Slobodni smo da zaključimo, da su glumci branša koja je pokazala izuzetnu igračku efikasnost, tipujući u “Humanitarnom tiketu u podne”. Imali smo dakle puno sreće sa bardovima dramske umetnosti, pa na pozornicu tipovanja u plemenite svrhe pozivamo i Predraga Kolarevića. Čovek koji je završio Akademiju umetnosti i Fakultet političkih nauka, naumio je da potencijalni dobitak u iznosu od 118.100 dinara usmeri za lečenje Vanje Malović (2021). Spinalna mišićna atrofija dijagnoza je za malu heroinu, kojoj pomažemo nakon borbe za najskuplji lek koji je već primio njen vršnjak, Boško Gugleta…

Krećemo s meča URUGVAJ – EKVADOR. Ima Urugvaj razloga da strepi! Naime, Ekvador ih je u oktobru 2020. porazio sa 4:2, a da se zapaziti i da na mečevima para važi pravo o prednosti sastava koji u datom trenutku igra kao domaćin. Inače, Urugvaj je u toku ovog meseca remizirao sa Peruom, a zatim sa 4:2 savladao Boliviju. Ekvador ima pobedu nad selekcijom Paragvaja, a zatim nerešen ishod sa Čileom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Biram pobedu domaćina“, kaže Predrag, koji je obilje umetničke energije usmerio i na pisanje stend ap komedija, kao i na angažmane s putujućim pozorištem “Ars Longa”.

Sledi utakmica KOLUMBIJA – ČILE. Kolumbiji posle tri uzastopno nerešene utakmice, očajnički treba pobeda nad Čileom. Razlog je očuvanje petog mesta na koje atakuje Paragvaj. Moguće je da će Čile koji ima šarene rezultate, pružiti jak otpor, ali je pozicija favorita ipak na strani domaćina. Poslednji meč para iz oktobra 2020. godine, okončan je sa 2:2.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Biram GG igru“, ocena je današnjeg gosta, vredna kvote 2,10, koja će nadamo se biti uvrštena u korpus dobitnih tipova, kojima smo do ovog momenta, za nešto više od pet godina trajanja rubrike, na brojne adrese prosledili 21.666.757 dinara.

Već smo na meču ARGENTINA – BOLIVIJA. Argentina kao druga na tabeli, sa gol razlikom koja iznosi 12:6, svakako nema nijedan razlog da ne očekuje ubedljivu pobedu nad devetoplasiranom Bolivijom. Gosti su poslednii meč odigrali sa Urugvajem, a tom prilikom su poraženi sa 4:2. Poslednji meč para u okviru Kopa Amerike, Argentina je dobila sa 1:4, pa će i ovog puta licitiranje o mogućem broju postignutih golova biti jako interesantno u kladilačkim krugovima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Kombinujem 1&3-6”…

Za kraj, umetnik izuzetne glumačke transformacije, latio se meča BRAZIL – PERU. Ako iko može da se diči, onda je to ekipa Brazila sa Nejmarom u špicu i besprekornim učinkom koji broji sedam pobeda u kvalifikacijama. Uz to, Brazil ima gol razliku od 17:2, pa će Peru koji se popravio u poslednje vreme teško do treće uzastopne utakmice bez poraza u ovim kvalifikacijama. Inače, ovaj par se poslednji put susreo u polufinalnoj sesiji Kopa Amerike. Utakmicu je dobio Brazil sa 1:0.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Biram prelaz 1-1“, procena je našeg današnjeg gosta, kome se zahvaljujemo na učešću u najdugotrajnijoj rubrici klađenja u plemenite svrhe koja već godinama postavlja nove, nedostižne rekorde u svetu betinga.

Inače, Predrag Kolarević rođen je u Kragujevcu, 30. decembra 1962. Sa očeve strane poreklo vodi iz Mionice. Glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, u klasi “Branka Pleše”. Osnovao je putujuće pozoriše “Ars Longa”, a godine 2013. godine imenovan je na funkciji direktora Kulturnog centra u Mionici. Konkurisao je na izborima za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu 2015, a četiri godine kasnije i za istu poziciju u Beogradskom dramskom pozorištu. U skorije vreme gledali smo ga u seriji “Aleksandar od Jugoslavije”, a pamtimo ga i iz antologijske serije “Vuk Karadžić”, te ostvarenja “Belo odelo”, i “Poslednje audijencije”…

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Predrag Kolarević će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji, potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja roditelja sa četvoro i više dece – Bosanski Brod. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 11,81, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote su bile aktuelne u momentu sastavljanja “Humanitarnog tiketa u podne”!

U slučaju promene termina odigravanja meča, postgnut rezultat se smatra konačnim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati za događaj se računa kvota jedan.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN