večernji meč koju sam ranije kupio. Međutim, pozajmio sam poslednje pare, od brata, otišao ispred stadiona i probijajući se kroz gužvu vikao i tražio kartu. Na svu sreću pojavila se devojka kojoj se mladić razboleo i koja je imala kartu više. Kupio sam je, gledao utakmicu i bio veoma srećan”.

Već se selimo na utakmicu SALERNITANA – JUVENTUS. Stara dama je posle šamara od Čelsija (4:0), doživela minimalan poraz od Atalante. Nije to nikako dobro za Alegrijev tim, ali šta je, tu je. Na nogama svakako tanjoj Salernitani gosti neće smeti, ni hteti da se preračunavaju. To je i razumljivo protiv tima koji je posle serije od tri poraza remizirao sa Kaljarijem.

Za Đorđa Markovića je ovo dvojka, a za nas kvota 1,40!

Put današnjeg tipovanja u „Humanitarnom tiketu u podne“, završavamo utakmicom BOKA JUNIORS – NJUVILS. Boka je šesta, u prošlom kolu je poražena od Indipedijenteta, Njuvils zauzima tek 19. mesto na argentinskoj tabeli. Pošto je Boka tradicionalno uspešnija na mečevima para, nema razloga da ne pokuša da nastavi tradiciju koja baca svetlo na njih, kao na favorita.

I naš istaknuti dramski umetnik odabrao je tip jedan, a mi smo se rukovali, sklapajući džentlmenski sporazum uz kompanijsku uplatu od 10.000 dinara.

Nadamo se da će 1.999. „Humanitarni tiket u podne“ proći, te da ćemo na koncu dana, biti u prilici da proslavimo prolaznost još jednog listića u špilu dobitnih tipovanja na osnovu kojih smo do sada na brojne adrese prosledili 22.191.917 dinara.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Đorđe Marković će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji, potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja roditelja sa četvoro i više dece – Bosanski Brod. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 5,98, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote su bile aktuelne u momentu sastavljanja “Humanitarnog tiketa u podne”!

U slučaju promene termina odigravanja meča, postgnut rezultat se smatra konačnim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati za događaj se računa kvota jedan.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN