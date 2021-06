U susret petoj godišnjici najdugotrajnije akcije sportskog klađenja u plemenite svrhe, MOZZART ponudu s nama ove subote lista Đurđa Jeremić. Zabeležila je značajne uspehe u plesu, završila Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a sada je trener u “M PlusS” klubu iz Surčina. Pa da vidimo gde smo, šta smo, odnosno šta očekujemo od tipovanja mlade dame koja pleni energičnošću, sportskim duhom i organizacionim veštinama.

Numera jedan – čekamo MOZZART kvotu 12,55, na koju uplaćujemo 10.000 dinara. Pobedimo li u združenom kladilačkom poduhvatu, po želji Đurđe Jeremić, potencijalni dobitak namenjujemo NURDOR-u.

Idemo na meč RESOVIJA – ČROBRI GLOGOV, dakle u Poljsku. Reč je o drugoligašima veoma nestabilne forme. Ocenimo lid a je domaćin koji je 16. na tabeli, nećemo mnogo pogrešiti. Gosti su trenutno deveti, a poslednji decembarski meč para dobili su u decembru sa 3:0.

“Verujem u 3+”, poručila nam je Đurđa, koja je plesala u “Zvezdama Granda”, na pojavljivala se na Prvoj srpskoj televiziji, bavila se modnim baletom i disko densom.

Pređimo na meč RUSIJA – BUGARSKA. Čekajući na Belgijance, Fince i Dance, odnosno na Euro, Baćuške završne udarce šteluju na ne tako sigurnim Bugarima. Istina u martu su ih u kvalifikacijama za Mundijal dobili Slovaci, a zatim su pre koji dan remizirali sa Poljacima. Stanislav Čerčasov mora pod hitno da reaguje, kako otkhrovenje prošle svetske smotre fudbala ne bi bi razočaralo na predstojećim evropskim mečevima.

“Malo golova, tačnije 0-2”, ocenjuje državna prvakonja (SAPO), u kategoriji disko dens u juniorskoj, a zatim i seniorskoj konkurenciji sa državnih prvenstava iz 2017. i 2019. godine u Čačku.

Ostrvo nas zove na meč NOTS KAUNTI – ČESTERFILD. Kada je reč o četvrtfinalu plej-ofa, razume se da nema povlašćenih. Ništa se ne zna, a Česterfild bi da ponovi februarsku dvojku, odnosno minimalac koji je tom prilikom ostvario. Biće ovo tvrda utakmica, a Nots Kaunti svestan da domaćinstvo u ovakvim situacijama ne znači puno.

“Jedinica”, reče naša gošća, a mi zbrajamo kvotu 2,30.

Za kraj, bavimo se mečom ŠVEDSKA – JERMENIJA. Euro za Šveđane počinje uz Crvenu furiju, a to je vraški teška misija za koju se spremaju sa možda bez potrebe potcenjenom Jermenijom. Naime, ova selekcija je pre neki dan na remi naterala Hrvatsku, na devet uzastopnih mečeva je neporažena, pa zašto je svrstavati među očajnike. Pa da vidimo šta umeju Šveđani koji su u prthodnom periodu na prijateljskim mečevima dobili Estonce i Fince. Poslednji poraz doživeli su još u novembru 2020. godine, kada su ih Trikolori u Ligi nacija tukli sa 4:2.

“Biram prelaz 1-1”…

Tako je tipovala Đurđa Jeremić, koja je osvojila četvrto mesto na Svetskom prvenstvu (WDSF,) u kategoriji disko dansa, kao seniorka 2019. u Beogradu. Bila je uspešna na takmičenjima i u Italiji, Češkoj, a mi joj želimo da nastavi da niže uspehe, a ali i da dođe do pobede u “Humanitarnom tiketu u podne”. Može ona to, jer MOZZART ne odustaje od puta na kom smo do sada na brojne adrese prosledili tačno 19.708.037 dinara.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Đurđa Jeremić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne fondacije “ALEPH” iz Doboja. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 12,55, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN