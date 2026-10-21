Hviča ne može da veruje šta ga je snašlo: Zašto baš ja?
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 15:24
Krilni napadač Pari Sen Žermena se oglasio posle saznanja da će zbog povrede propustiti ostatak sezone
Nije mu ove sezone statistika kao u nekim prethodnim, ali uticaj Hviče Kvarachelije na igru Pari Sen Žermena je veliki. I saznanje da će zbog povrede morati da propusti ostatak sezone sigurno nije lako palo Luisu Enrikeu. Naravno, najteže je izveštaj lekara podneo krilni napadač iz Gruzije.
Posle informacije koja se pojavila u medijima, potom ju je i klub potvrdio, oglasio se Hviča na svom Instagram profilu. Veoma emotivno.
"Mnogi su me pitali o ovom nesrećnom događaju; mnogi su rekli da bi se svaka utakmica završila nerešeno kada bi Bog uslišio sve molitve fudbalera. Možda je to istina, ali pre svake utakmice koju igram pomolim se Bogu da mi dozvoli da napustim teren nepovređen - ovaj put to se nije dogodilo. Nije prošlo mnogo vremena, ali mi je to i dalje u mislima: zašto baš ja? Nikada ni u čemu nisam podbacio, verovatno sam se za ovu utakmicu pripremno bolje nego ikad pre. Mislio sam da sam spreman na sve, ali nisam bio. Shvatam da me je Bog izabrao i, ako je štitio igrače na drugom terenu, onda sam spreman da prođem kroz mesece rada, bola i suza. Znam da moram da se vratim jači zbog ljudi koji me uvek podržavaju. Neću ih izneveriti, obećavam da neću izgubiti ni sekundu. Hvala svima na podršci, vidimo se uskoro", napisao je Hviča.
Izabrane vesti
*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
*****
Učinak Kvarachelije ove sezone glasi dva gola i jedna asistencija u 12 nastupa. Nije to njegov nivo, ali način na koji igra i probija po levoj strani u napadima Pari Sen Žermena ne može da se meri brojkama. Njegov značaj za igru Parižana je ogroman i sigurno će nedostajati ekipi u pokušaju da odbrani pehar Lige šampiona i po treći put zaredom pokori kontinent. U njegovom odsustvu šansu će verovatno prvi dobiti Mika Godts. Doveden je letos iz Ajaksa za 45.000.000 evra, ali je od početka sezone sakupio tek 201 minut na terenu. Sada se Belgijancu otvorio prostor da pokaže da je s razlogom zaslužio poziv Pari Sen Žermena.
Podsetimo, Hviča je jedan od četvorice igrača koji su sinoćnji derbi između Pari Sen Žermena i Barselone napustili pre kraja zbog povrede. Istovremeno sa njim iz igre je izašao kapiten Markinjos, a još u prvom poluvremenu Usman Dembele i Dani Olmo na drugoj strani. Najgore je prošao reprezentativac Gruzije...