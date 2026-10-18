Kejnovih prvih 100: Malo je reći impresivno
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 09:25
Kroz poređenje sa Robertom Levandovskim najbolje se vidi koliko je Englez ubitačan
Da li će dobiti Zlatnu loptu ostaje da vidimo, do zvanične ceremonije u Londonu preostalo je još osam dana, ali kako god da se ta trka završi (kladionice tvrde da je trenutno u blagoj prednosti Lamin Jamal), Hariju Kejnu (33) niko ne može da oduzme status najkompletnijeg centarfora današnjice. Ta lenta možda nije zvanična, no najveći broj renomiranih stručnjaka obe ruke diže za Engleza kada ovo pitanje dođe na dnevni red.
Kejn je i sinoć u derbiju šeste runde Bundeslige pokazao tu 'širinu' u igri koju poseduje. Pripremio je dva gola, jedan od Luisu Dijazu, drugi Majklu Oliseu, a kod pogotka Aleksandra Pavlovića odigrao je strašan pas za Kolumbijca iz poslednje linije, pre nego što je ovaj napravio onaj beg i poslužio mladog vezistu. Na sve to, postigao je i pogodak za 5:0, posle čega je Vensan Kompani komotno mogao da ga izvede iz igre i odmori za Arsenal (sreda, 21.00).
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Nije to bila ni prva ni poslednja partija Harija Kejna za uživanje, međutim posebna svakako jeste, pošto je se radilo o 100. meču u Bundesligi. Prava prilika, dakle, da se povuku neke paralele...
Računajući jučerašnji pogodak 'devetka' Bajerna došla je do golgeterske kote 102 u nemačkom šampionatu! Plus dve pomenute asistencije - sakupio ih je 28 u ligi od dolaska u Minhen - što daje ukupno 130 kontribucija na tih 100 mečeva.
Malo je reći impresivno!
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Poredeći sa još jednom mašinom za golove i najboljim strelcem Bajerna u 21. veku - Robertom Levandovskim, to je značajno bolji učinak. Statističari su izvukli podatak da je Leva na prvih 100 utakmica u dresu bavarskog velikana mrežu tresao 82 puta i pride spakovao 12 golova.
"Odigrali smo zaista sjajno, posebno u prvih sat vremena. Nakon poslednja dva rezultata bilo nam je potrebno da pošaljemo snažnu poruku - i uradili smo to već od prvog minuta", kazao je Kejn. "Ako ne pobedimo, uvek se priča malo više nego inače. Zato je bilo važno da ostanemo hladne glave, da izbegnemo greške. Kada postignete šest golova protiv snažnog tima kakav je RB Lajpcig, morate da budete ponosni".
Hari je dobio poklon od kluba za 100. nastup...
"Kada sam stigao u Minhen nisam znao šta da očekujem. Bio sam dugo u Totenhemu... Lako sam se navikao. Mogu čak reći da uživam u ovom pritisku, volim velika očekivanja, taj ambijent kad svaka utakmica mora da se dobije. To sa sobom nosi igranje za Bajern. I naravno - osvajanje trofeja".
Podsećanja radi, Bavarci su bez Levandovskog ostali u leto 2022. Poljak je za 45.000.000 evra prešao u Barselonu. Tog leta na Alijanc arenu stigli su Sadio Mane i Matis Tel - nijedan klasičan napadač, pa je Erik Maksim Šupo Moting bio udarna igla. Nije bio loš, na 30 mečeva postigao je 17 pogodaka, ali idućeg leta u klubu su ipak rešili da angažuju pravu zamenu za Levu. I izbor je pao na Kejna. Plaćeno je Totenhemu čak 95.000.000 evra, igrač je dobio najveću platu u klubu (oko 25.000.000 bruto), pa opet, svaki cent se debelo isplatio.
Otkako je došao, Hari Kejn odigrao je 157 utakmica, postigao 155 pogodaka i namestio još 39. Dva puta osvajao je Zlatnu kopačku Evrope, uzeo dve titule, dva Superkupa Nemačke, jedan DFB kup. Ugovor mu ističe za osam meseci, međutim niko u ne sumnja da će saradnja biti nastavljena.
BUNDESLIGA, 6. KOLO
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
Verder - Paderborn 2:2 (0:2)
/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/
Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0
Elverzberg - Augzburg 4:3 (3:1)
/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28, Šmal 89 - Rider 45+9, Gregorič 76pen, Komur 90/
Šalke - Majnc 0:1 (0:1)
/Tic 24/
Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)
/Muhajm 88/
Bajern Minhen - RB Lajpcig 6:1 (3:0)
/Dijaz 12, 47, 69, Pavlović 26, Olise 34, Kejn 52 - Maksimović 90+1/
Nedelja
15.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (4,20) Frajburg (4,20) MOZZART RELAX
17.30: (3,25) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,15) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama