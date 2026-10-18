Kejnovih prvih 100: Malo je reći impresivno

Da li će dobiti Zlatnu loptu ostaje da vidimo, do zvanične ceremonije u Londonu preostalo je još osam dana, ali kako god da se ta trka završi (kladionice tvrde da je trenutno u blagoj prednosti Lamin Jamal), Hariju Kejnu (33) niko ne može da oduzme status najkompletnijeg centarfora današnjice. Ta lenta možda nije zvanična, no najveći broj renomiranih stručnjaka obe ruke diže za Engleza kada ovo pitanje dođe na dnevni red.

Kejn je i sinoć u derbiju šeste runde Bundeslige pokazao tu 'širinu' u igri koju poseduje. Pripremio je dva gola, jedan od Luisu Dijazu, drugi Majklu Oliseu, a kod pogotka Aleksandra Pavlovića odigrao je strašan pas za Kolumbijca iz poslednje linije, pre nego što je ovaj napravio onaj beg i poslužio mladog vezistu. Na sve to, postigao je i pogodak za 5:0, posle čega je Vensan Kompani komotno mogao da ga izvede iz igre i odmori za Arsenal (sreda, 21.00).