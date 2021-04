Rukomet Aranđelovca ponosio se i ponosi se Sanjom Rajović! Ponosimo se i mi, jer ona koja je osvojila srebro na Svetskom prvenstvu 2013. godine, braneći boje držanve zastave Srbije, zaslužuje da se nađe u 1.785. izdanju “Humanitarnog tiketa u podne”. S njom smo na kvoti 14,88. Prođe li Sanja uspešno svih pet stanica, MOZZART će po njenoj želji potencijalni dobitak u iznosu od 148.800 dinara proslediti za lečenje Teodore Obradović (2002.).

Da bi Teodora napredovala i jednog dana samostalno hodala, potrebna su joj sredstva za fizikalne terapije, terapijsko plivanje, banjsko lečenje, laboratorijske analize, specijalističke preglede, rehabilitacije, psihološke tretmane, putne troškove i smeštaj. Sredstva su joj potrebna i za robotiku sa kojom bi trebalo krenuti što pre.

Pomozimo joj, a da to postignemo, potrebno je da počnemo od meča HAMBURGER – KARLSRUE. To što Hamburger pikira drugo mesto koje drži Grojter, to treba da brine Karlsrue koji je na pet poslednjih utakmica, čak četiri puta odlazio put remi ishoda. Navaliće Hamburger ne bi li popravio u poslednjem periodu ne tako sjajne rezultate, ali i eventualno ponovio podvig s poslednjeg viđanja sa Karlsrueom koji je u decembru prošle godine poražen sa 1:2.

„Kec na Hamburger“, odlučno će Sanja, nadajući se da će kvota 1,65 učestvovati u združenom igračkom poduhvatu, odnosno u novoj u nizu MOZZART pobeda uz koje smo do današnjeg dana na brojne adrese prosledili tačno 19.328.137 dinara.

Top priča iz Superlige Srbije, rukometašicu najvišeg ranga vuče na Marakanu, jer tamo igraju CRVENA ZVEZDA i VOJVODINA. Izabranici Dejana Stankovića biće u prilici da četiri kola pre kraja matematički obezbede titulu. Beogradski i novosadski crveno-beli su se do sada sastali čak 202 puta, a Voša važi za jedan od klubova sa kojima je Zvezda odigrala najviše utakmica. Prema statistici Beograđani su slavili na 115 duela, rezultat je bio nerešen 47 puta, a Novosađani su slavili na 40 utakmica. Zanimljiva činjenica da je lopta zatresla mrežu 597 puta, na šta treba dodati da je Lalatovićev tim na prethodnom viđenju sa Zvezdom poražen sa 0:2.

“Kobinujem 1&3-5“...

Mislite li isto? Ukoliko se slažete sa tipom Sanje Rajović, ili vam se dopada ceo tiket, slobodno ga prepišite i uplatite na najbližem uplatno-isplatnom mestu, ili preko veb aplikacije. Mi se ne bi ovde dalje zadržavali, jer već nas čeka analiza meča MANČESTER JUNAJTED – ROMA. Solskjerovi Crveni đavoli žele da već na prvom meču ukrote Vučicu. Istina, Roma je nakon dvomeča s Ajaksom klonula duhom, odnosno nije slavila, pa Mančester junajted na svom terenu može da puca na kapitalno obezbeđenje rezultata već u prvih 90 minuta. Ako je nešto izvesno, onda treba očekivati da će Fonseka čiji tim je pred ovaj susret poražen od Kaljarija, pokušati defanzivno da se odupre Englezima. Videćemo koliko će Vučica parirati rivalu.

„Biram tip na pobedu domaćina“, kaže Sanja, igračica koja se dokazala na poziciji pivota, a kojoj u zasluge pripisujemo zlato na Mediteranskim igrama 2013. godine, kao i četvrto mesto na EP, godinu dana ranije.

A sada, pravac na meč VILJAREAL – ARSENAL. Imajući u vidu da nas čeka okršaj ponajboljih napada Lige Evrope, na prvi pogled primamljivo je baratenje tipovima na golove, ali trebalo bi ipak biti na oprezu jer je na snazi završna faza takmičenja u kojoj klubovi vole da budu oprezni. Emerijev tim je pred ovaj meč poražen od Barselone, dok su Artetine Tobdžije morale da se pokore Evertonu. Čuvala se snaga za ovaj meč na obe strane, a pošto su zdravstveni bilteni timova dobri, međusobno polufinalno natezanje u prvom meču može da počne.

„Za ovu priliku GG“, odlučila je naša današnja gošća, što je u momentu tipovanja vredelo koeficijenta 1,77.

Poslednji par Sanjinog tipovanja vodi nas u Portugaliju, direktno na meč MARITIMO – BRAGA. Braga je u proteklom kolu s minimalcem poražena od Sportinga, ali to neće koristiti Maritimu. Naime, domaći se brane od fenjeraša, trebaju im bodovi, ali popusta pred realno jačim rivalom neće biti. Sve, pa i tradicija je na Braginoj strani, pa se očekuje da se domaći više brane, nego napadaju.

„Dvojka na Bragu“, rekla je Sanja Rajović, a mi joj dugujemo aplauz, uz ocenu da je današnji tiket sa kladilačke strane vrlo primamljiv, usuđujemo se da tvrdimo sportski toliko realan, da mu mane ne nalazi ni jedan pasionirani igrač MOZZART kladionice.

Zahvaljujemo se na dobrom odabiru parova Sanji Rajić, koja je u klupskoj karijeri osvojila je ligaške i kup trofeje u Srbiji, ali i susednoj Hrvatskoj. Igrala je za ŽRK Knjaz Miloš, Kikindu, Zaječar, Lokomotivu, Izvor, a sada je tu gde je, u MOZZART dresu plemenite igre kojom se ponosimo kao najdugotrajnijom i najplodonosnijom rubrikom ovog tipa u svetu betinga!

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Sanja Rajić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne organizacije “Poenta” iz Banja Luke. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 14,88, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN