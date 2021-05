Kada je torinski Tutosport pisao da će Kristijano Ronaldo u Juventus, mnogi na prvu loptu nisu poverovali. Pa se na kraju to obistinilo. Sada isti list javlja da rastu šanse da Đenaro Gatuzo preuzme Juventus. Mnogi sumnjaju u to, ali... Poučeni istorijom, ne bi bilo iznenađenje da se to i dogodi.

Tutosport piše sledeće: Masimilijano Alegri je blizu prelaska u Real Madrid i trebalo bi da odleti u Španiju da priča sa Madriđanima. Zinedin Zidan čeka na šansu da preuzme reprezentaciju Francuske, a Juve bi mogao da uzme Đenara Gatuza.

Gatuzo je privukao dosta pažnje menadžmenta Juventusa. Stara dama nije jedina zainteresovana jer je u igri i Fjorentina kao što je odranije poznato. Ali jasno je da bi Juventus bio favorit u toj borbi ako reši da uzme Gatuza umesto Andree Pirla.

Dodaje Tutosport da se između ostalog kao moguća rešenja za Juventus pominju i Siniša Mihajlović i Simone Inzagi, ali da su oni najbliži da ostanu u trenutnim klubovima.

Pirlova pozicija je ugrožena, a čelnici Juventusa su, barem zvanično, pružali podršku Pirlu i isticali da će ga zadržati na klupi ukoliko izbori Ligu šampiona sledeće sezone.

Italijanski mediji najavljuju da će Đenaro najverovatnije napustiti Napoli ukoliko ne dođe do velikog iznenađenja. Trenutno su Fjorentina i Juventus glavni favoriti za njegov potpis.

Ideja o dovođenju Rina na klupu Juventusa nije stigla s neba pa u rebra, već se nalazi u glavama čelnih ljudi tima iz Torina već neko vreme.

Bio bi to vrlo zanimljiv spoj…