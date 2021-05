Sudbina je uredila tako da Bajernu ove sezone titulu osigura najveći rival, Borusija iz Dortmunda. U težnji da se dokopaju Lige šampiona Milioneri su potisnuli u drugi plan činjenicu da će njihova pobeda značiti bavarsko krunisanje, slavili su protiv Lajpciga i rešili pitanje šampiona, učinivši večerašnji meč beznačajnim. Ali Bajern je nije želeo samo da odradi posao. Priredio je svojim navijačima 90 minuta uživanja, šest golova u mreži nekada velikog rivala (6:0) i učinio da Robert Levandovski dođe na samo korak od istorijskog rekorda - 40 pogodaka u sezoni.

Podsetimo, u sezoni 1971/72. Gerd Miler je postavio čudesdan rekord, a Leva je današnjim het-trikom došao do kote 39. Kako su preostala još dva kola u Bundesligi (Bajern igra protiv Frajburga i Augzburga) postoji sasvim realna mogućnost da Poljak s dva gola podigne lestvicu.

Bavarci nisu imali nikakav imperativ, dok je Gladbah igrao za Evropu. Međutim u pristupu utakmici to se nije moglo videti. Ne služi na čast ni Marku Rozeu ni njegovim momcima ovakvo izdanje, no to je sada manje važno od činjenice da je Bajern došao do devete krune u nizu, čime je izjednačio rekord Juventusa.

Iduće sezone, ako dođe do desete, nemački "večiti šampion" postaće najdominantniji tim Evrope u ovom pogledu. Računajući najjače lige, razume se...

Bajern će posle nove titule pretrpeti nemale promene. Iz kluba odlazi Hansi Flik, čovek koji je u nepune dve sezone uzeo sedam trofeja, a iz Minhena odlaze i neki od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba, poput Davida Alabe, Džeroma Boatenga, Havija Martineza...

Samo njih trojica sa sobom "nose" 74 klupska trofeja?!

Ovaj podatak potakao nas je da saberemo sve klupske pehare koje su ossvojili igrači Bajerna (igrajući za sve klubove u svojim karijerama) i došli smo do frapantnog podatka. Pazite sad, samo startna postava danas osvojila je 196 trofeja?!

Pa kada na to dodamo i momke koji su ušli sa klupe ta cifra penje se na 254!

Teško da na planeti trenutno postoji klub sa trofejnijim fudbalerima...

IZBOR UREDNIKA

Manuel Nojer - 27

Benžaman Pavar - 7

Džerom Boateng - 23

Lukas Ernandez - 9

Alfonso Dejvis - 9

David Alaba - 27

Jozua Kimih - 16

Kingsli Koman - 23

Tomas Miler - 28

Džamal Musijala - 3

Robert Levandovski - 24

***

Leon Gorecka - 10

Leroj Sane - 11

Serž Gnabri - 9

Tangi Kuasi - 4

Havi Martinez - 24

BUNDESLIGA – 32. KOLO

Petak

Štutgart - Augzburg 2:1 (1:0)

/Forster 11, Kalajdžić 74 - Niderlehner 59/

Subota

Dortmund - RB Lajpcig 3:2 (1:0)

/Rojs 7, Sančo 51, 87 - Klosterman 63, Olmo 77/

Hofenhajm - Šalke 4:2 (0:2)

/Kramarić 48, Akpoguma 52, Baumgartner 60, Bebu 64 - Ut 12, Mustafi 43/

Verder - Leverkuzen 0:0

Volfzburg - Union Berlin 3:0 (1:0)

/Brekalo 12, 63, 90/

Bajern - Menhengladbah 6:0 (4:0)

/Levandovski 2, 24, 66pen, Miler 23, Koman 44, Sane 86/

Nedelja

13.30: (2,00) Keln (3,45) Frajburg (3,80)

15.30: (1,90) Ajntraht (3,60) Majnc (4,00)

18.00: (1,95) Herta (3,45) Arminija (4,00)

***Kvote su podložne promenama