Ostao je do grla zakopčan Frenk Lampard kada su ga ostrvski novinari pitali za Antonija Ridigera, koga u Čelsijevom remiju sa VBA ponovo nije bilo ni na klupi za rezerve. Danima unazad piše se i priča o tome da Ridiger odlazi iz Čelsija u potrazi za klubom koji će mu dati više minuta na terenu i bitniju ulogu, a evidentno je da to u Čelsiju neće dobiti kraj Tijaga Silve, Andreasa Kristensena i Kurta Zume, ma koliko loši bili...

Brzo je otkriveno da je PSŽ zainteresovan da uzme Ridigera od Čelsija u paketu s Tjemueom Bakajokom, ali zasad nudi samo pozajmice uz opciju kupovine obojice, ništa više. Roma takođe gleda razvoj situacije oko nemačkog reprezentativca koji je već igrao na Olimpiku i odatle došao u Čelsi pre tri godine, Barselona je demantovala da interesovanje postoji, ali zato se u poslednjem momentu uključio Vest Hem.

Britanski Skaj Sport navodi da je Dejvida Mojesa potraga za štoperom dovela pravo u komšiluk, u nadi da bi Čelsi mogao da pusti nemačkog reprezentativca da provede sezonu u dresu Čekićara. Međutim, odmah postaje jasno da će ta operacija biti jako komplikovana. Prvenstveno iz razloga što Čelsi ne želi da pojačava lokalne rivale, a pogotovo ne redove jedno od najvećih gradskih rivala. Međutim... U Čelsiju bi popustili ovu kočnicu pod jednim uslovom - da Vest Hem pristane na prodaju Deklana Rajsa.

Vest Hem je dosad kategorički odbijao da uđe u pregovore s Čelsijem oko Deklana Rajsa i čak tražio 80.000.000 evra za njegovu prodaju. Međutim, kako je Čelsi uspeo da slomi Lester za Bena Čilvela i dobije ga za 50.000.000, umesto za 90.000.000 evra koliko su Lisice tražile, tako i na Stamford Bridžu veruju da mogu da okrenu stvari u svoju korist i dobiju Rajsa mnogo jeftinije. Zato se od jutros pisalo da Čelsi sprema prvu ponudu od 45.000.000 evra, koju će Vest Hem izvesno odbiti, ali to bi moglo samo dalje da otvori razgovore. A ako Ridiger bude uključen u operaciju, možda bi Čekićari konačno pristali da puste nekadašnjeg Čelsijevog akademca.

Dejvidu Mojesu se žuri da pronađe kvalitetnog štopera posle užasno lošeg početka sezone koji najavljuje grčevitu borbu za opstanak. Ako dve strane ne nađu zajednički jezik, Vest Hem će brzo krenuti po dva alternativna rešenja, a to su zaboravljeni Juventusov štoper Danijele Rugani i talentovani Mohamed Simakan iz Strazbura.

To šta se dešava sa Ruganijem i njegovim statusom u Juventusu je velika misterija. On je pre godinu dana produžio ugovor sa Starom damom pod obećanjem da će igrati više. Na kraju je jedva skupio 14 utakmica i nešto više od 1.000 minuta na terenu, a najveći deo sezone proveo je na klupi. Andrea Pirlo ga izgleda ne želi, a i Rugani oseća potrebu da ide, što bi Vest Hem želeo da iskoristi. Međutim, Bjankoneri ne pristaju ni na kakve pozajmice, bar ne u ovom trenutku, već za Ruganija traže 20.000.000 evra. To su ljudi iz Juventusa već rekli kolegama iz Vest Hema u preliminarnim razgovorima. Sada ostaje na Vest Hemu da odgovori na ovaj zahtev, a vremena ponestaje.

Druga rezervna opcija je talentovani štoper Strazbura Mohamed Simakan. Ovaj 20-godišnjak je prema procenama eksperata iz Francuske jedan od najtalentovanijih štopera svoje generacije i obećava mnogo, a u poslednjih godinu dana ostvario je značajan napredak kao prvotimac Strazbura. Simakan definitivno bi bio najveća kocka za Čekićare jer poseduje najmanje iskustva od tri opcije, ali bi potencijalno mogao da donese najveću zaradu od prodaje u budućnosti. Simakan je odigrao četiri partije za Strazbur ove sezone i standardan je prvotimac, a Strazbur za njega traži preko 22.000.000 evra. Vest Hem bi da plati manje, ali svima je jasno da bi kao takav ipak morao da bude standardan u prvom timu.

Pitanje je šta će na kraju Dejvid Mojes da izabere. Opcije postoje i logično bi bilo da to budu Ridiger ili Rugani, ali niko se ne bi iznenadio ako Vest Hem na kraju dovede upravo Simakana i uđe u rulet za ostanak u Premijer ligi...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com