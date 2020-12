Doček Nove godine uz tipovanja Roberta Prosinečkog! Pa, to mora da bude uzbudljivo, jer ako mu je Ljupko Petrović poverio izvođenje prvog jedanesterca u Bariju 1991. godine, zašto njegov šut u “Humanitarnom tiketu u podne” da nas ne isprati u novu, 2021. godinu.

Stadion možda neće eksplodirati, ali smo sigurni da neće izostati vatromet zadovoljstva osiguran u decembru kompanijski zagarantovanim dobitkom u iznosu uplate kojim će Robi obradovati poletarce sa teritorije koju pokriva FS Čačka. Inače, Prosinečki je poželeo da pomenuta donacija ode u kraj odakle potiče njegova majka, a da novac bude upotrebljen za nabavku fudbalskih lopti za mališane iz Čačka, Zablaća, naravno i Ježevice gde je i sam kao dete pikao loptu sanjajući reflektore velikih stadiona.

Detalj sa finalne utakmice protiv Olimpik Marselja

Pa da krenemo u izazov koji “Čileanac”, najbolji fudbaler sveta na SP za mlade fudbalere 1987. godine otvara susretom ATL. BILBAO – REAL SOSIJEDAD. Sedam povređenih igrača mrse konce Real Sosijedadu. Čeka ih Bilbao, šaren u poslednje vreme, ali ne toliko očajan kao trećeplasirani Sosijedad. Naime gostujući tim sa dva X ishoda, nakon kojih su došli porazi od Barselone, Levantea i Atletiko Madrida tone pramcem naniže. Moraće Real Sosijedad debelo da se stavi pod skener, jer o poziciji favorita tima koji devet puta uzastopno nije slavio, a čak šest puta vezano je odlazio u X, nema ni govora.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Dupla šansa X2”, oprezan je Prosinečki, ostavljajući duploj šansi da isprati njegovu plemenitu igru. Verujemo mu, jer član ekipe koja je postala šesta Zvezdina zvezda ima toliko fudbalsko iskustvo da se Robijeve kompetencije mogu smatrati za fudbalski aksiom.

Sledi tuniski šampionat i utakmica MONASTIR – BIZERTIN. Ovde se o pojedinačnom kvalitetu timova ne da ni polemisati. Šta reći o timovima koji su se do petog kola već proglasili za one kojima će donji dom tabele biti dom cele sezone. Inače, interesantno je reći da tradicija para predviđa keca ma ko da igra u toj ulozi, što bi po automatiznu moglo da olakša tipovanje.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Igram jedinicu ovog puta”, procenjuje čuvena Zvezdina sedmica, u svom direktnom stilu. Nadamo se da će i ovaj tip proći kao vešti driblinzi koje je Prosinečki koristio na poseban način, na osnovu čega se i dan-danas pripoveda da jedino on može da postigne gol sa Autokomande…

SP M20, Čile 1987. godine, utakmica Jugoslavija - DDR Nemačka

Idemo u Alžir na utakmicu KABILIJA – AIN MLILA. Mlila trenutno ističe kandidaturu za vodeće mesto na alžirskoj tabeli. Nije ni Kabilija loša, ali da je na proteklih pet utakmica mogla više da postigne nego da tri puta ode u X, to svakako nije upitno. Mlila će pokušati da ih otera u drugi poraz u sezoni, a da neće biti lako vidi se iz remija u Kupu Alžira pre bezmalo godinu dana kada je današnji rival slavio tek u produžecima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Ovde neka stoji GG tip”, kaže u aktuelnom fudbalskom trenutku renomirani trener koji je svoj prvi angažman imao u Crvenoj zvezdi, zatim trenirao Kajzeri, selekcije Azerbejdžana i BiH, ali i Denizli.

Ponovo smo u Španiji uz OSASUNU i ALAVES. Bez Brašanca i još šestorice igrača Osasuna dočekuje Alaves koji slovi za jedan od najtanjih sastava Primere. Ne ide ni domaćinu, nema zbora, ali ih pobeda nad Eibarom u proteklom kolu sokoli da pokušaju da slave poslednjeg dana u godini. Na strani Osasune je i tradicija para, ali i opominjuće sećanje na prijateljski X iz oktobra u utakmici sa Alavesom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Ponovo dupla šansa 1X”, oprezan je Prosinečki, stari lisac Primere, čovek koji se kao malo ko može pohvaliti da je dužio dres Barselone i Real Madrida…

Fudbalska legenda uz najbolje želje MOZZART družini u nastupajućoj godini tiket plemenitosti zatvara utakmicom AL AIN – AL DŽAZIRA. Emirati su Al Džazirina teritorija! Naime, gosti jure vodeće mesto na tabeli, nemaju nameru da se povuku pred petoplasiranim timom lige, a Al Ain su u martu dobili sa 3:1. Tako stvari stoje kada gostuje ekipa koja na poslednje četiri utakmice nije završavala mečeve s ishodom ispod 3+ tipa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Neka za kraj stoji da će Al Džazira zabiti makar dva gola”, poručuje Prosinečki srećan zbog činjenice da će njegov današnji trud značiti mališanima u mestu gde je kao dete provodio leta u kući svoje bake, na Grujanskoj kosi u Ježevici nadomak Čačka.

Time bi bilo zaključeno praznično tipovanje čoveka koga su navijači okarakteriali kao arhitektu fudbalske igre poredivši ga sa Ćabijem Alonsom koji je posle Roberta postao ono što je Prosinečki odavno bio. Zato nadalje nećemo ponavljati opšta mesta iz fudbalskih čitanki, pričati o zvezdanom putu Roberta Prosinečkog. Ispričaćemo vam umesto toga jednu obično-neobičnu dečačku priču. Naime, odmah preko puta kuće gde je odrastala Robijeva majka nalazi se takozvana „poljana“. Bilo je to u vreme njegovog detinjstva stecište dece ovoga kraja, seoski teren za pikanje fudbala. To mesto i danas postoji, samo što ono više nije poljana. Asfaltirano je i s time se stalo! Čeka se da ovo igralište postane teren za mali fudbal sa svom pratećom infrastrukturom. Kako bilo, ma kad da se to mesto privede nameni, i takva kakva je bila, Robertu Prosinečkom odgovarala je poljana s neuko napravljenim golovima da uvežbava driblinge za kojima je kasnije ludovala fudbalska planeta.

Sa peharom osvajača Kupa evropskih šampiona

Zahvaljujemo se Robertu Prosinečkom koji čitaocima MOZZART Sporta na kraju tipovanja šalje čestitku:“Srećna vam i uspešna bila nova 2021. godina“!

Otpozdravljamo na isti način, a red je da s poslednjim danom 2020. godine podvučemo crtu ispod uspešne godine MOZZARTOVOG društveno odgovornog poslovanja u akciji „Humanitarni tiket u podne“. Do ovog časa, tačnije do 31. decembra kroz našu redovnu rubriku prodefilovalo je ravno 1.665 poznatih lica. Samo u godini koju ispraćamo na brojne adrese prosledili smo 3.433.904 dinara, dok je naša kasica od početka trajanja akcije u leto 2016. prebrojala ravno 17.858.094 dinara zaključno s juče objavljenim tiketom glumice Lidije Vukićević.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Robert Prosinečki će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja dece i omladine sa posebnim potrebama “Iskra”, Novi Grad. MOZZART kvota je dakle ista, i iznosi 16,57, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 100 konvertibilnih maraka.

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN

FOTO: MN Press