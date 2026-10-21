U Parizu kao na bojnom polju: Tri povrede za glavobolju Luisa Enrikea, jedna za Hansija Flika

Kao što se i moglo pretpostaviti, odličan meč priredili su nam Pari Sen Žermen i Barselona u derbiju trećeg kola Lige šampiona. Parižani su odbranili domaći teren i slavili sa 4:2, ali su po svemu sudeći ostali bez trojice važnih igrača na neko vreme. Usman Dembele je zbog povrede izašao iz igre već u 20 minutu, a pola sata pre kraja morali su da budu zamenjeni Markinjos i Hviča Kvarachelija. Na drugoj strani, i Dani Olmo je morao da završi utakmicu već u prvom poluvremenu.

Čekaju se rezultati detaljnih lekarskih pregleda, ali prve procene nisu dobre. Pogotovo kada je u pitanju Gruzin iz redova evropskog prvaka. Po informacijama u francuskim medijima, strahuje se da je Hvarachelija pokidao prednji ukršteni ligament kolena posle starta Ćavija Esparta i da ga čeka višemesečna pauza.