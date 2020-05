Juve radi na tri fronta, na talonu sedmorica igrača

Generalni direktor Juventusa Fabio Paratići govorio je pre dvadesetak dana o ozbiljnoj mogućnosti da se fudbalska pijaca značajno približi NBA modelu, a sve kao proizvod krize koja će neizostavno nastati usled pandemije koronavirusa. U tom trenutku delovalo je kao revolucionarna vizija, o čemu smo pisali, a evo na pragu leta sve više i više postaje realnost.

Ni najbogatiji klubovi ne mogu da se pohvale finansijskom stabilnošću, dugovi se gomilaju, a spekulacije o skupocenemi transferima zamenile su one o razmeni igrača. Toga će, nema sumnje, biti sve više. Od Paratićija je sve krenulo, pa je i za očekivati da Juve realizuje prve velike poslove na ovaj način.

Rai Sport javlja da Stara dama uveliko radi na tome da vrati Pola Pogbu u Torino. Koliko god izgledalo neverovatno u ovakvoj situaciji crno-beli imaju mehanizme da pokrenu ozbiljne pregovore. Zapravo, Rai tvrdi da su ih i pokrenuli, odnosno da se oni odvijaju iza kulisa u Monaku. Ali to nije sve. Juve paralelno radi na još dva fronta. Pokušava da ugovori dolazak od ovog leta slobodnog agenta i Čelsijevog kapitalca Vilijana, te usklađuje detalje razmene sa Barselonom o kojoj se toliko priča poslednjih nedelja.

Polu Pogbi dramatično pada cena. Mančester se nećka šta da uradi sa Francuzom, jer ugovor mu ističe 2021, a dosadašnjim izdanjima nikog nije oduševio. Za novac koji je u njega uložen očekivalo se mnogo više. Pritom su tu i česte povrede. Visoki vezista najbolje partije u karijeri pružao je upravo u Torinu i Paratići veruje da bi Dama mogla da vrati Pogbu na pravi put. Rai tvrdi da je Junajted spreman da prihvati dvojicu igrača Juventusa u zamenu za svoju prvu zvezdu, plus nešto keša. Prema Rai Sportu jedan od igrača je Aron Remzi, dok se drugi traži između Adrijena Rabioa i Daglasa Koste. U idealnoj varijanti po italijanski klub na Old Traford bi otišli Rabio i Remzi, dvojica igrača dovedena bez obeštećenja. Samim tim pokazalo bi se da su dovedeni upravo u svrhu nekih budućih trgovina, poput ove. To već postaje Juventusov manir, ništa neuobičajeno...





Adrijen Rabio u akciji

Kada je u pitanju Daglas Kosta on je već bio na meti Mančestera, ali tada je Mauricio Sari stavio veto na transfer. Sada, pošto je isprobao Brazilca u nekoliko taktičkih varijanti, veruje se da bi mogao da popusti. Kosta ga nije oduševio.

Vilijan će imati hrpu ponuda kada mu istekne ugovor sa Čelsijem. Juveov adut, tvrde italijanski mediji, biće trogodišnji ugovor. Malo ko je spreman da ponudi tako dugu saradnju 32-godišnjaku. Na sve to Brazilac ima samo reči hvale za svog bivšeg trenera Sarija, što mnogi tretiraju kao otvoreno "nabacivanje" Torinezima.

Naposletku o trampi s Barselonom o kojoj bruje i španski i italijanski mediji otkako je počela korona-kriza. Pjanić za Artura. Tutosport u današnjem izdanju tvrdi da je napravljen veliki korak napred u pregovorima kada su obojica igrača procenjena na 60.000.000 evra. To znači da u slučaju dogovora ne bi bilo nikakve doplate sa jedne ili druge strane. Čista razmena igrača.

Ni plate fudbalera ne bi trebalo da predstavljaju problem. Arturova primanja u Barsi u rangu su onoga što Juve može sebi da priušti. Čak i više. Pjanić bi već bio spreman da u drugi plan stavi zaradu. Jednom u karijeri ukazuje se šansa da zaigraš s Leo Mesijem u timu, konstatuje Tutosport...