Protekle decenije najjača liga Japana bila je veoma izjednačena. Titule su osvajali Kašima, Kašiva, Hirošima, Gamba Osaka i Jokohama Marinos. Poslednje dve sezone protiču u potpunoj dominaciji Kavasakija. Japanski Gremio je prvu krunu osvojio 2017. godine, a onda je naredne godine odbranio tron. Usledila je pauza od godinu dana, kada je Jokohama Marinos stigla do krune, da bi prošle sezone Kavasaki osvojo treću titulu u Japanu sa prednošću u odnosu na Gamba Osaku od čak 18 bodova.

Ako se po jutru dana poznaje Kavasaki Frontale ni ove sezone neće imati konkurenciju i mogao bi da sruši rekord od lane po broju bodova (83). Već je drugoplasiranoj Nagoji pobegao 10 bodova, a nije odigrana ni polovina prvenstva.

Na 17 utakmica Kavasaki je ostvario 14 pobeda i tri nerešena ishoda. Prva zvezda šampiona Japana je nekada velika nada brazilskog fudbala Leandro Damijao koji je postigao 10 golova, jedan manje od trenutno najubojitijeg golgetera lige, zemljaka Andersona Lopesa iz Saporoa.

08.00: (1,15) Kavasaki (7,50) Jokohama (13,0)

Ako ovako nastavi Kavasaki bi mogao da ponovi uspehe Crvene zvezde u Srbiji, Glazgov Rendžersa u Škotskoj i Slaviji iz Praga u Češkoj koji su nacionalna prvenstva završili bez poraza.

U subotu ujutru (08.00) Kavasaki ne bi trebalo da ima težak zadatak protiv Jokohama FC, tima koji je "fenjeraš“, sa samo šest bodova. Očekuje se sigurna pobeda branioca krune u Japanu koji je ove sezone na svom terenu ostvario devet pobeda i dva remija. Samo su Sendai (2:2) i Hirošima (1:1) uspelli da ostanu neporaženi u gostima protiv tima koji ima sva tri trofeje u Japanu. Prošle sezone je osvojen i prvi Carski kup u istoriji, a pre početka šampionata je u vitrine stigao i drugi trofej pobednika Superkupa.

Četvrtu godinu na kormilu Kavasakija je Toru Oniki za koga su vezani svi najvažniji trofeji i meteorski uspon kluba. Osim Damijaa koji je postigao 10 pogodaka, a i najbolji je paker tima sa sedam asistencija, igraju još dvojica Karioka, Žesijel i Žoao Šmid.

Osim Damijao raspucani u novom prvenstvu su Kaoru Mitoma sa sedam, Akihiro Jenaga sa šest i Ju Kobajaši sa pet golova. Jokohama je osvojila samo bod na sedam mečeva na gostovanjima, a postigla je samo tri gola. Prošle sezone je Kavasaki oba puta dobio Jokohamu FC, kod kuće sa 3:2, a u gostima sa 5:1.

Kavasaki nikada nije poražen od Jokohame u ovom milenijumu. Na 14 utakmica ima 11 trijumfa, dok su tri meča završena neršenim ishodom.

Prva zvezda u Japanu je nekadašnji as Barselone Andres Inijesta. On je već četvrtu godinu u Visel Kobeu sa kojim je ovog meseca potpisao novi ugovor do 2023. Iako ima već 37 godine ne pomišlja da okači kopačke o klin. Kobe ove sezone nije konkurentan Kavasakiju i Nagoji. Trenutno je tek sedmi, a cilj kluba je treće mesto koje vodi u Ligu šampiona Azije. Tim nekadašnjeg španskog reprezentativca je upisao dva poraza u ovom šampionatu, a ima po šest pobeda i remija. Visel u subotu ujutru (09.00) gostuje Uravi koja ima samo bod manje, a vezala je dve pobede, odnosno tri trijumfa u četiri prethodna kola i popravlja formu u odnosu na start šampionata.

09.00: (2,45) Urava (3,15) Kobe (2,80)

Inijesta je na startu sezone bio povređen, a na poslednjih pet utakmica nije bio starter. Dobijao je šansu s klupe, ali se očekiuje da se u subotu prvi put nađe u prvih 11. Zasad je kapiten bez gola u novoj sezoni u Japanu. Najbolji strelac Kobea je Kjogo Furuhaši sa devet golova.

11.00: (3,60) Tokušima (2,95) Nagoja (2,15)

Nagoja je najbliži pratilac Kavasakija, ali tim koji je proslavio selektor Srbije Dragan Stojković Piksi već ima deset bodova manje od lidera. Drugoplasirani tim u elitnoj ligi Japana je odličan na gostovanjima, ima šest pobeda i po jedan remi i poraz, sa samo četiri primljena pogotka.

JAPAN 1 – 15. KOLO

Subota

07.00: (3,40) Sagan Tosu (3,10) Kašima (2,15)

07.00: (1,70) Saporo (3,50) Šimicu (4,80)

07.00: (2,35) Vegalta Sendai (3,00) Oita (3,10)

08.00: (1,15) Kavasaki (7,50) Jokohama (13,0)

09.00: (2,45) Urava (3,15) Kobe (2,80)

10.00: (2,20) Fukuoka (3,00) Šonan Belmare (3,45)

10.00: (1,55) Jokohama (4,00) Kašiva (5,40)

11.00: (3,60) Tokušima (2,95) Nagoja (2,15)

12.00: (2,10) Tokio (3,20) Gamba Osaka (3,45)

Nedelja

08.00: (2,55) Serezo Osaka (3,00) Hirošima (2,80)

***kvote su podložne promenama