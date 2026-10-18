I Olise popustio - potpisuje za Najki

Napadač Real Madrida nedavno je, posle više od decenije saradnje, raskinuo partnerstvo sa Najkijem. Prema medijskim izveštajima, njegov prethodni ugovor vredeo je čak 185.000.000 dolara. Olise će sada preuzeti njegovu ulogu i vrlo izvesno do vrha napuniti džepove, iako se cifra precizno još ne pominje.

Otkako je započeo karijeru čudnovati Francuz imao je potpunu slobodu da samostalno bira kopačke koje će nositi na utakmicama (pošto ugovorom nije bio vezan ni za jednu kompaniju), međutim u najvećem broju slučajeva opredeljivao se upravo za Najki, neretko vodeći računa i o tome da boju kopački uskladi sa dresom ekipe za koju nastupa. Posebnu pažnju privlači njegova naklonost prema modelu Nike Hypervenom Phantom III, mada se isti prodavao samo do 2018. godine. Footy Headlines navodi da bi u narednim godinama ipak mogao da se vrati na tržište, upravo zahvaljujući Oliseovoj želji da ga nosi.