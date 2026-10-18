I Olise popustio - potpisuje za Najki
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Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 12:09
Biće naslednik Kilijana Embapea...
Veliki sponzorski posao je na pomolu. Konačno je popustio i Majkl Olise (24)! Francuski as, koji je do sada nije imao potpisan ugovor sa bilo kojim proizvođačem sportske opreme, odabrao je američku kompaniju Najki.
Prema navodima specijalizovanog portala Footy Headlines, jedan od najboljih fudbalera sveta u ovom trenutku, trebalo bi da postane novo zaštitno lice pomenutog brenda, čime će praktično naslediti svog zemljaka Kilijana Mbapea (27).
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Napadač Real Madrida nedavno je, posle više od decenije saradnje, raskinuo partnerstvo sa Najkijem. Prema medijskim izveštajima, njegov prethodni ugovor vredeo je čak 185.000.000 dolara. Olise će sada preuzeti njegovu ulogu i vrlo izvesno do vrha napuniti džepove, iako se cifra precizno još ne pominje.
Otkako je započeo karijeru čudnovati Francuz imao je potpunu slobodu da samostalno bira kopačke koje će nositi na utakmicama (pošto ugovorom nije bio vezan ni za jednu kompaniju), međutim u najvećem broju slučajeva opredeljivao se upravo za Najki, neretko vodeći računa i o tome da boju kopački uskladi sa dresom ekipe za koju nastupa. Posebnu pažnju privlači njegova naklonost prema modelu Nike Hypervenom Phantom III, mada se isti prodavao samo do 2018. godine. Footy Headlines navodi da bi u narednim godinama ipak mogao da se vrati na tržište, upravo zahvaljujući Oliseovoj želji da ga nosi.
Reč je o liniji kopački koju je svojevremeno nosio i promovisao Nejmar, ujedno i Oliseov fudbalski idol.
Kada su u pitanju igrači Bajerna jedan od najjačih ugovorsa sa Najkijem ima Džamal Musijala.