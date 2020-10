Prvi put posle više od decenije Everton deluje kao ekipa za velike domete. Ne govorimo o tituli, iako posle perfektnog starta sezone sigurno postoje oni najzagriženiji navijači Karamela koji su dali sebi za pravo da sanjaju o tronu Premijer lige. Za početak miriše na iskakanje iz šablona, na takmičarsku godinu u kojoj će svaki tim iz velike šestorke morati ozbiljno da “pogine” na travnatoj areni kako bi uzeo bodove Evertonu. Šta se promenilo od poslednje utakmice prošle sezone, kada je na praznom Gudisonu domaćin poražen 3:1 od već prežaljenog Bornmuta, tima koji sada nastupa u Čempionšipu?

Desilo se to da je Karlo Ančeloti mogao da bira igrače sa kojima će moći da igra fudbal po vlastitom ukusu. Ni kriv, ni dužan, jer je stigao na polusezoni i zamenio Marka Silvu, legendarni italijanski trener morao je da gleda kako mu se u drugom delu sezone ekipa uglavnom muči, nezavisno od imena rivala koji stoji preko puta. Ali imao je Karleto jasnu viziju koje igrače želi da vidi u plavom delu Liverpula. A, uglavnom je birao proverene, odnosno one sa kojima je već sarađivao.

(©Reuters)

Stigli su Alan iz Napolija, Hames Rodriges iz Real Madrida i Abdulaj Dukure iz Votforda. Sa njima trojicom, Karleto je pronašao model za oživljavanje praktično čitavog tima i ućutkao one koji su se pitali zašto Alan ili mislili da je "Džejms Bond" iz Banfilda istrošen igrač, bez žara, motiva i energije da u 29. godini života ponovo počne da demonstrira vrhunski fudbal koji se izgubio negde između terena, klupe i svlačionica Santijago Bernabeua. I što je još bitnije, podario je Ančeloti navijačima Evertona početak sezone na kakav nisu navikli. Šest utakmica, šest pobeda – po tri u Premijer ligi i Liga kupu gde je već među najboljih osam.

A, kada se malo zagrebe ispod površine i dublje zađe u suštinu, tajna Ančelotijeve revolucije leži u pet tačaka.

PERFEKTNO IZBALANSIRANI VEZNI RED

Evertonova sredina terena bila je sve, samo ne ozbiljna posle odlaska Idrise Geja u Pari sen Žermen. Talentovani centralni bek Mejson Holgejt, morao je neretko da bude pomeran u sredinu terena i na poziciji koja mu nikako nije prirodna znao je da deluje bolje od ostalih. Pokušaj sa Fabijanom Delfom nije opravdao očekivanja – jednostavno, bivši fudbaler Mančester sitija nije uspeo da uspostavi dominaciju ni kvalitetom, niti fizičkim predispozicijama i spremnošću. Skupoceno pojačanje iz Majnca od 25.000.000 Žan-Filip Gbamin, tek što je stigao, povreda ga je udaljila sa terena do kraja sezone. Gilfi Sigurdson, Tom Dejvis i Morgan Šnajderlin nisu impresionirali, a Andre Gomeša je teško povredio Hjon Min Son. Ipak, Portugalac nije neko ko može da bude motor tima na sredini.

Kao nekadašnji vezni fudbaler koji je sa Milanom osvajao Lige šampiona, Ančeloti je znao šta nedostaje. Posegnuo je za proverenom radilicom iz Napolija koju je sam testirao, a onda procenio da je Abdulaj Dukure igrač koji će sa Alanom i Gomešom činiti savršenu simbiozu na sredini terena. I svaki član veznog trilinga ima drugačiju ulogu i kvalitete, a njegovim spajanjem Everton je postao tim koji sa lakoćom može da osvoji i zadrži loptu i da je prosledi napadačkoj trojci.

(©Reuters)

Alan je taj koji uništava protivniče napade i čuva loptu, Dukure daje sirovu energiju i snagu, uz mnogo neumornog trčanja od svog do protivničkog šesnaesterca, a izvođač finih radova je Andre Gomeš. Portugalcu sada ostaje mnogo manje prvljavog posla, pa može da prebaci fokus na pas igru.

HAMES RODRIGEZ

Ponovo je Karlo Ančeloti znao šta, odnosno koga dovodi. Bilo je onih koji su sumnjali da Hames Rodrigez nije isti igrač sa Svetskog prvenstva 2014. ili iz prve sezone u Real Madridu, ali demanti je stigao ekspresno. Odlična izdanja u prve tri utakmice, majstorski gol i asistencija protiv Vest Bromvič Albiona, kao i one lopte pre završnog pasa koje protivnički fudbaleri ne mogu da predvide. Italijanski stručnjak je doveo Hamesa u Real Madrid, potom na pozajmicu u Bajern i nije imao dilemu da će ovoga puta dobiti tačno ono što mu je potrebno. Kolumbijac je odmah zauzeo mesto na desnoj strani navalne trojke i tako omogućio Ančelotiju da postavi formaciju 4-3-3.

Pošto će 29-godišnjak verovatno češće razmišljati o asistenciji nego o golu, magični dodir Kolumbijca sa eksplozivnim Rišalisonom i snalažljivim Dominik Kalvert Luinom biće dobitna kombinacija.

ANČELOTIJEV NOVI INZAGI

Dominik Kalvert Luin. Čovek koji će biti u pravo preme na pravom mestu. Nijedan fudbaler nije toliko profitirao od dolaska Karla Ančelotija. Kao da mu je Karleto pred početak sezone rekao “Ti ćeš biti moj novi Pipo Inzagi. Ne treba da daviš loptu, od tebe očekujem jedan kontakt i gol.“

Čim ga je uporedio sa Super Pipom, Englez je počeo da igra tako da ga zanima jedino da ćušne loptu u gol. Gde ćete bolje potvrde od toga da je sedam od osam ovosezonskih golova postigao iz prvog kontakta sa loptom. Već ima dva het-trika na kontu, prvi je postigao protiv Vest Broma, a jučerašnji Vest Hemu došao je pravovremeno, nekoliko dana pred reprezentativnu pauzu. Taman da zapadne za oko selektoru Geretu Sutgejtu.

Početak aktuelne sezone je dijametralno suprotan za Kalverta Luina u odnosu na završnicu prošle kada 11 puta zaredom nije uspeo da se upiše u strelce. Kako sada stvari stoje, sigurno će premašiti lični rekord od 13 pogodaka u sezoni Premijer Lige, a ako Everton bude nastavio da igra kao što to trenutno čini, treba ga očekivati preko brojke od 20 golova, možda čak u borbi za najboljeg strelca prvenstva.

UTICAJ FUL-BEKOVA

Problemi postoje na štoperskim pozcijama, gde Everton do kraja roka juri podršku za Jerija Minu i Majkla Kina. Posle Fikaja Tomorija i Kurta Zume pominje se i Ben Godfri iz Noriča. Ali kada je reč o bočnim defanzivcima šef stručnog štaba ne mora da brine. Luka Dinj i Šejmus Kolman su podjenako jaki u oba pravca. Francuz je prošle sezone imao osam asistencija i jedan pogodak, sada nastavlja u istom ritmu, uz to da čitav tim igra neuporedivo bolje, pa njegove kvalitetne partije dodatno dolaze do izražaja. Izvodi kornere, šutira slobodnjake, deli asistencije i nije ga lako proći pozadi. Na levoj strani se odlično razume sa Rišarlisonom i to je veza koja već pravi protivnicima sijaset problema.

Tu je i Šejmus Kolman. Kapiten je ponovo standardan, nakon što je sezonu ranije u prvom planu bio Đibril Sidibe. Karlo Ančeloti je rekao da Irac može komotno da igra do 40. godine, a on to u 31. godini opravdava na terenu. I dalje je spreman da se ustremi i pocepa odbranu na ivici protivničkog šesnaesterca, pa da zatim podeli završni pas, ili okonča akciju udarcem. Protiv Kristal Palasa je u tandemu sa Jeri Minom odlično neutralisao Vilfreda Zahu.

Sa Evertonovim trijom vezista koji igra poprilično usko, Dinj i Kolman imaju dosta prostora da koriste svoju brzinu i eksplozivnost.

JAČA KONKURENCIJA NA KLUPI

Dolaskom na Gudison, Alan, Hames i Dukure gurnuli su u potpuno drugi plan nekolicinu standardnih igrača. Gilfi Sigurdson, Bernard, Aleks Ivobi, Mojse Ken – to su igrači koji najviše “ispaštaju”, ali ih Karleto sada ima na raspolaganju mnogo motivisanije, kada stvari na terenu ne budu išle po planu.

Sigurdson, Bernard i Ivobi su pružili kvalitetne predstave protiv Flitvuda, niželigaša koji nije baš merodavan rival, ali su zato Islanđanin i Fabijan Delf protiv Vest Hema pokazali treneru da su željni terena i da će iskoristi priliku kada im bude bila ukazana. Čini se da će se za šansu boriti i Mojse Ken, koji je trebalo da napusti Ostrvo, ali više nema naznaka da će se taj scenario obistiniti do zatvaranja letnje pijace.

Naravno, sa igrama koje Karamele demonstriraju u prethodnih mesec dana, niko od pomenutih pojedinaca nije ni blizu startne postave, ali svi oni kao zapete puške čekaju derbi sa nekim od šest velikana, kada stvari ne budu išle glatko kao na startu.

(©Reuters)

Najbolji plasman Evertona u protekloj deceniji je peto mesto 2013/14 pod komandom Roberta Martineza. Karlo Ančeloti se ozbiljno nameračio da pomeri lestvicu. Koliko je to realno biće nam jasnije posle reprezentativne pauze kada ga u 5. kolu Premijer lige očekuje duel sa Liverpulom. Deset godina Everton ne zna za pobedu u Mersisajd derbiju, a očekivanja navijača odavno nisu bila veća.