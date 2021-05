Današnji gost u plemenitom listiću je Tonči Huljić. Osamdesetih godina prošlog veka, zajedno sa decenijom starijim kolegama, osnovao je pop bend “Magazin” sa kojim je izdao brojne albume i išao na višegodišnje turneje po bivšim jugoslovenskim republikama.

Tonči Huljić je devedesetih godina intenzivnije preusmerio pažnju na kompozicije, pisanje i stvaranje karijera za brojne izvođače. Izuzetno uspešna izdanja i popularnost izvođača, koji su pratili njegov jedinstveni zvuk doveli su do toga da je zvanično prepoznat kao najprodavaniji kompozitor poslednje decenije dvadesetog veka. Uspeo je da uskladi svoju melodiju sa multietničnošću regiona i publike.

Njegove pesme bile su spoj klasične muzike, narodne i pop muzike. Stil našeg današnjeg učesnika u "Humanitarnom tiketu u podne" nije prošao nezapaženo. Godine 1999. kontaktirao ga je Mel Buš, britanski producent i menadžer koji je stajao iza uspeha velikog broja svetski poznatih rok i pop umetnika iz Britanije (Led Cepelin, Dejvid Bouvi, Kvin). Njihov singl „Victori“ bio je na vrhu top liste u 21 zemlji.

Od nedavno je u prodaji novi studijski album “Inamorana”, velikog muzičara Tončija Huljića. U posljednjih nekoliko godina Tonči je sa svojim pratećim bendom Madre Badesa prikupio dovoljno hitova i za kompilaciju "The best of". Novi album, za koji naš gost kaže da je nastao zbog viška vremena i inspiracije pa je sastavljen od ekstremnih emocija, najavljen je singlovima “Mare luda”, i aktuelnim “Inamorana”, u kojem je gost Petar Grašo.

Tonči se svojevremeno bavio atletikom, pa karateom, kada je popularanost Brus Lija bila na vrhuncu. Potom ga je profesorka klavira prijavila kod roditelja da na treninzima povređuje prste i sportska karijera je okončana. Sada rekreativno trči, brzo hoda, vesla i bavi se boksom. Sportske aktivnosti postale su rutina, svakodnevnica. Većinom radi na spravama, sport je postao deo Tončijevog života i značajno mu pomaže u profesionalnim aktivnostima.

U dobrotvornom listiću startujemo sa utakmicom polufinala turskog plej ofa PINAR KARŠIJAKA – FENERBAHČE. Fener je dobio prvi meč sa četiri poena razlike, a drugi izgubio sa devet. Ukupni međusobni skor je 17:25. Pobednika u finalu očekuje bolji iz serije Efes – Bešiktaš. Početkom aprila tim našeg selektora Igora Kokoškova slavio je sa 117:59 nad današnjim rivalom.

“Očekujem ukupno poena manje od margine na 163,5”.

Tonči je uzoreimao u celoj šampionskoj generaciji splitskog Hajduka za koju su igrali Šurjak, Žungul, Buljan, Vujovići…a trener je bio Tomislav Ivić. Takođe, generacija Jugoplastike sa Damirom Šolmanom, Petrom Skansijem…Prelazimo na fudbalske terene ROZENBORG – MOLDE. Sastaju se dva vodeća tima, oba bez poraza. Rosenborg je u seriji od dve pobede i toliko remija. Molde je izgubio jednu od deset poslednjih utakmica. Međusobni skor glasi, 27:5:15, uz najubedljivije pobede od 5:0.

“Kombinacija jedan, iks, uz dva plus”.

U navijačkom srcu naš plemeniti gost nosi Hajduk i Jugoplastiku, a kao treću utakmicu bira ŠAMROK ROVERS – SLIGO ROVERS. Ponovo duel dve vodeće ekipe. Domaći su izgubili poslednji duel, gosti su u seriji od dva remija i tri trijumfa. Na poslednjem međusobnom okršaju nije bilo pobednika, 1:1, dok je međusobni skor na strani domaćih, 29:12:16.

“UG 2 – 4”.

Od sportskih događaja koji su ostli u sećanju i koji Tonči pamtiti celog života izdvaja dvomeč duel Hajduka i Sent Etjena iz tadašnjeg Kupa prvaka. U Splitu je Hajdik dobio Francuze sa 4:1. Sent Etjen je tada bio ono što je danas PSŽ, veliko slavlje u gradu i pomisao da je stvar rešena. U Francuskoj je doživljen poraz sa 5:1, eliminacija i tragedija za grad i tadašnju fudbalsku javnost u državi. Poslednji meč je duel između KILMARNOKA i DANDIJA. Doigravanje je u pitanju, prvi meč završen je sa 1:2. U poslednje vreme Kilmarnok je bio uspešniji, na šest utakmica nije izgubio od rivala, a međusobni skor je 17:19:16.

“Tri plus”, zaključuje tipovanje Tonči na čije poslednje pesme je publika sjajno reagovala.

Našeg plemenitog gosta informišemo o društveno odgovornom poslovanju MOZZARTA. Kompanija je još jednom pomogla sedmomesečnom Gavrilu Đurđeviću za čiji život se bore građani Srbije, muzičari, sportisti, novinari i glumci. Na humanitarnoj licitaciji je za 4.100evra kupila kombinezon Maraša, glavnog lika iz filma „Južni vetar“, koji je nosio glumac Miloš Biković. Takođe, kompanija MOZZART je pobedila na humanitarnoj aukciji Ronaldove odbačene kapitenske trake sa fantastičnih 7.500.000 dinara, a suma je usmerena za lečenje malenog Gavrila za koga je okončana i aukcija potpisanog Mesijevog dresa. Početnu ponudu od milion dinara dao je Mozzart, a dres je otišao za 1.000.010 dinara. Ronaldov potpisani dres izlicitiran je za 1.300.010 dinara, a sada je dres Zlatana Ibrahimovića na aukciji. Naravno, novac ide za Gavrilovo lečenje.

MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovio i svečano otvorio tačno 85. košarkaških terena. U naselju “Stepa Stepanović” otvoren je renovirani teren “Željko Rebrača”. U Zemunu “Novica Veličković”. Na otvaranju čačanskog Želovog terena svečanost su uveličali Duda Ivković, Dragan Kićanović, Željko Obradović…

Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu, a sada smo zlatni sponzori Univerzijade, tačnije BU, koja se tokom jula održava u Beogradu. Takođe, bili smo generalni sponzori KK Borac. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige. Beting partneri smo KSS – a , FSS – a , FK Crvena zvezda, KK Partizan… Svojevremeno smo donirali inkubatore našim porodilištima.

U akciji “Novi dresovi za nove šampione” doniramo sportsku opremu. Podsetimo, regionalni lider u priređivanju igara na sreću pokrenuo je akciju kako bi podržao i manje, lokalne klubove. Tokom nekoliko prethodnih godina, opremu je dobilo oko 5.500 sportista iz više od 140 klubova.

Za UDUS, uz pomoć naših poznatih glumaca i predstave “Balkanski špijun”, Mozzart je obezbedio tri i po miliona dinara.

Napomenimo da je kompanija, samo kroz Humanitarni tiket u podne, donirala tačno 19.628.337 dinara .

MOZZART – ov 843. učesnik Humanitarnog tiketa u podne, proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio humanitarni tiket za rekordnih 823.600 dinara. Ivica je dobitak usmerio ka Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti – ZVONČICA.

Podsećamo na MOZZART – ove plemenite kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000, 00 dinara.To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Emir Kusturica, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović, Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević, Slavoljub Krnjinac, Mirko Milikić, Mladen Krstajić, Vanja Savić, Vladimir Lučić, Danilo Nikolić, Olja Lević, Milovan Ćirković, Danilo Anđušić, Zoran Moka Slavnić, Marko Baćović, Radivoje Lale Bojičić, Vladimir Jocović, Goran Bjelogrlić, Nenad Nerandžić i Bojan Todorović.

Ne smemo zaboraviti ni na kompanijske donacije koje odlaze u RS.

Ukoliko “prođe” humanitarni tiket našeg gosta dobitak će biti doniran za Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama, NEVEN, Prijedor. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

PIŠU: Đurđe MEČANIN/Mloš MILIĆ

