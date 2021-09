Kako Bajern na nuli, a Barsa i Juve u kanalu: Mesi + Ronaldo > Levandovski + Nojer + Miler + Kimih + Gorecka

Širi se koliko si dug, kaže stara narodna izreka, koja kao da je pisana na Alijanc Areni. S tim da nikako ne važi za ostatak fudbalske planete. Pa dok Barselona i Juventus – samo primera radi – sada prebrojavaju dugove, u Bajernu ubiru plodove mudrog rada, ne misleći na stanje u kasi. Što i ne treba da čudi jer već godinama domaćinski posluju i odbijaju da uđu u trku sa ostalim velesilama, prvenstveno sa Realom, Barselonom, Pari Sen Žermenom, pa i Juventusom, Čelsijem ili Mančester Sitijem i Mančester junajtedom.

Dovoljno je samo pogledati strukturu plata objavljenu u dobro obaveštenom Bildu. Prema najtiražnijem nemačkom dnevniku, najplaćeniji igrač bavarske mašine je naravno Zlatna kopačka Evrope Robert Levandovski sa godišnjom zaradom od 23.000.000 evra. Bruto.

Što znači da ne dobija on toliko, no toliko Bajern košta Poljak u špicu, sa sve pripadajućim obavezama. Levi pripadne otprilike pola, mada se ta suma razlikuje od zemlje do zemlje, pa u nekim slučajevima i od same visine ugovora.

Kako bilo, Levin ugovor je skoro pa smešan u poređenju sa onim najvećim u fudbalu. Podsetimo samo da je Lionel Mesi do ovog leta u Barseloni primao više od 100.000.000 evra bruto, a Kristijano Ronaldo u Juventusu 31.000.000 neto, odnosno prema saznanjima specijalizovanog portala Calcio e Finanza – 54.240.000 evra bruto.

Sada su im zarade značajno manje, ali opet iznad Levine. Recimo, za Mesija su francuski i španski mediji pisali da je na oko 55.000.000 evra bruto, odnosno negde oko 30.000.000 neto, mada su iz Pari Sen Žermena kategorički demantovali. Nejmar ima 36.000.000 evra. Za 36-godišnjeg Ronalda se zna samo da je u Mančester junajted prihvatio malo smanjenje plate, ali kako su porezi za bogate strance veći u Engleskoj nego u Italiji i on je značajno skuplji od Bajernovog napadača. Svakako iznad 30.000.000 evra, sa bonusom za potpis izaći će verovatno i na celih 50.000.000. Na isti način je nagrađen i Mesi, pa i njegova primanja bar za ovu godinu treba podebljati.

Bajern ni blizu toga. A Levandovski je ubedljivo najplaćeniji igrač u Minhenu, jer jedini prebacuje granicu od 20.000.000. Manuel Nojer, Tomas Miler i Leroj Sane su prema Bildu blizu, ali svi ispod 20.000.000. Jozua Kimih po novom ugovoru može da dobaci i do te granice, ali samo ako aktivira sve bonuse. Leon Gorecka – takođe nagrađen novim ugovorom za dobre partije – sa bonusima može da ide do 18.000.000.

U kategoriji od 15.000.000 do 20.000.000 evra je još samo Lukas Ernandez.

Zatim slede oni sa platama od 10.000.000 do 15.000.000. Tu su i novajlije Dajo Upamekano i Marsel Zabicer. Od ranije i Serž Gnabri, Alfonso Dejvis, pa i Kingsli Koman, koji je sada na izlaznim vratima jer u poslednjoj godini ugovora želi povišicu i tih magičnih 20.000.000 evra. Do sada je imao 12.000.000 evra godišnje. Bajern mu je ponudio – 13.000.000. Pazi se na svaki dinar.

Ispod granice od 10.000.000 evra bruto, a iznad 5.000.000, su Benžamen Pavar, Erik Čupo Moting, Mark Roka, Buona Sar, pa i Niklas Zule i Korentin Toliso, jer njih dvojica nisu produžavala ugovore otkako su došli. Sa njima je sada i 18-godišnji Džamal Musijala, iako je on tek potpisao prvi profesionalni ugovor, ali je odmah proglašen za “projekat kluba”.

Ispod 5.000.000 evra bruto su igrači poput Mikaela Kjuzansa, Nijanzua, Omara Ričardsa, Svena Ulrajha, mladog Josipa Stanišića… Svi redom rezervisti.

Jer u Bajernu se zna. Plata nije samo novac, već i pokazatelj koliko te klub ceni. Stoga i česta tema i u svlačionici. Jer čak je i jedan David Alaba pušten da ode kada je zatražio 20.000.000 evra bruto.

“Nije to želja da izvučeš klubu poslednji evro. Više je želja da dobiješ priznanje kluba za ono što radiš na terenu”, rekao je Gorecka, baš kad je prošle nedelje potpisivao novi ugovor.

Niko ne može da se požali na plate. Ali niko ni iznad kluba.

SVE PLATE U BAJERNU

Preko 20.000.000 evra: Levandovski.

Od 15.000.000. do 20.000.000: Sane, Nojer, Miler, Kimih, Gorecka, Ernandez.

Od 10.000.000 do 15.000.000: Upamekano, Koman, Gnabri, Dejvis, Zabicer.

Od 5.000.000 do 10.000.000: Sule, Toliso, Pavar, Čupo-Motan, Sar, Roka, Musijala.

Manje od 5.000.000: Kjuzans, Nijanzu, Ričards, Ulrajh, Fruhtl, Tilman, Stanišić.