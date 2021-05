Juventusovoj vladavini italijanskim fudbalom došao je kraj. Posle devet dugih godina srušen je jedinstven rekord koji teško da će neko moći da obori na Čizmi u budućnosti. Juventus više nije na vrhu. U Torinu se oglasio crveni alarm posle izgubljene titule, a tek bi mogla da nastane frka u slučaju da se ne obezbedi plasman u grupnu fazu Lige šampiona što bi bilo ravno fijasku posle neuspelog plana prvog čoveka kluba Andree Anjelija da sa Starom damom zaigra Superligu Evrope koja bi donela ogroman finansijski benefit.

Zbog toga se Juventus sprema da okrene list, potpuno restartuje sistem i krene potpuno drugačijim smerom. Italija bruji o nezadovoljstvu Džona Elkana, glavnog klupskog deoničara, unuka Đanija Anjelija i Andreinog rođaka svega što se dešava u sezoni na izmaku. Od rane eliminacije u Ligi šampiona, preko izgubljene titule, do toga da Juventusu i dalje visi plasman u novu grupnu fazu elitnog takmičenja. Zapravo Kup Italije je jedini preostali trofej koji Andrea Pirlo može da osvoji kako se sezona ne bi pretvorila u pravu rezultatsku katastrofu. Zato Elkan insistira na tome da Juventus ovog leta napravi radikalan rez, pa bi "letele glave" na više strana.

Prvi bi kartu u jednom pravcu mogao da dobije Fabio Paratići. Dugogodišnja desna ruka svemogućeg Bepea Marote i njegov naslednik pošto je ovaj postao prvi operativac Intera nije opravdao očekivanja i zbog toga mu se fotelja ljulja. Istini za volju, teško da bi neko mogao da radi posao poput Marote, majstora transfera bez obeštećenja i čovek koji je među najzaslužnijima za sve briljantne poslove obavljene na tržištu tokom njegovog osmogodišnjeg boravka u Torinu. Paratići jeste dugo učio zanat, ali ga očigledno nije "ispekao" na pravi način jer je prst krivice uperen i na njega zbog nedovoljno dobrog posla. Elkan se zalaže da se od leta započne novi ciklus u kojem bi sportski sektor bio poveren Kristijanu Đuntoliju. Čovek koji već šest godina obavlja posao sportskog direktora Napolija viđen je kao idealan čovek za novi smer kojim bi Juventus krenuo. Đuntoli se pamti kao čudotvorac u Karpiju, klubu koji je za šest godina rada odveo od četvrte lige do Serije A. Njegovo najveće pojačanje svojevremeno je bio Kevin Lazanja, tada potpuni anonimus za samo 25.000 evra, a Karpijev put do zvezda gradio je dovođenjem mladih fudbalera iz Serije A željne dokazivanja na pozajmice. Kada je 2015. dobio poziv Aurelija de Laurentisa jednostavno nije mogao da kaže “NE“. U Napoliju je napravio veliki posao, klub učinio legitimnim kandidatom za titulu i praktično stabilnim učesnikom Lige šampiona, u mandatu Mauricija Sarija malo je falilo da dođe do smene na vrhu Serije A, ali se to sve do pre nekoliko dana nije dogodilo... Ipak, Đuntoli je jako poštovan u svom poslu ne samo u Italiji, a nedavno su kružile spekulacije da vlasnik Intera Stiven Žang želi baš Đuntolija kao najbližeg Marotinog saradnika.

Kristijano Đuntoli (©Reuters)

S Đuntolijem bi došlo i do smene na klupi. Andrea Pirlo sve više gubi poverenje vrha kluba, a ako ne osvoji Kup Italije i ne obezbedi plasman u Ligu šampiona sigurno leti. Verovatno i bez toga... Elkanova ideja je da vrati Masimilijana Alegrija, poslednjeg trenera Juventusa koji je držao sve konce u svojim rukama i čovek koji uživa ogromno poverenje navijača, igrača i uprave.

Maks Alegri je bez posla od kraja sezone 2018/19 kada je rešio da uzme predah od aktivnog bavljenja trenerskim poslom. Od tada se dovodio u vezu sa nekoliko evropskih velikana, ali je evo već pune dve godine i dalje na odmoru. Ovog leta je realno da se vrati poslu i to izvesno ponovo u Juventus koji želi da mu pruži sve potrebne uslove da bi opet uspostavio dominaciju u Italiji i da klub konačno ponovo igra ozbiljniju ulogu u Ligi šampiona. Alegri bi imao punu moć u odlučivanju kako bi trebalo da izgleda igrački kadar, s tim što bi mu Đuntoli bio najbliži saradnik, zajedno s Pavelom Nedvedom čija je pozicija jedina sigurna u seči koja se sprema.

Što se igračkog kadra tiče široka je paleta onih koji bi mogli da pojačaju Juventus. Nama je svakako najinteresantnije ime Dušana Vlahovića koga Juventus sve više želi kao napadačku opciju. Alvaro Morata je poslednjih meseci prošao put od toga da će Juventus gotovo sigurno da ga otkupi od Atletiko Madrida, do toga da se u njegove kvalitete više ne veruje. Postigao je samo devet golova u Seriji A, doduše i šest u Ligi šampiona na osam utakmica, ali Juventus je odavno ispao u elitnom takmičenju. Suviše Bjankoneri zavise od Kristijana Ronalda koji jeste na koti 34, ali kada Portugalca nije bilo na terenu Morata i ostali igrači nisu uspevali da popune veliku prazninu.

Dušan Vlahović (©Reuters)

Očekivanja su da bi to mogao da uradi Dušan Vlahović. Srpski napadač igra sezonu za pamćenje, postigao je 19 golova u dresu Fjorentine ove sezone i prvi je napadač s najviše 21 godinom u periodu od preko 80 godina koji je uspeo tako nešto. Vlahović je predmet interesovanja sve većeg broja kluba širom Evrope, od Totenhema i Dortmunda, preko Milana, Rome i sada Juventusa. Stara dama se tek nedavno uključila u trku, ali bi lako mogla da počisti konkurenciju ako Vlahović zaista bude izbor broj jedan. U Toskani se ne daju i zasad traže 60.000.000 evra, ali se Juventusovi vodeći ljudi nadaju da će na konto dobrih odnosa dva kluba – iako se navijači mrze – uspeti da naprave malo drugačiji aranžman. Juventus je poslednjih godina često kupovao od Fjorentine, a dokaz za to su Federiko Kjeza i Federiko Bernardeski...

Italijom kruži priča da su Vlahovićevi agenti odbili prvu ponudu Viole s ugovorom vrednim 2.000.000 evra godišnje do 2025. i traže bar 2.500.000 evra što bi Juventus lako mogao da plati. Samo je problem obeštećenje...

U veznom redu ima nekoliko opcija koje Juventus želi. Od Julijana Drakslera i Manuela Lokatelija, do Usema Auara i najveće želje Pola Pogbe. Plan je da se od njih lčetvoriangažuju dvojica. Juventus je već neko vreme u nezvaničnim pregovorima sa Julijanom Drakslerom koji bi eventualno došao na leto kao slobodan igrač. Nemačkom vezisti ističe ugovor na leto i slobodan je u izboru nove sredine, a Juventus bi mu navodno ponudio ugovor na pet godina. Ovo nije prvi put da se Drakslerovo ime dovodi u kontekst s torinskim velikanom. Manuel Lokateli je drugi realan izbor. Njegov razvoj skauti Bjankonera prate godinama, još iz vremena kada je kao golobradi klinac tek počinjao u Milanu. Vezista Sasuola je na ceni među klubovima širom Evrope, s tim što Juventus ima otvoren prolaz jer je poznato da dva kluba usko sarađuju duži vremenski period. Samo, Bjankoneri bi morali odgovarajuću cenu i već se pretpostavlja da bi u slučaju dogovora neko iz Torina sigurno krenuo put Ređo Emilije, što je bila dosadašnja praksa u transferima s jedne na drugu stranu. Već se tipuje na mladog štopera Đanluku Frabotu i(li) vezistu Nikola Fađolija.

S Drakslerom i Lokatelijem bi se popunile rupe koje bi ostale posle izvesnog rastanka s Aronom Remzijem i Adrijenom Rabioom koji definitivno nisu zadovoljili, a i kolateralna su šteta čestih promena trenera u Juventusu tokom poslednje dve godine.

Pol Pogba (©Reuters)

Ekstremna opcija je Pol Pogba, tačnije najveća želja kluba godinama. Svima je jasno da Pogba tek na momente igra na nivou iz Juventusa pre nego što se vratio u Mančester junajted, a francuski vezista će se ovog leta naći na prekretnici karijere. Navodno, Ole Gunar Solskjer želi da Pogba ostane, zbog čega mu se sprema faraonski ugovor od 24.000.000 evra godišnje što bi ga učinilo najskuplje plaćenim igračem Junajteda. Međutim, zbog problema sa agentom Minom Rajolom, taj posao i dalje visi. Ali igrač se pita. Juventus čeka i ako bude prilike, pokušaće da ga dovede, a možda ključna karta za ovaj transfer mogao bi da bude Kristijano Ronaldo.

Portugalac je na pragu odlaska iz Juventusa, što će izvesno da se dogodi ako Dama ne bude igrala Ligu šampiona, a i bez toga se već neko vreme kuva priča o njegovom nezadovoljstvu u klubu i da želi novi izazov. U Junajtedu ga čekaju širom raširenih ruku i to su javno priznali, a možda bi trampa za Pogbu uz određenu doplatu bila jedino rešenje ove situacije. Jer Juventus bi se rešio velikog opterećenja u vidu Ronaldove plate od 31.000.000 evra i tako bi obezbedio mogućnost da Pogbi ponudi adekvatne uslove.

Kao poslednja opcija pominje se Usem Auar. Momak rođen u Lionu je bio jako blizu prelaska u Juventus prošlog leta, ali je sve propalo zbog pandemije virusa korona. Ipak, Juventus neće imati lak prolaz s obzirom da njegove igre prati još nekoliko klubova, a Lion traži 50.000.000 evra za njegovu slobodu.

Đanluiđi Donaruma (©Reuters)

Još jedna investicija za nula evra trebalo bi da bude Đanluiđi Donaruma. Najtalentovaniji golman današnjice nedavno je prekinuo sve pregovore s Milanom posle tri neuspela pokušaja da se postigne dogovor, sve zahvaljujući Rajolinim nerealnim zahtevima po pitanju plate od minimum 12.000.000 evra godišnje i ubacivanja otkupne klauzule od 30.000.000 evra koja bi se aktivirala onog momenta kada Milan ne bi igrao u Ligi šampiona.

Donarumi ugovor ističe na leto, navijači Milana ga sada ucenjuju da mora da potpiše ugovor što pre kako ne bi imao probleme, a to bi mogao da bude znak za njegov beg sa San Sira. Otkako se pojavio na velikoj sceni Donaruma ima problem s pristalicama Rosonera, najviše zbog njegovog agenta jer je on navijač Milana od malih nogu, a Juventus je zbog njega spreman da proda Vojćeha Ščensnog i verovatno se oprosti od Đanluiđija Bufona kako bi se napravio novi poredak na gol liniji.

Na kraju sve zavisi od toga da li će Juventus igrati naredne sezone Ligu šampiona ili ne. Na četiri kola do kraja pet klubova od drugog do šestog mesta je u pet bodova razmaka. Atalanta, Milan i Juventus imaju po 69, Napoli 67, a Lacio 64 boda. Dakle, sve staje u naredne tri sedmice do kraja...

