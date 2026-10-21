U Parizu kao na bojnom polju: Tri povrede za glavobolju Luisa Enrikea, jedna za Hansija Flika
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 09:32
Barsa ostala bez Olma za El Klasiko, PSŽ će morati neko vreme bez Kvarachelije, Dembelea i Markinjosa
Kao što se i moglo pretpostaviti, odličan meč priredili su nam Pari Sen Žermen i Barselona u derbiju trećeg kola Lige šampiona. Parižani su odbranili domaći teren i slavili sa 4:2, ali su po svemu sudeći ostali bez trojice važnih igrača na neko vreme. Usman Dembele je zbog povrede izašao iz igre već u 20 minutu, a pola sata pre kraja morali su da budu zamenjeni Markinjos i Hviča Kvarachelija. Na drugoj strani, i Dani Olmo je morao da završi utakmicu već u prvom poluvremenu.
Čekaju se rezultati detaljnih lekarskih pregleda, ali prve procene nisu dobre. Pogotovo kada je u pitanju Gruzin iz redova evropskog prvaka. Po informacijama u francuskim medijima, strahuje se da je Hvarachelija pokidao prednji ukršteni ligament kolena posle starta Ćavija Esparta i da ga čeka višemesečna pauza.
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L'Ekip piše da u klubu nisu hteli da pričaju na temu povreda posle utakmice, pozivajući da se sačekaju rezultati magnetne rezonance, ali navode da je atmosfera u stručnom štabu i među igračima bila veoma napeta na pominjanje Hvičinog imena. Svi su zabrinuti, jer bi ekipa mogla na duži period da ostane bez jednog od najvažnijih igrača.
Što se tiče Dembelea, on se već sredinom prvog poluvremena uhvatio za levu butinu i s grimasom na licu pogledao ka klupi. Bio je to jasan znak da prošlogodišnji osvajač Zlatne lopte neće moći da nastavi utakmicu. Ubrzo ga je zamenio Feran Tores, a Dembele će tokom srede obaviti dodatne preglede zadnje lože.
Sam je izmenu tražio i kapiten Markinjos, posle uspešnog starta na Entonija Gordona. Čini se da je u pitanju istegnuće mišića, kao i kod Barsinog Danija Olma. Španac će, takođe, morati na megnetnu rezonancu. Sumnja se da je došlo do pucanja primicača leve noge.
Svakako, Olmo neće moći da pomogne saigračima u predstojećem El Klasiku sa Real Madridom, u nedelju od 21.00. Od ranije Hansi Flik ne može da računa na Žila Kundea i Erika Garsiju.
Luis Enrike će bez pomenute trojice biti, za početak, protiv Liona, takođe u nedelju (20.45).