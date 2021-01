Era Mesuta Ozila u Arsenalu došla je do samog kraja! Posle turbulentnih sedam i po godina nemački vezista turskih korena završava svoj boravak na Emirejtsu gde je prošao put od apsolutnog miljenika navijača do propale superzvezde kojoj svi žele da vide leđa.

Prema informacijama s Ostrva Ozil i njegovi agenti praktično su dogovorili sve detalje rastanka sa Arsenalom i on će se od saigrača i kluba oprostiti najverovatnije u nedelju tokom dana. Ozil se zarad transfera u Fenerbahče odrekao dela od preostalih 8.500.000 evra, koliko bi Arsenal trebalo da mu isplati za preostalo trajanje ugovora i tako je praktično finansirao obeštećenje u klub čiji je veliki navijač od detinjstva.

Fenerbahče se nalazi pod lupom inspektora jer sve teže uspeva da ispoštuje pravila finansijskog fer-pleja i s vrha je odmah stigla poruka da u kasi nema para da se plati Arsenalu čak ni simbolična suma za transfer. Ozil je uradio apsolutno sve kako bi izašao iz ugovora sa Arsenalom šest meseci pre njegovog zvaničnog kraja, zbog čega sada ima otvoren auto-put ka Istanbulu!

Zbog teškog finansijskog stanja u Feneru deo Ozilovog ugovora finansiraće Eksen Medija Grupa s centralom u gradu na Bosforu, a zauzvrat će dobiti deo novca od prava na korišćenje njegovog lika i imena u marketinške i reklamne svrhe. Ozil će na ime potpisa dobiti bonus od 5.000.000 evra, a godišnje će inkasirati 4.000.000 evra. Odnosno 14.000.000 evra za trajanje celog ugovora!

Sportski direktor Fenera i legenda turskog fudbala Emre Belozoglu smatra da će Ozilov dolazak biti prava stvar za klub i da će biti uzor klincima iz Fenera i širom Turske da se bave fudbalom...

Ozil će sa Fenerom da potpiše ugovor na tri i po godine i kako je sam naveo biće to za njega ostvarenje dečačkih snova.

“Fenerbahče je u Turskoj ono što je Real Madrid u Španiji. Najveći klub svoje zemlje. Odrastao sam kao navijač Fenera, iako sam živeo u Nemačkoj. Moj voljeni klub je Fenerbahče“.

Podsetimo, Ozil uopšte nije bio registrovan za ovu sezonu pošto nije bio u planovima Mikela Artete iako je do septembra bio daleko najplaćeniji igrač u klubu sa nedeljnom platom od 400.000 evra! On je poslednji meč za Arsenal odigrao još pre nego što je stopirana sezona zbog pandemije virusa korona. Bilo je to 7. marta kod kuće protiv Vest Hema, kada je upisao asistenciju za jedini gol na meču.

Arsenal napušta posle 254 utakmice u svim takmičenjima, odnosno 44 pogotka i 77 asistencija. Tobdžija je postao u septembru 2013. kada je Arsenal za njega oborio klupski rekord i platio 47.000.000 evra. Osvojio je četiri FA kupa.

