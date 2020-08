Nemanja Matić je rešio da je bilo dosta, Branislav Ivanović je još ranije nedostupan iz doduše ne sasvim nerazjašnjenih razloga, a Srbija će uskoro ostati bez još dvojice igrača koji su već godinama stubovi reprezentacije. Govorimo naravno o kapitenu Aleksandru Kolarovu, te Antoniju Rukavinu koji su prema rečima sportskog direktora FSS Vladimira Matijaševića sledeći na listi igrača od kojih čekamo definitivno „zbogom“.

U intervjuu za dnevni list Danas Matijašević ipak ističe da je to sasvim normalno i da je smena generacija prirodan proces.

“Moraćemo uskoro da tražimo rešenje za pozicije i desnog i levog beka. Antonio Rukavina mi je rekao da ima problem s dalekim putovanjem iz Kazahstana. On ima 36 godina i očekivano je da se oprosti od reprezentacije. I Aleksandar Kolarov će ubrzo napuniti 35 godina, i on mi je takođe rekao da će se uskoro povući. On će to uraditi po završetku ciklusa, odnosno posle Evropskog prvenstva ili možda i ranije, ako se ne plasiramo. Kolarov mi je kao profesionalac najavio svoju odluku koja je, kad sve pogledate, potpuno logična u njegovim godinama“, rekao je Matijašević za Danas.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

S druge strane, Matijašević kategorički ističe: Luka Milivojević nije precrtan za dalja okupljanja i posebno baraž za Evropsko prvenstvo sa Norveškom.

“Ja se iskreno nadam da će igrati, mada je to prvenstveno pitanje za selektora. Mi smo na vezi i nema tu nikakvih problema“.

Podmlađivanje, dakle, još jednom. I šansa za momke koji su bili nosioci igre u onim pohodima na titule evropskih U19 i svetskih U20 prvaka da konačno preuzmu odgovornost i na velikoj sceni.

“Smena generacija je logična stvar i ne treba zbog nje strepeti. Sada dolaze igrači koji su osvajali i Evropsko i Svetsko prvenstvo i normalno je da oni postanu nosioci igre“, kaže Matijašević za Danas.