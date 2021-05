Odigrana su 972. “Humanitarna tiketa u podne”, od dana kada je Ivica Šurjak postavio rekordni odbitak u iznosu od 823.600 dinara. Pamtimo taj dan dobro, kad evo, našao se junak koji će ove subote pokušati da obori rekord slavne kopačke jugoslovenskog fudbala i splitskog Hajduka. Ime izazivača je je Nemanja Kojić, takođe je po fudbalskoj formaciji centarfor uzorne karijere, a namera mu je da slavnog fudbalera nadmaši za 3.700 dinara.

Pa da vidimo kako je došao do kvote 82,73, uz početni udarac u Japanu. Odigrao je par KAŠIVA – SAPORO, a budući da je fudbalski obitavao u zemlji izlazećeg sunca, bez dalje analize prenosimo samo njegovu procenu:”Igram na keca”…

Vi sad vidite, razmislite, pa možda i prepišite tip ili ceo tiket koji nas u nastavku vodi na meč TORPEDO ŽODINO – ŠAHTJOR SOLIGORSK. Deset od deset… Da li je dovoljno samo to reći o Šahtjoru pred 11. kolo, ili je neohodno da dopišemo i gol razliku od 24:5. Teško Torpedu ako gledamo taj učinak, ali domaćin ipak ne treba da drhti. Stabilan je tim na sedmom mestu, nema poraz na proteklih pet utakmica, pa šta bude, biće! Naravno ne priželjkuje niko da se ponovi jul prošle godine kada ih je tim iz Soligorska demolirao sa 1:4.

“Biram dvojku”, kaže fudbaler ponikao u Radu iz koga je sada već daleke 2013. otišao u Partizan gde stiče punu afirmaciju.

Elem, to je istorija, a današnjica Nemanju Kojića golica željom da pogodi u glavu ishod meča KASPIJ – ASTANA. Domaćin je peti, ali protiv do sada neporažene Astane nikako ne može da dođe do izražaja. Jednostavno, gosti su toliko dobri da ih je rival samo jednom u istoriji dobio. Bilo je to 2020. godine, što će se nešto teže ponoviti na ovom meču!

“Dvojka, razume se”…

Da ne širimo priču, idemo na meč ORDBASI Š. – KARAGANDA. Igrajući u Kazahstanu, Nemanja Kojić je nosio dres domaćina! Onda da se ni ne raspitujemo zbog čega je odigrao keca za kvotu 1,73… Sve je jasno, jer ako kažemo da je Šajtjor Karaganda vezala tri poraza, sve postaje dosta jasnije.

Sledi utakmica HOLŠTAJN KIL – KELN. Ovde se rešava status Kelna koji će ne stigne li Kilovih 0:1 iz prvog meča morati da ode u Cvajtu. Neprijatno je to za goste koji su tri puta šutirali u okvir gola Holštajun Kila na prvom meču, a imali tek neznatno veći posed lopte. Moraće Keln da zaigra agresivnije ukoliko misli da mu se cela sezona ne sruči na glavu.

“Biram dvojku na Keln”, kaže momak koji je bio u centru pažnje 2014. godine, kada je pogotkom rešio 146. duel večitih. Kojić je u 90. minutu zatresao mrežu Crvene zvezde, pa je na semaforu zabeležen rezultat od 2:1 za Parni valjak.

Eto, a za kraj, naš današnji gost sebi dozvoljava da se uhvati u koštac sa utakmicom sezone evropskog fudbala. Ko je bolji, MAN. SITI ili ČELSI? Setimo se kako je Čelsi šokirao Mančester siti u derbiju 35. kola engleske Premijer lige i savladao Građane sa 2:1! Kladioci bi rekli, došlo je 1-2, ali sada je bitnije, pa će se Gvardiola i Tuhel sigurno odlučiti za tvrd ulazak u igru, onosno za oprezan početak meča. Svakako, posle titule u Premijer ligi, Pep Gvardiola će sigurni smo imati nešto više samopouzdanja, mada je bilo kakvo postavljanje favorita na ovakvim mečevima nezahvalno.

“Kombinujem 1&2+“, rekao je Nemanja Kojić koji je igrao u Gacijantepu, Istanbulu, Ordabasiju, Tokiju... Ostavio je dubok trag i u mladoj reprezentaciji Srbije, kao što ste videli iz priloženog voljan je da ostavi dubok pečat i u “Humanitarnom tiketu u podne”, kroz koji je do sada protutnjalo ni manje ni više nego 19.628.337 dinara.

Pa neka mu je sa srećom, ali to još nije sve… Zamislite, naš plemeniti gost odigrao je još i kečeve na BATE Borisov i Tobol… Zatim je pala oduka da izostavi baš njih! Ko zna, možda s izmenama došao do dobitne kombinacije koja obara rekord Ivice Šurjaka, zato partite ovaj tiket jer lopta sa centra kreće tačno u podne!

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Nemanja Kojić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne organizacije “Most”. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 82,73, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote su bile aktuelne u momentu sastavljanja “Humanitarnog tiketa u podne”!

U slučaju promene termina odigravanja meča, postgnut rezultat se smatra konačnim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati za događaj se računa kvota jedan.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN