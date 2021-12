Još jedna ovakva jesen "ruši" Milojevića, Stanković treći u ovom veku stigao do brojke 100

Koliko je teško doći do trocifrenog broja utakmica na klupi Crvene zvezde dovoljno govori činjenica da su u tome u ovom veku uspela samo dvojica trenera Slavoljub Muslin i Vladan Milojević, a u to odabrano društvo danas zvanično ulazi i Dejan Stanković. Šef struke srpskog šampiona će protiv Radnika iz Surdulice (18.00, TV Arena Sport) jubilarni 100. put voditi ekipu u jednoj zvaničnoj utakmici, a koja stiže nakon velikog uspeha u Ligi Evrope i plasmana u osminu finala posle obračuna u Bragi.

Vladan Milojević je u svom mandatu stigao do 149 utakmica na klupi crveno-belih, dok je Muslin sakupio 143 u dva odvojena, stim da je na jesen 1999. godine imao 26 mečeva. Bivši selektor Srbije je prvo između septembra te godine do istog meseca 2001. godine vodio ekipu na 102 utakmice, a potom od juna 2003. do maja 2004. na još 41. Stanković će biti situaciji da pojuri te učinke prethodnika, ukoliko ostane na klupi i u narednoj sezoni, s obzirom da u ovoj šef struke crveno-belih ima još 22 zagarantovana meča, odnosno maksimalnih 30, ukoliko bi teoretski išao do finala u Kupu Srbije i Ligi Evrope. Dakle, u ovoj sezoni Stanković nije u stanju da sustigne Muslinove i Milojevićeve brojke, ali bi već do polovine naredne sezone one bile dostižne, posebno ukoliko se ponovi jesen slična ovoj. Crvena zvezda će zaključno sa utakmicom protiv TSC-a u Bačkoj Topoli u četvrtak doći do gotovo neverovatne brojke od 34 meča u dosadašnjem toku sezone, od čega je 12 odigrala na evrosceni.

Stanković u ovom trenutku može da se pohvali da procentualno ima veći broj ostvarenih pobeda od dvojice pomenutih trenera. Na dosadašnjih 99 utakmica, ostvario je 76 trijumfa, imao 16 remija i doživeo sedam poraza. Procenat ostvarenih pobeda do sada mu je 76,77. Milojević je na 149 utakmica, imao 106 pobeda, 26 remija i 17 poraza, što je 71,14 odsto. Muslin je u prvom mandatu na 102 utakmice ostvario 75 pobeda, 18 remija i devet poraza, što je 75,53 odsto, dok je u drugom na 41 utakmici ostvario 31 pobedu, sedam remija i tri poraza, uz procenat uspešnosti 75,61.

Prvi meč na klupi Crvene zvezde zabeležio je 15. februara 2020. godine na Banovom brdu, tako da će na startu prolećnog dela sezone biti u prlici da zaokruži i dve godine kao strateg crveno-belih.

"Lepe i važne dve godine na klupi Crvene zvezde, kako za mene, tako i za klub. Stota utakmica, kao da je prva. Sa istim žarom, voljom, koncentracijom ulazim u svaku utakmicu, sa puno emocija. Lep put, stota utakmica na klupi, ali gledamo da to slavlje ostavimo za kasnije jubileje. Imamo zacrtan cilj ovog meseca, u 28 dana devet utakmica, na veoma dobrom smo putu da ostvarimo ono što smo dogovorili, a to je da pobedimo sve. Utakmica protiv Brage i prolaz u osminu finala, svrstao bih u pobedu i to veliku. Imamo još dve prvenstvene utakmice, videćemo šta i kako će nam vreme dozvoliti, ali smo spremni da igramo", rekao je u uvertiri jubilarne utakmice Stanković.

O tome koliko je stvarno teško doći te trocifrene brojke na klupi Crvene zvezde, pokazuje i činjenica da su mnogi treneri i pored dobrih rezultata i osvojenih titula, odlazili već posle jedne sezone. Muslin je tako u drugom mandatu, otišao odmah posle titule, nakon nesuglasica koje je imao sa tadašnjim predsednikom Draganom Džajićem. Valter Zenga je takođe otišao iz kluba posle šampionske sezone 2005/2006. i 43 utakmice na klupi crveno-belih, dok je Boško Đurovski, nakon što je nasledio Duška Bajevića, od marta do avgusta 2007. vodio crveno-bele na 17 utakmica i u međuvremenu osvojio duplu krunu, ali je potom otišao posle slabog starta na evrosceni. Zoran Filipović je u periodu od oktobra 2001. do juna 2003. godine vodio Crvenu zvezdu na 77 utakmica, ali uz svega 59,74 odsto uspešnosti, dok je Robert Prosinečki od decembra 2010. do avgusta 2012. godine bio trener crveno-belih na 62 meča, uz učinak od 43 pobede, 10 remija i devet poraza.

Prvi trener, koji je nakon Đurovskog doneo titulu na Marakanu, bio je Slaviša Stojanović. Ipak, i on je ostao samo jednu sezonu, uz učinak od 70,27 odsto - 26 pobeda, pet remija, šest poraza. Miodrag Božović sa Crvenom zvezdom ima jednu šampionsku titulu i jednu koja je ispuštena u samom finišu sezone, uz ukupno 85 utakmica. Ostvario je 64 pobede, 11 remija i 10 poraza, uz 75,3 odsto zabeleženih slavlja.

Zvezdin apsolutni rekorder je legendarni Miljan Miljanić, koji je za osam sezona sedeo 328 puta na klupi crveno-belih i ostvario 179 pobeda. Ozbiljnom cifrom može da se pohvali i čuveni "Ambasador" Branko Stanković, koji je u dva mandata bio trener crveno-belih na 210 utakmica. Gojko Zec je takođe u dva navrata stigao do broje od 209 utakmica. Šampion Evrope Ljupko Petrović je u tri navrata sakupio ukupno 142 nastupa, a u najslavnijoj sezoni u istoriji crveno-belih (1990/1991) zabeležio je 53 utakmice i imao 35 pobeda, 11 remija i sedam poraza, uz 66,04 odsto uspešnosti. Ipak, tadašnja i sadašnja vremena nikako nisu za poređenje, s obzirom da se tada igralo znatno manje mečeva u Evropi, a domaće prvenstvo bilo višestruko jače.

PORAZ U SURDULICI POZIVA NA OPREZ

Crvena zvezda u ovoj sezoni ima samo četiri poraza, od čega tri u Evropi (Kairat, Šerif, Midtjiland), odnosno samo jedan u prvenstvu i to upravo od današnjeg protovnika. Kiks u Surdulici, a pre svega konstatna jurnjava sa Partizanom, pozivaju srpskog šampiona na maksimalan oprez, tako da ne treba očekivati da Stanković preterano kombinuje kada je u pitanju sastav za ovaj meč.

Srpski šampion, takođe, ima priliku da se makar na nekoliko dana izjednači sa večitim rivalom na vrhu tabele i tako prebaci psihološki pritisak na drugu stranu Topčiderskog brda.

Crveno-beli nisu zatražili odlaganje ove utakmice, jer su grejači na stadionu Rajko Mitić odradili svoj deo posla, pa travnata podloga ne bi trebalo da bude u preterano lošem stanju za ovaj meč.

"Pristup utakmici mora biti drugačiji u odnosu na prvu utakmicu protiv Radnika. Za nas je meč u Surdulici bio jedno ozbiljno "buđenje", hladan tuš. Nekada je dobro izgubiti da bi se "otreznili", došli sebi, videli da nismo nepobedivi, zbili redove, popričali, takođe da "otpadnu zarezi", ako postoje, napravimo grupu kao što jesmo, očvrsnemo i izađemo iz toga još jači, što smo i pokazali na poslednjih sedam utakmica. Pristup mora biti drugačiji, nama je cilj šest bodova bez obzira protiv koga igramo", poručio je Dejan Stanković.

Izmene tima u odnosu na meč sa Bragom trebalo bi da budu minimalne. Seku Sanogo je izvesno okončao ovaj deo sezone i neće se naći pod naporima do početka zimskih priprema, pa bi u manevru ponovo trebalo očekivati upornog Srnića. U poslednjoj liniji tima će se naći četvorica igrača, što će otvoriti mesto za Milana Pavkova u samom špicu napada.

SUPERLIGA - 20. KOLO

Subota

Radnički 1923 - TSC 0:3 (0:1)

/Vukić 27, Banjac 71, 79/

Radnički Niš - Čukarički 1:1 (0:1)

/Pejović 73 pen - Jovanović 37 pen/

Kolubara - Proleter 2:1 (1:1)

/Đuranović 34 i 48 - Vukasović 20/

Ponedeljak

18.00: (1,10) Crvena zvezda (10,0) Radnik (23,0)

Utorak

13.00: (2,45) Novi Pazar (3,25) Voždovac (2,95)

15.00: (1,60) Vojvodina (3,90) Spartak (5,80)

15.45: (17,0) Metalac (6,75) Partizan (1,18)

Sreda

13.00: (2,20) Mladost (3,35) Napredak (3,35)

*** kvote su podložne promenama