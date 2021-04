Ipurua će se po svemu sudeći načekati do novog derbija Gipuskoe u eliti. Večerašnji, na zatvaranju 32. runde protiv Sosijedada, mogao bi da bude poslednji do daljeg, jer Eibar je zakucan za dno tabele i samo će ga čudo do kraja sačuvati od ispadanja u Segundu.

Kadrovski problemi gotovo ni u jednoj rundi drugog dela sezone nisu zaobišli ekipu Hozea Luisa Mendilibara. Dobrim delom i zbog toga, Eibar u aktuelnoj kalendarskoj godini ima samo jedan prvenstveni trijumf, ostvaren u uvodnom meču 2021. protiv Granade (2:0). Od tog trenutka baskijski tim je u Primeri odigrao još 15 utakmica i osvojio četiri boda, na poslednjih sedam samo jedan.

21.00: (3,90) Eibar (3,40) Sosijedad (2,00)

Ruku na srce, mnogi od 11 poraza u pomenutom periodu bili su tesni, čak šest su fudbaleri Eibara izgubili sa jednim golom razlike, na čemu najviše mogu da zahvale Marku Dmitroviću, koji ih je nebrojano puta održao u životu. I zbog toga će na kraju sezone obezbediti zaslužen transfer u ambiciozniji klub. A Eibaru naredne godine predstoji misija povratka u elitu, jer teško da će u preostalih pet rundi uspeti da upliva u bezbednu zonu, od koje ga deli sedam bodova.

Dobra vest za Mendilibara je da će za večerašnji okršaj moći da računa na gotovo sve pojedince. Van stroja je i dalje jedino defanzivac Pedro Bigas, dok su se Serhi Enrih, Ekspozito, Korea i Muto oporavili, mada je pitanje koliko su spremni da počnu utakmicu nakon dužih povreda.

Sosijedad na Ipuruu stiže u drugačijem, lepšem raspoloženju. Sredinom protekle nedelje je protiv Selte prekinuo mini-seriju od tri meča bez pobede i vratio se na petu poziciju, koju bi dodatno mogao da učvrsti nakon neuspeha najvećih konkurenata u ovom kolu, Betisa i Viljareala.

U tome bi od starta utakmice trebalo da mu pomogne Mikel Ojazrabal. Imanol Alguasil je protiv Selte svog kapitena odmorio, šansu mu je pružio tek u drugih 45 minuta, te bi večeras od početka trebalo da se nađe na terenu. I neće mu biti nimalo lako na Ipurui, jer ma koliko želeo da svom timu pomogne u pohodu na mesto u Ligi Evrope, moraće to da učini na uštrb tima iz rodnog grada, u kojem je ponikao i čiji je navijač od malih nogu.

Ali nije kao da ga već nije pobeđivao. Prethodne sezone, u prvoj utakmici bez navijača, Ojarzabal je bio strelac u trijumfu od 2:1, mada mu je to bilo prvo slavlje na Ipurui. Sezonu ranije poražen je identičnim rezultatom, na Alguasilovom debiju je remizirao (0:0), godinu pre takođe pao (0:2), kao i u svojoj debitantskoj sezoni u prvom timu Sosijedada (1:2).

PRIMERA – 32. KOLO

Subota

Elče - Levante 1:0 (1:0)

/Boje 32/

Valjadolid – Kadiz 1:1 (1:0)

/Plano 14 – Kala 64/

Valensija – Alaves 1:1 (0:0)

/Gaja 89 – Gvideti 84/

Real Madrid - Betis 0:0

Nedelja

Ueska - Hetafe 0:2 (0:1)

/Unal 20, 52/

Viljareal – Barselona 1:2 (1:2)

/Čukvueze 26 – Grizman 28, 35/

Selta - Osasuna 2:1 (1:0)

/Aspas 42, Muriljo 57 - Tores 77 pen/

Sevilja - Granada 2:1 (1:0)

/Rakitić 16 pen, Okampos 52 - Soldado 90 pen/

Bilbao – Atletiko Madrid 2:1 (1:0)

/Berenger 8, Martinez 86 – Savić 77/

Ponedeljak

