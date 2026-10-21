Hviča ne može da veruje šta ga je snašlo: Zašto baš ja?

Nije mu ove sezone statistika kao u nekim prethodnim, ali uticaj Hviče Kvarachelije na igru Pari Sen Žermena je veliki. I saznanje da će zbog povrede morati da propusti ostatak sezone sigurno nije lako palo Luisu Enrikeu. Naravno, najteže je izveštaj lekara podneo krilni napadač iz Gruzije.

Posle informacije koja se pojavila u medijima, potom ju je i klub potvrdio, oglasio se Hviča na svom Instagram profilu. Veoma emotivno.

"Mnogi su me pitali o ovom nesrećnom događaju; mnogi su rekli da bi se svaka utakmica završila nerešeno kada bi Bog uslišio sve molitve fudbalera. Možda je to istina, ali pre svake utakmice koju igram pomolim se Bogu da mi dozvoli da napustim teren nepovređen - ovaj put to se nije dogodilo. Nije prošlo mnogo vremena, ali mi je to i dalje u mislima: zašto baš ja? Nikada ni u čemu nisam podbacio, verovatno sam se za ovu utakmicu pripremno bolje nego ikad pre. Mislio sam da sam spreman na sve, ali nisam bio. Shvatam da me je Bog izabrao i, ako je štitio igrače na drugom terenu, onda sam spreman da prođem kroz mesece rada, bola i suza. Znam da moram da se vratim jači zbog ljudi koji me uvek podržavaju. Neću ih izneveriti, obećavam da neću izgubiti ni sekundu. Hvala svima na podršci, vidimo se uskoro", napisao je Hviča.