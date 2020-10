MOZZARTOV današnji humanitarni kladilac, 1584. po redu, je Radoslav Batak. Igračku karijeru gradio je u mnogobrojnim klubovima poput Vojvodine, moskovskog Dinama, Ankare, Mogrena sa kojim je postao prvak Crne Gore. Bio je i reprezentativac Sokolova. Igračku karijeru zamenio je trenerskom. Radio je u klubovima sa Tajlanda, Vojvodini, niškom Radničkom…sada očekuje poziv od nekog novog kluba.

Batak je želeo da se na plemenitom listiću nađu utakmice Lige nacija, “A” grupa. Prve tri utakmice startuju u 18.00 sati, BiH – Holandija. BiH ima remi i poraz dok su Lale pored poraza uknjižile tri boda. Nakon što su remizirali sa Italijanima reprezentativci naših suseda su poraženi na dva meča. Holanđani imaju dva minimalna poraza, od Italije i pre neki dan od Meksika u prijateljskom meču. Do sada nije bilo međusobnih odmervanja snaga, a naš dobrotvorni kladilac očekuje trijumf Lala.

“Dvojka”.

Isto u 18.00 sati Engleska dočekuje Belgiju. Biće to interesantan okršaj u koji selekcije ulaze sa odnosom 2:2:2. Uz to Belgijanci su dva puta dobili rivale na poslednja dva duela i to bez primljenog gola. Gosti su u seriji od devet pobeda i poslednjeg remija. U poslednjem duelu Engleska je dobila Vels sa 3:0.

“Da pokušam sa iksom”.

Hrvatsku očekuje duel sa Švedskom. Portugalija i Francuska imaju maksimalan učinak u grupi, a dva rivala su bez poena. Hrvati su konačno dobili nekog, Švajcarsku sa 2:1 u prijateljskom meču. Dan kasnije i Švedska je dobila Rusiju istim rezultatom. Posle tri trijumfa Hrvata gosti su slavili u međusobnom duelu sa 3:1.

“Neka bude kec, KI 1 za kvotu 1.95”.

Trener Radoslav Batak ide dalje. Dva duela koja kreću u 20.45. Prvo Poljska – Italija.Italijani su sa četiri boda prvi u grupi dok Poljaci imaju bod manje. Poljska je slavila nad BiH i Finskom (5:1). Gosti na poslednja dva meča imaju dve pobede i to bez primljenog gola. Međusobni skor blago je na strani Italije, 2:4:3.

“Pokušaću sa duplom šansom, iks, dva”.

Za kraj plemenitog tipovanja poslastica od 20.45 časova, Francuska – Portugalija.Trikolori imaju bolji skor 5:0:1. Ipak, poslednji meč dobili su gosti. Rekli smo da rivali imaju po šest bodova, da Francuska nije izgubila na deset mečeva. Poslednji su postradali Ukrajinci sa 7:1. Kontrolni meč sa Španijom Portugalija je odigrala bez golova.

“Da odigram na broj golova, UG 2+”, konstatuje Batak koji potencijalni dobitak usmerava zalečenje Anamarije Zelenović (2015).

Anamarijino stanje zahteva još intenzivniji rad sa logopedom i defektologom, svakodnevne fizikalne tretmane, terapije Feldenkrais i osteopatije, suplemente, hipoterapije, ortopedska pomagala i operacije koje rade ortopedi iz Rusije. Novac je takođe potreban za troškove smeštaja i puta vezano za operacije u Rusiji.

Da Anamarija izgovori prvu reč! Pomozimo Anamariji!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 457 i pošaljimo SMS na 3030. Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human457 i pošaljimo SMS na 455.

Uplatom na dinarski račun: 160-496160-61. Uplatom na devizni račun: 00-540-0002581.2.

Našeg dobrotvornog kladioca informišemo o Mozzartovom društveno odgovornom radu, a evo i detaljnijih informacija.

Kompanija MOZZART je samo kroz “Humanitarni tiket u podne” donirala čak 16.542.389, 00 dinara. Komentator i voditelj Smiljan Banjac je 211. plemeniti dobitnik, a 212. uspešni kladilac je bivši selektor Mladen Krstajić sa sjajnim dobitkom od 247.100, 00 dinara. Vanja Savić ostvarila je dobrotvorni dobitak od 162.700 dinara, a trener Vladimir Lučić sastavio je tiket za 141.200, 00dinara.Poslednji dobitnici su košarkaš Mornara Sead Šehović i solista Aleksa Nedeljković.

MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovio i svečano otvorio tačno 85. košarkaških terena. U 2019. godini u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića otvoreno je igralište u Beogradu, a u Kruševcu otvoren je obnovljeni teren za fudbal, košarku i rukomet. U naselju Stepa Stepanović otvaren je renovirani teren “Željko Rebrača”. U Zemunu “Novica Veličković”. Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS – a , FSS – a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…

U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja Mozzart je donirao deset najsavremenijih respiratora za ukupnih 200.000 evra. Izdvojena su sredstva za pomoć bolnicama 150.000 i penzionerima, 100.000 evra, a poslednja akcija je donacija svežeg voća i vitaminskih sokova, 40 tona, za naše preopterećene zdravstvene radnike.

Podsećamo na MOZZARTOVE plemenite kladioce, u “Humanitarnom tiketu u podne”, sa iznosima od preko 100.000, 00 dinara. Među 58 dobitnika su Emir Kusturica, Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović, Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević, Slavoljub Krnjinac, Mirko Milikić, Mladen Krstajić, Vanja Savić i Vladimir Lučić.

Obaveštenje važno za Republiku Srpsku!

Ukoliko “prođe” humanitarni tiket našeg gostadobitak će biti doniran i za Udruženje građana „Maša i medo“, Kotor Varoš. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Đurđe MEČANIN/Miloš MILIĆ

