Interesovanje raste, mogla bi i plata: Ridiger ulazi u krug najplaćenijih štopera na svetu

Biće ova zima kao retko koja poslednjih godina zbog velikog broja kvalitetnih igrača kojima ugovori ističu narednog leta, a Antonio Ridiger je već sada na vrhu liste najtraženijih.

Pre samo dva dana osvanuo je naslov kako je Real Madrid u pol-poziciji da angažuje nemačkog štopera posle intervencije Florentina Pereza, ali sada drugi izvori tvrde da ništa još nije završeno, iako je predsednik Blankosa razgovarao sa Ridigerovim polubratom Sarom Senesijem. Interesovanje za Ridigera raste na dnevnom nivou, u redu još čekaju velikani poput minhenskog Bajerna, Pari Sen Žermena i Juventusa, Čelsi i dalje nije odustao od namere da sa njim produži ugovor... Cela situacija na kraju bi zapravo mogla da pogoduje upravo Ridigeru jer se najavljuje kako bi na kraju mogao da dobije platu iznad svih očekivanja i uđe u red najplaćenijih defanzivaca svih vremena!

Na vrhu te liste trenutno su Matijs de Liht sa nedeljnim primanjima od preko 460.000 evra uz bonuse, David Alaba je u rangu oko 440.000, a Rafael Varan oko 400.000 evropskih novčanica. Ridigerova trenutna plata je oko 110.000 evra, a prema pojedinim najavama mogla bi čak da se učetvorostruči ako klubovi budu nastavili sa licitacijom! Podsetimo, ugledni britanski list Independent tvrdi da je Ridigerov polubrat sa Perezom u Madridu neformalno dogovorio 210.000 evra na sedmičnom nivou, ali to bi zapravo mogla da bude samo polazna tačka.

Čelsi je dao prvu ponudu tešku između 140.000 i 160.000 evra, što je Ridiger brzo odbio jer je tražio uslove koje mu je navodno dao Real Madrid. To ne znači da je Čelsi unapred digao ruke, jer se na Stamford Bridžu spremaju da u naredne tri sedmice do otvaranja zimske transfer pijace predstavenovi finansijski plan koji bi trebalo da bude blizu onoga što Ridiger zapravo traži. Pitanje je da li će to sada biti dovoljno da zadovolji njegove ambicije, pogotovo ako u ozbiljniju akciju krenu pomenuti klubovi.

Pari Sen Žermen se ovih dana najviše bavi Markinjosovim ugovorom. Brazilac je pre dve godine žvrljnuo produžetak saradnje do juna 2024. godine, kada mu je obećana kapitenska traka koju je ubrzo dobio posle odlaska Tijaga Silve u Čelsi. Markinjos je spreman dugoročno da se obaveže na vernost pariskim Svecima i pregovori ne bi trebalo da traju predugo, zbog čega bi sledeća meta upravo trebalo da bude Ridiger kao budući partner Brazilcu. PSŽ je Nemca tražio još prošle godine, u vreme kada je Frenk Lampard bio na klupi Čelsija. Legendarni vezista tada je otvoreno rekao Ridigeru da nije u njegovim planovima zbog čega su se dve strane umalo razišle. Ridiger je na kraju ipak ostao, a onda je i Lamparda zamenio Tomas Tuhel i sve se okrenulo u korist nekadašnjeg fudbalera Rome koji je postao jedna od centralnih figura odbrane.

Real Ridigera vidi kao idealnog partnera Davidu Alabi, Bajern želi da pojača konkurenciju u poslednjoj liniji i dobije štopera svetske klase, dok je Juventus spreman za smenu generacija i osvežavanje ekipe pošto su Đorđo Kjelini i Leonardo Bonući u godinama, a Matijs de Liht još nije dostigao željeni nivo koji opravdava ogroman uloženi novac.