Status Luke Jovića biće u maksimalnom fokusu čelnika madridskog Reala u završnih sedam dana prelaznog roka.

Dobio je u subotu uveče pomalo neočekivano Jović šansu u startnoj postavi kraj Karima Benzeme, ali srpski napadač je na kraju opet bio meta kritičara. Zamera mu se to što se nije više nudio saigračima da dobije upotrebljivu loptu, da nije bio dovoljno agresivan i praktično kao jedina dobra stvar koju je napravio na stadionu Benito Viljamarin prethodne večeri je iznuđeni crveni karton kada ga je faulirao Emerson.

No, kritike javnosti i medija u Španiji su jedna stvar, drugo je ono što se radi unutar svlačionice. Na malo više od sedam dana pre kraja prelaznog roka Luka Jović je i dalje ne zna šta ga čeka i da li će sezonu nastaviti u Realu ili na nekoj drugoj lokaciji. Madridski As tvrdi da su Zinedin Zidan i klupski emisari obavili nekoliko razgovora s Jovićem u prethodnoj sedmici, a da se još nekoliko sastanaka očekuje u nedelji pred nama.

Dok ga španski mediji šalju iz Madrida, navodno u trening centru Blankosa mogu se čuti pomirljivi tonovi, sve s namerom da se skine ogroman pritisak s Jovićevih leđa. To je bila, uostalom poruka dosadašnjih razgovora s srpskim napadačem prethodnih dana. Da će uspeti da pokaže svoje pravo lice samo ako ostane smiren i nastavi dalje da radi. U Realu mu čak navodno ni ne traže da ima kontinuitet dobrih igara, samo ako pokaže želju za napretkom.

Jasno je svima da trenutna situacija ne odgovara ni jednoj strani, Real Madrid dao je 60.000.000 evra za igrača koji je dao i namestio po dva gola, a Jović igra sve manje i zasad ne deluje da se vidi izlaz iz mraka u kojem se nalazi.

Zinedin Zidan je prvo predložio Joviću da ode na pozajmicu kako ne bi gubio vreme u dresu Kraljevskog kluba i kako bi pronašao svoju staru formu. Jović uopšte nije bio na terenu protiv Real Sosijedada, a onda je odjednom dobio šansu protiv Betisa kraj Benzeme.

Međutim, Real neće forsirati srpskog napadača da prihvati odlazak na pozajmicu ako on ne želi. S tim da onda mora da prihvati sve ono što Real Madrid pred njega stavi. A to je prvenstveno maksimalno ograničena minutaža u slučaju da ne bude napredovao u narednom periodu i pokaže bilo kakvu reakciju. Pozajmica, dakle, jeste i dalje validna opcija, ali samo ako Jović to bude hteo. Zato Real i planira da razgovara s njim narednih dana, jer prelaznom roku se bliži kraj, a klub mora da zna s čim raspolaže u nastavku sezone.

Osim toga, Roma je nadomak dovođenja Borhe Majorala kojije takođe jedna napadačka opcija. Majoral je zamenio sinoć Jovića i potom iznudio penal, ali nije u ozbiljnim Zidanovim planovima. On sa Realom ima ugovor do narednog leta, uz opciju automatskog produžetka na još godinu dana, a šuška se da bi ga Roma dovela na pozajmicu, uz opciju otkupa ako Real aktivira klauzulu.

Real Madrid i Jović imaju još maksimum sedam dana da nađu zajednički jezik. Sve posle toga biće kasno...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com