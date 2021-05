Inicijativa Javora da iz elitnog ranga ispadnu samo četiri kluba izazvala je reakciju Inđije koja se ovim povodom oglasila saopštenjem.

"Nakon današnjeg saznanja iz pojedinih medija da pojedini klubovi planiraju da podnesu inicijativu o promeni pravila funkcionisanja Superlige Srbije, odnosno ispadanju četiri umesto šest klubova nakon završetka ove takmičarske sezone, a na osnovu glavne teze da je bilo nepravilnosti i nepoštenja tokom iste, fudbalkoj javnosti postavljamo sledeća pitanje: Da li postoje dokazi o neregularnosti tekuće takmičarske sezone? Ukoliko postoje, da li su podnete krivične prijave tim povodom, a ukoliko ne postoje na čemu sed zasnivaju navedene tvrdnje", navedeno je u klupskom saopštenju.

Klub koji je prvenstvenu trku završio na 17. poziciji, uz učinak od 10 pobeda pet remija i 23 poraza istakao je da se do poslednjeg minuta u elitnoj konkurenciji borio pošteno.

"FK Inđija se nikada do sada nije našao ni u jednom dokumentu niti novinskom članku kao fudbalski klub koji se bavio nepoštenim radnjama i nijedna utakmica nije označena kao sumnjiva, niti povučena iz kladionica. Od prve do poslednje utakmice pošteno smo se borili za opstanak u takimčenju zagledani isključivo u svoje dvorište. Isto bi ostalo i nakon završetka ove sezone da se pojedini klubovi nisu oglasili današnjim u najmanju ruku nejasnim saopštenjima za javnost.​ Ove godine Inđija je pobedila sve direktne protivnike konkurente za ispadanje iz Super lige. Inđija je jedini predstavnik Srema u Superligi i kada su okolnosti normalne stadion bude ispunjen gotovo do poslednjeg mesta. Smatramo da Inđija svojim učešćem doprionsi kvalitetu fudbala u svakom segmentu te igre, od poštenog i borbenog fudbala do fer i korektnog navijanja".