Ispovest Marka Klatenburga: Mikel mogao da mi uništi život, Belami me hvatao za m**a, Leman izgledao kao očajnik...

Ne kaže se tek tako da je sudijski posao među najstresnijim i da sam poziv nosi sa sobom život pun anegdota i (ne)prijatnih situacija.

Mark Klatenburg ih je tokom deceniju i po rada u engleskom fudbalu, kasnije i evropskim i svetskim reprezentativnim takmičenjima, imao pregršt. Iako mu je karijera bila puna izazova, pa čak i neprijatnih momenata, Klatenburg se s osmehom priseća nekih događaja. O onim najzanimljivijim pričao je u ispovesti koja pokazuje koliko nekada može da bude težak život fudbalskog arbitra...

“Znao sam oduvek da mi je odnos sa njim nejasan do kraja, a posebno sam takav utisak imao kada me je uhvatio za m**a u tunelu Etihada. Verovatno je to bio njegov način da se našali sa mnom, tako sam i prihvatio celu tu situaciju“, priča Klatenburg i nastavlja:

“Zašto je to uradio? Verovatno sve to vuče korene iz decembra 2009, kada sam mu pokazao crveni karton na meču s Boltonom. Prvo sam mu pokazao žuti karton zbog protesta, iako sam komotno mogao da mu pokažem crveni karton jer je psovao. Kasnije sam ga isključio zbog simuliranja. Pao je u protivničkom kaznenom prostoru, mislio sam da simulira, a kasnije sam tek shvatio da sam pogrešio. On je poludeo, što je bilo za očekivati, a reputacija koju je imao nije mu išla na ruku. To mi je samo pomoglo da mu pokažem crveni karton“.

Nastavio je jedan od najboljih ostrvskih sudija u dahu...

“Na poluvremenu te utakmice pitao sam jednog od trenera Sitija kako se nose s njim svake nedelje. Zbog toga su podneli prijavu protiv mene, što me je razočaralo. Sve što je rečeno tada trebalo je da ostane tu, ne da ide dalje. Da sam dobijao prijave za sve što sam rekao verovatno bih svake nedelje bio suspendovan“, priseća se Klatenburg, pa dodaje:

“Belami je bio prava noćna mora i gotovo svi arbitri su tako mislili. Često bi se zaletao ka nama, mlatarao rukama, stalno bi te izazivao svojim ponašanjem. Užasan rečnik je imao, jako bezobrazan je znao da bude. Kao sudiji bilo mi je jako teško da se nosim s njim. Pošto sam navijač Njukasla imao sam taj luksuz da mu ne sudim često, a voleo bih da je tamo ostao još malo duže“.

Zanimljivu epizodu imali su Roj Kin i on svojevremeno...

“Prvo moram da kažem da sam sa Kinom radio kao stručni konsultant na Mundijalu 2018. i bio je pravi džentlmen, neko s kim bih lako mogao da provodim vreme. To mi je samo pokazalo koliko igrači mogu da budu drugačiji kada nisu na terenu. Jer, dok je Kin bio igrač, jako je teško bilo raditi s njim. Sećam se incidenta s Endijem D'Ursom (bivši sudija pr. au), kada mu je vrištao u lice, pa čak pokušao da ga verbalno maltretira. Takav je bio igrač. Verujem da to ser Aleks Ferguson nije voleo. Nikada mu nije bio plan da se bori za odluku koja bi išla u korist Mančester junajtedu, već da mi nabije dodatni pritisak za narednu situaciju“, priseća se Klatenburg, pa otkriva:

“Niste mogli da mu verujete. Nikada niste bili sigurni kada će da eksplodira i uradi nešto ružno, kao što je onaj start nad Alf Ingeom Halandom. To je bila prava sramota, jer je ceo taj momenat isplanirao unapred. Bio je uvek hladan kao kamen, želeo je da bude tvrd lik. To je stvaralo velike probleme sudijama, jer mu je ego bio ogroman i stalno je želeo da se bori, setite se samo šta je bilo s Patrikom Vijerom i njim. Jednom sam se našalio da sam ga se plašio, što je odmah završilo na naslovnim stranama novina, ali nisam. Jednostavno, bio je pravi izazov za svakog sudiju“.

Dok su Belami i Kin bili izazovni zbog njihovog temperamenta, Jens Leman mu je bio problematičan na drugi način...

“On je bio iritantan i nikada nije prestajao da bude takav, jedan od onih očajnika koji bi kukali za sve i svakog. Ako bi lopta bila blizu njega – on bi kukao. Ako je lopta bila suviše bleda – on bi kukao. Često mi je prolazilo kroz glavu: 'Daj, druže, smiri se'. Bio je odličan golman, ali mu je taj karakter bila velika slabost, što su i mnogi shvatili. Stalno su ga provocirali kako bi ga izbacili iz takta. Znao sam to, ali je imao sreću što ga nisam izbacivao zbog njegovih slomova. To bih sada sigurno radio. Sam je sebi zagorčavao posao, zato nisam voleo da sudim kada je on na terenu“.

Pepea svi pamte kao tempiranu bombu i užasno prgavog igrača. Takvo mišljenje o njemu ima i Klatenburg...

“Svi me pitaju o onom detalju iz finala Lige šampiona 2016. godine, kada sam palacao jezikom dok se on valjao po travi, dok je glumio, da budem precizan. Pomislio sam: 'Kakav je to mekušac, a toliki čovek'. Dva puta se tako bacao na toj utakmici, pokušavao je da me natera da pokažem crveni karton igračima Atletika. Možda bi neko drugi pao na njegove fore, ali znao sam i pre utakmice šta me čeka, pa sam pazio na njega. Znao sam kakav mu je mentalitet i morao sam da budem oprezan. Još jedan igrač kome jednostavno ne možete da verujete. Utakmica bi otišla u potpuno drugom smeru kada bi vas prevario“, priča Klatenburg i dodaje:

“U tom finalu Real je poveo 1:0 u prvom poluvremenu, a posle sam video da je bio mali ofsajd. Bila je teška situacija, a moj pomoćnik nije video. Atletiku sam dosudio penal u ranoj fazi drugog poluvremena, kada je Pepe faulirao Fernanda Toresa. Pepe je bio besan i na čistom engleskom mi rekao: 'Nikako penal, Mark'. Odgovorio sam mu da prvi gol nije trebalo da bude priznat, što ga je ućutkalo“.

Još malo o tom detalju...

“Možda ljudima zvuči čudno, jer dve greške nikako ne mogu da daju nešto pozitivno, ali igrači razumeju. Znao sam da ću ga ućutkati ako mu budem rekao ono što sam mislio i on je prihvatio to. Svakako je bio jako čudan lik, za sudije nimalo prijatan, morao si stalno da bude u gardu kad je on tu“.

Na kraju, mnogi pamte incident u koji su bili umešani Mark Klatenburg i Džon Obi Mikel. Setimo se, nigerijski vezista je optužio Klatenburga da ga jevređao na rasnoj osnovi...

“Nikada neću zaboraviti taj detalj i meč s Junajtedom 2012. godine. Optužio me je za rasizam, a sam zna da nije bio u pravu. Kasnije me FA nije ni kaznio zbog toga, jer nije bilo rasizma. Nikada mi se nije izvinio zbog toga što je uradio i jako sam bio razočaran njegovim potezom, jer je mogao da mi upropasti život. Tada sam počeo da se 'hladim' od sudijskog posla u koji sam bio zaljubljen. Ali, nisam mogao da prestanem tada jer sam morao da izdržavam porodicu i nisam imao drugu karijeru koju bih jurio“.

