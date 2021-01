Velika je nepravda učinjena Robertu Levandovskom kada je odlukom nadležnih organa Zlatna lopta za 2020. godinu ostala bez vlasnika zbog pandemije virusa korona. Zvanično najbolji igrač Evrope i sveta, napadač u Ligi šampiona, osvajač Triplete i da ne nabrajamo dalje. Možda nije čovek-klub kao Lionel Mesi ili mašina poput Kristijana Ronalda, ali je Leva klasa za sebe i to je nebrojano puta dokazao.

Kada gledaš najbolju "devetku" planete, vidiš rekorde! A on ih ruši kad go se pojavi na terenu. Tako je u ubedljivom trijumfu nad Šalkeom na Feltins Areni rezultatom 4:0 (1:0) Leva ubeležio dva rekorda kakva dosad nisu viđena u nemačkom fudbalu. Postao je prvi igrač u istoriji Bundeslige koji je u osam uzastopnih gostovanja postigao bar po jedan gol, a isto tako neko ko je u čak jedanaest utakmica zaredom na Feltins Areni pogađao metu! Plus, upisao je jubilarni 500. pogodak u karijeri za klub i reprezentaciju. Jednostavno, toliko je dobar Robert Levandovski i nema nameru da se zaustavi, iako kritičari često pokušavaju da ospore njegove uspehe.

Odavno su dueli Bajerna i Šalkea izgubili tu takmičarksu komponentu, ali je uvek tako dobro tim iz Gelzenkirhena je zreo za selidbu u Cvajtu i ako zaista glavni sponzor Gazprom bude otišao, klubu preti finansijski kolaps. Šalke nije uspeo ni da se dostojno suprotstavi bavarskoj mašineriji koja je Feltins Arenu preorala uzduž i popreko kako bi došla do četvrte pobede u nizu i tako zacementirala poziciju na vrhu tabele.

Pored Levandovskog utakmicu su obeležili još Džošua Kimih, Tomas Miler, David Alaba Manuel Nojer. Svako na svoj način. Bajernov univerzalac može da se pohvali da je upisao het-trik asistencija, dok je dete minhenskog giganta upisalo nova dva gola na svoj račun, dok je budući član madridskog Reala projektilom sa preko 20 metara stavio tačku na utakmicu! Sada već legendarni golman Bajerna danas je upisao 197. meč bez primljenog gola čime je pretekao još jednog klupskog asa Olivera Kana na večnoj listi i zagospodario Bundesligom.

U Kimihu se probudio instikt prvoklasnog plejmejkera, a lopta koju je poslao Mileru za prvi gol bila je pravi melem za oči. Poslao je centaršut s desnog boka koji je sasekao odbranu Šalkea na pola, a Miler je samo jednim trzajem glavom pronašao centar i doveo Bajern u vođstvo posle pola časa igre. Ništa manje briljantna bila je i asistencija kojom je Levandovskom omogućio da se upiše u listu strelaca. Sa polovine terena, preko dve linije Šalkeove postavke, a Poljak je iskoristio sve svoje instikte kako bi se vrhunski snašao u jednoj gotovo bezizlaznoj situaciji i duplirao vođstvo. Perfektnu utakmicu Kimih je završio novim proigravanjem Milera. Ovog puta iz skraćenog kornera, dok je odlični ofanzivac ponovo glavom zatresao mrežu.

Koliko je Kimih samo unapredio igru u veznom redu i zašto ga više niko ne vidi kao desnog beka pokazuje sledeći podatak - samo u današnjoj utakmici stvorio je čak 11 šansi, a sa tri asistencije stigao je do kote 12 po broju serviranih golova saigračima u svim takmičenjima, čime je uveliko prebacio učinak iz prošle sezone, kada je upisao sedam završnih dodavanja.

Da sve bude još slađe pobrinuo se David Alaba. Nije reprezentativac Austrije baš omiljena osoba u Minhenu zbog načina kako se ophodio prema klubu poslednjih meseci, s ucenjivanjem oko novog ugovora i para koje je tražio, ali to što je uradio ovako nešto samo potvrđuje koliko će Bajern da izgubi ovog leta kada se bude preselio u Madrid.

Bajern je svakako ozbiljno profitirao danas od Šalkeove katastrofe...

BUNDESLIGA - 18. KOLO

Petak

Menhengladbah - Dortmund 4:2 (2:2)

/Elvedi 11, 32, Bensebaini 32, Tiram 78 - Haland 22, 28/

Subota

Leverkuzen - Volfzburg 0:1 (0:1)

/Baku 35/

Frajburg - Štutgart 2:1 (2:1)

/Demirović 14, Vu-Jong 37 - Vamangituka 7/

Majnc - Lajpcig 3:2 (2:2)

/Niakate 24, 35, Bareiro 50 - Adams 15, Halstenberg 30/

Augzburg - Union Berlin 2:1 (1:1)

/Niderlehner 17, 47 - Ingvartsen 25/

Bilefeld - Ajntraht 1:5 (1:3)

/Kordova 36 - Silva 25, 33, Kostić 27, Nilson 51ag, Jović 75/

Herta - Verder 1:4 (1:2)

/Kordoba 45+2 - Zelke 9pen, Toprak 29, Bitenkur 56, Sardžent 78/

Nedelja

Šalke - Bajern 0:4 (0:1)

/Miler 33, 88, Levandovski 64, Alaba 90/

18.00: (1,93) Hofenhajm (3,50) Keln (4,00)

*** kvote su podložne promenama