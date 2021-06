Prvi put od dva vezana učešća, 1992. i 1996, a tek treći u svojoj istoriji, reprezentacija Škotske igraće na Evropskom prvenstvu. I to, u dve od tri utakmice grupne faze imaće privilegiju da bude domaćin, uprkos što se takmičenje odvija u gradovima i širom Evrope.

U prvom kolu Grupe D Škoti se danas na svom Hampden parku u Glazgovu sastaju sa Češkom (15.00), zatim 18. juna igraju u komšiliku protiv Engleske na čuvenom londonskom Vembliju, a onda ponovo kog kuće, 22. juna, protiv aktuelnog vicešampiona sveta, Hrvatske.

Očekivanja od nacije nisu velika. Balon euforije zbog plasmana na Euro je kao da se izduvao posle beogradskih penala. Cilj je bio naći mesto među najboljim kontinentalnim selekcijama posle više od dve decenije odsustva, a dalje šta bude - biće.

Ne gaje Škoti prevelike ambicije uoči prve utakmice grupne faze, o čemu je za Mozzart Sport govorio Miodrag Krivokapić, nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, pa nekoliko škotskih klubova, među kojima su Dandi junajted i Madervel, a danas trener 14-godišnjacima u čuvenom Seltiku.

"Moja očekivanja su kao i njihova. Svi su bili oduševljeni da se posle toliko dugo kvalifikuju na Evropsko prvenstvo, čitava nacija je oduševljena zbog toga, ali očekivanja od samog turnira im nisu posebno velika. Šansu vide kroz to što se utakmice igaju na njihovom Hampdenu, ali inače su sve oči uprte u Engleze", prenosi nam dugogodišnji žitelj Škotske.

Od oktobra 2019. Škoti su izgubili samo dve utakmice, obe odmah posle uspešnih penala protiv Srbije, kojima su izborili mesto na Evropskom prvenstvu. Prvo Slovačka, pa Izrael savladali su ih po 1:0 u Ligi nacija, čime je prekinuta serija Ostrvljana od devet mečeva bez poraza.

U 2021. izabranici Stiva Klarka nisu izgubili. Imaju tri remija i dve pobede, a najbolji utisak ostavili su u nedavnoj proveri sa Holandijom, kada su do 89. minuta vodili 2:1, ali ih je Memfis Depaj golom iz slobodnjaka sprečio da pobede.

"Dobri rezultati daju im samopouzdanje, a imaju u timu igrače koji nastupaju u Engleskoj i znaju kako se igraju velike utakmice. Atmosfera u ekipi je veoma dobra. Iako je javnost skromna po pitanju euforije, selektor i igrači sigurno veruju u dobar rezultat i da bi Škotska mogla da napravi nešto, da prođe grupu".

Kao veliki adut Škotske, Krivokapić je istakao selektora Klarka, a osvrnuo se i na druge selekcije u grupi.

"Škoti su takmičarska ekipa, mada su malo kratki sa napadačima. Klark je dobar taktičar, a na takmičenju kao što je Evropsko prvenstvo nikad se ne zna šta može biti. Sigurno je da imaju šanse, a videćemo na terenu kolike. Već prve utakmice će pokazati... Česi nisu nepobedivi, nisu na nivou od ranije. Start je mnogo važan i zato će biti zanimljiva utakmica. U kvalifikacijama su bili izjednačeni, ali su Škoti dobili 2:1 u gostima, a pre toga 1:0. Mada su Česti tu drugu utakmicu igrali sa drugim timom zbog korone. U svakom slučaju, znaju se dobro, biće interesantno i tesno. Za Hrvate statistika kaže da su prošle godine od osam utakmica dobili samo dve. Kao da gube entuzijazam posle finala Svetskog prvenstva. Što se tiče Engleza, dobro je poznato kakav tim imaju, jasno je svima da su oni favorit za prvo mesto u grupi".

Zoran Filipović, Miodrag Krivokapić i Dušan Savić (©MN Press)

Aktuelna generacija škotske reprezentacije je sigurno najkvalitetnija koju je ta zemlja imala decenijama unazad, ali ovaj put, čini se, ima i pravog vođu.

Stiv Klark, nekadašnji defanzivac Čelsija (čak 11 godina) dugo je pekao zanat kao asistent trenera od kojih je i te kako imao šta da nauči. Pre svih Žozea Murinja, s kojim je osvojio dve Premijer lige. Iako su na terenu igrači kao što su Liverpulov Endi Robertson, Junajtedov Skot Mektomini ili Arsenalov Kiran Tirni, selektor je glavna snaga škotske selekcije.

"Nema velike pompe oko selektora. Profesionalan je, radi svoj posao bez pokazivanja emocija. Dobra mu je organizacija, taktički je dobar, osnovne stvari ispunjava. Fudbal je jednostavna igra, a treneri je komplikuju, ali on svoj posao radi jednostavno. Napravio je homogenu ekipu, dobra je atmosfera. Svako zna svoj posao, koliko može i šta treba da radi. To je najvažnije. On je to dobro ukomponovao. Imaju rezutate, pred Srbiju su imali osam utakmica bez poraza, što je bio rekord posle dugo vremena. Kada pobeđujete, bez obzira na igru, samopouzdanje raste. Onda i igrači počinju da veruju više u selektora", ističe čovek zadužen za usmeravanje talentovane dece u slavnom Seltiku.

Ponovio je Krivokapić tokom razgovora za Mozzart Sport da su Škoti vrlo rezervisani po pitanju očekivanja od svojih fudbalera, čak se otvoreno konstatuje da su Hrvati i Česi bolji, ali kaže i da je najbitnije ono u šta veruju Stiv Klark i njegovi igrači.

"Nije ni Evropa kao što je nekad bila, opao je kvalitet. Nije trava zelenija u drugom dvorištu, kada verujete to je najbitnije. Oni veruju i pokazuju kontinuitet, a to ide sa kvalitetom. Ne možete da izgubite samo jednu od 10 utakmica ako nemate kvalitet".

Interesantno je da su iz redova šampionskog Rendžersa u reprezentaciji samo dvojica, treći golman Džon Meklafin i 19-godišnji vezista Nejtan Paterson.

"Paterson je mlad igrač, defanzivni vezista koji obećava. Uskočio je u tim Rendžersa u finišu sezone umesto povređenog kapatena Rajana Dežak. Imali bi i njega u reprezentaciji, ali je još povređen", objašnjava Krivokapić.

Imaju Škoti problem s efikasnošću, ali je protiv Holandije 24-godišnji Kevin Nisbet iz Hibernijana nagovestio da bi mogao biti džoker. Samo nekoliko minuta po ulasku u igru pogodio je za 2:1.

"Počeo je u četvrtoj ligi, pre tri sezone je igrao u trećoj, a pre dve u drugoj. Pravi je 'gol skorer', ima osećaj, Holandiji je dao gol iz lepe akcije. Dobar je igrač i ima dobru sezonu iza sebe. Hibsi su bili treći i igrali finale kupa, mogao bi biti džoker".

Kao neko ko je odlično upućen u škotski fudbal, osvrnuo se naš sagovornik i na ostale napadače. Čini se da je upravo za ta dva mesta u timu najveća neizvesnost.

"Forest je imao lošu sezonu u Seltiku, bio povređen i dugo nije igrao, ali se oporavio i vratio na teren u finišu sezone. Dajks iz KPR je igrao dobro u kvalifikacijama, tipičan je ostrvski igrač, dobar u vazduhu. Če Adams je interesantan igrač, isto će biti u konkurenciji. Mlad je, hitar, dobar u skoku. Frejzer imao probleme tokom sezone, Stiv Brus iz Njukasla je poručio selektoru da je rizik što ga uzima u ekipu. On i Forest nisu klasični napadači, više igraju iza najisturenijeg, a imaju i Kristija iz Seltika koji je, takođe, polušpic".

Imali su Škoti problem sa koronom u svojim redovima uoči Evropskog prvenstva, pa je provere protiv Holandije (2:2) i Luksemburga (1:0) propustio vezista Džon Flek, igrač Šefild junajteda. Po svemu sudeći, neće ga biti u protokolu ni protiv Austrije.

"Nije on toliko bitan za tim. Reč je o bivšem igraču Rendžersa, bio je potencijal kao mlađi, očekivala se veća karijera, ali mogu i bez njega".

Za kraj, pitali smo dvostrukog šampiona Jugoslavije sa Crvenom zvezdom koja selekcija je njegov favorit na turniru.

"Čitav život sam u fudbalu i volim ga iznad svega. Gledaću utakmice naravno, ali nemam nekog favorita, izgubio je fudbal draž u ovo vreme korone. Jedva čekam da se vrate stvari u normalu i da ponovo publika može na stadione, da sve živne malo", iskreno je odgovorio Miodrag Krivokapić.