Možda su bili bledi na startu, ali su večras Italijani delovali na one stare Azure koji su uvek uspevali da pronađu ključ do pobede u velikim utakmicama. Selekcija Roberta Manćinija je na "italijanski način" stigla do slavlja na Amsteram areni protiv neubedljive Holandije, pa nakon dva odigrana kola u grupi 1 A Lige nacija drži lidersko mesto na tabeli - 1:0 (1:0). U tome joj je dodatno pomogla Poljska, koja je na Bilinom Polju savladala domaću Bosnu i Hercegovinu sa 2:1.

Italijani su tokom najvećeg toka meča uspeli da stave loptu pod svoju kontrolu, sve do samog finiša meča uspeli su da zaustave opasne nalete domaćina, a nije ih koštao pad u završnici kada je domaćin vršio ozbiljan pritisak pred golom Đanluiđija Donarume.

Italijani su bili samouvereni u prvom poluvremenu, koje su otvorili šansama Barele, Zaniola i Imobilea, mada ih je spsao Donaruma koji je u 33. minutu zaustavio odličan udarac Vajnalduma. Ubzo su ponovo pripretili Azuri preko Lorenca Insinjea, što je bio uvod u ono što se dogodilo u nadoknadi prvog poluvremena. Ćiro Imobije je tada pokazao da nije samo rasan strelac, već i fantastičan asistent. Elegantno je bocnuo loptu na vrh peterca, a tamo je neometano glavom loptu u mrežu Jaspera Silesena poslao Nikolo Barela.

Holandija je ozbiljno ubravala ritam kako se bližio kraj utakmice. Pretili su Van de Bek i Depaj, mada je u 68. minutu sve mogao da reši Imobile. Selekcija Roberta Manćinija je pala na fizičkom planu u poslednjih nekoliko minuta, ali domaćin to nije uispeo da iskoristi. To se pre svega odnosi na Memfisa Depaja, koji je seriju promašaja kompletirao u 90. minutu utakmice.

Senku na važno slavlje Azura bacila je povredasupertalentovanog Nikola Zaniola, koji je povredio koleno u finišu prvog poluvremena, a postoje sumnje da se opet radi o prednjim ukrštenim ligamentima od kojih se tek nedavno potpuno oporavio.

Bosna i Hercegovina je na krilima osvojenog boda iz Firence dočekala meč sa Poljskom, ali je na kraju ostala bez čitavog plena (1:2). Selekcija Dušana Bajevića je vodila golom Hajradinovića iz penala u 24. minuta, ali je potom potpuno podbacila.

Poljaci su imali mnogo više od igre, napadi su postajali sve opasniji, a ključni trenutak meča dogodio se u 45. minutu kada je izjednačenje doneo Kamil Glik. Taj gol posle kornera doneom je ogromnu dozu samopouzdanja gostujućoj selekciji, koja je čita posao na Bilinom Polju završila u 67. minutu kada je lep gol glavom postigao Kamil Grosicki.

LIGA NACIJA A – 2. KOLO

Nedelja

GRUPA 4

Španija - Ukrajina 4:0 (3:0)

/Ramos 3, 29, Fati 32, Tores 84/

Švajcarska - Nemačka 1:1 (0:1)

/Vidmer 58 - Gundogan 14/

Ponedeljak

GRUPA 1

BiH - Poljska 1:2 (1:1)

/Hajradinović 24pen - Glik 45/

Holandija - Italija 0:1 (0:1)

/Barela 45+1/

Utorak

GRUPA 2

20.45: (1,18) Belgija (7,25) Island (15,0)

20.45: (3,80) Danska (3,45) Engelska (2,00)

GRUPA 3

20.45: (1,55) Francuska (3,90) Hrvatska (6,50)

20.45: (4,30) Švedaska (3,40) Portugalija (1,90)

