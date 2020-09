Srpski stručnjaci Vladimir Ivić i Veljko Paunović uspešno su startovali u engleskom Čempionšipu na klupama Votforda, odnosno Redinga. Nekadašnji premijerligaši mogli bi ove sezone pod dirigentskom palicom mladih stručnjaka opet da se nađu u društvu najboljih klubova na Ostrvo.

Ivićev Votford je na startu Čempionšipa savladao Midlzbro sa 1:0. Stršljenovi danas (16.00) gostuju u Šefildu protiv Venzdeja, koji je takođe dobro krenuo šampionat, slavio u Kardifu sa 2:0. Problem za domaćina je što će još neko vreme sigurno da bude na poslednjem mestu jer je kažnjen sa oduzimanjem 12 bodova, pa mu ne gine bitka za opstanak u najjačoj drugoj ligi na svetu.

Nekadašnji fudbaler Partizana, a kasnije trener PAOK-a i Makabija iz Tel Aviva, moći će u nastavku sezone da računa na mladog Džejmsa Garnera. On je stigao na jednogodišnju pozajmicu iz Mančester Junajteda. On stiče pravo da igra na današnjem meču u Šefildu. Prošle sezone je odigrao tri utakmice u Ligi Evrope. On je u februaru 2019. godine debitovao za najbolji tim Mančester Junajteda, a bio je kapiten reprezentacije Engleske do 17 godina.

Ivić ima problema sa povređenim igračima. Od starta sezone ne može da računa na nekadašnjeg fudbalera Barselone Đerara Delofeua, a van stroja su i Francuz Etjen Kapu, Holanđanin Daril Janmat, Nigerijac Isak Sakses, Deni Velbek i Vil Hjuz.

Ovaj duel će biti posebno zanimljiv jer ćemo moći da vidimo kako će se Votford ponašati u gostima. Ako gledamo tradiciju duela protiv Šefilda, mogao bi dobro da prođe. Jer Votford je dobio na dva poslednja gostovanja kod ovog protivnika. I oba puta je bilo tri ili više golova. Zanimljivo je da su od poslednje četiri utakmice ovih ekipa tri dobili timovi koji su igrali u gostima, a poslednji obračun završen je nerešenim ishodom 2015. godine.

Posle prvog kola Reding je izbio na prvo mesto Čempionšipa pobedom u Derbiju sa 2:0. Veljko Paunović je očigledno razmrdao ekipu koja je prošle sezone bila tek na 14. mestu. Golove su postigli Portugalac Lukas Žoaa i Oviemuno Eharija. Reding danas (16.00) dočekuje Barnsli, koji se prošle sezone jedva ostao u drugoligaškoj konkurenciji. Klub iz Berkšira nije poražen od Barnslija na šest poslednjih utakmica (po tri pobede i remija). Prošle sezone Reding je na svom stadionu pobedio sa 2:0, dok je u gostima bilo 1:1.

Posle povratka u Premijer ligu prošle godine, Norič se ekspresno vratio u drugi rang engleskog fudbala. Nije bilo spasa za Kanarince u jakoj konkurenciji u eliti. Bili su ubedljivo poslednji sa najviše primljenih golova u ligi (75). Izabranicima nemačkog menadžera Danijela Farkea daju se najveće šanse da se ekspresno vrate u najbolje društvo.

Tokom prelaznog roka Norič je prodao levog beka Džamala Luisa Njukaslu za čak 16.500.000 evra. Uloženo je nešto manje od polovina te sume za nekoliko pojačanja, a najviše je izdvojeno za Džordana Hjudžila, koji je plaćen 3.300.000 evra Vest Hemu. Na startu nove sezone pobeđen je Hadersfild u gostima sa 1:0 golom Irca Adama Ajde i najavljen pohod ka Premijer ligi.

U subotu (16.00) Norič na svom Kerou Roudu dočekuje Preston, prošle sezone tim koji je do finiša sezone bio u igri za baraž za ulazak u Premijer ligu, ali nije uspeo. Završio je na devetom mestu Čempionšipa. U prvom meču nove sezone Preston je poražen na svom terenu od Svonsija (0:1).

Domaćin je favorit. Većina nosilaca igre Kanarinaca je ostala u timu, a sve oči navijača žuto-zelenih biće uprte u iskusnog Finca Temu Pukija, strelca 11 pogodaka u protekloj Premijer ligi. Prošle sezone ova dva tima su se sastala u ranoj fazi FA kupa, a Norič je pobedio Preston u gostima sa 4:2. Pre dve sezone kada su igrali u drugoligaškoj konkurenciji, slavili su domaćini, Preston sa 3:1, a Norič sa 2:0. Od poslednjih pet utakmica ova dva tima u Čempionšipu na Kerou Roudu, tri su završena bez pobednika, uz jedan trijumf Kanarinaca i gostujuće ekipe.

Midlzboro će danas protiv Bornmuta da bude lišen usluga menadžera Nila Vornoka. Iskusni stručnjak je oboleo od virusa korona i morao je u izolaciju. Notingem je prethodnih dana potpisao ugovor sa doskorašnjim igračem Fulama, levim bekom Sajrisom Kristijem.

ČEMPIONŠIP - 2. KOLO

Petak

Koventri - KPR 3:2 (1:1)

/Goden 44, O'Hare 50, Mekfadzen 84 - Dajks 41pen, Barbet 75/

Subota

13.30: (2,65) Notingem (3,05) Kardif (2,85)

16.00: (1,65) Blekburn (3,80) Vikomb (5,50)

16.00: (1,63) Brentford (3,80) Hadersfild (5,70)

16.00: (2,75) Luton (3,10) Derbi (2,70)

16.00: (2,80) Midlzbro (3,00) Bornmut (2,75)

16.00: (1,90) Norič (3,50) Preston (4,20)

16.00: (2,60) Reding (3,10) Barnsli (2,85)

16.00: (2,90) Roteram (3,00) Milvol (2,65)

16.00: (2,85) Šefild Venzdej (3,05) Votford (2,65)

16.00: (2,25) Svonsi (3,10) Birmingem (3,50)

Nedelja

15.00: (2,05) Stouk (3,40) Bristol Siti (3,70)

*** kvote su podložne promenama