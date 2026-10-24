Kako je Fikret Međedović doveo Diksona u Novi Pazar: Moj najbolji potez i buduća najveća prodaja

" Dobio sam preporuke za Diksona još pre devet ili deset meseci. Bilo je to za vreme zimskih priprema u Antaliji. Nisam smeo da se oslonim samo na preporuke, pa nije imalo prostora za dogovor početkom godine. Morali da odlučimo između njega i Dritona Camaja, koji se ispostavio kao pun pogodak. Nije bilo teško prelomiti, s obzirom na to da Dikson tada nije bio na spisku reprezentacije Jamajke, dok je u klubu imao slabu minutažu. Ipak, videlo se da ima nešto ".

" Postigao je pet golova i ostvario tri asistencije Njegova igra i učinak za sada su magični. Preporučio mi ga je Ivica Pavlović, sada moj već i prijatelj, inače rođeni Pazarac sa kojim fenomenalno sarađujemo ", kaže za Mozzart Sport generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović .

Dikson je imao "vatreno krštenje" u nokautu od OFK Beograda na Gradskom stadionu (1:4), kada je "izlomio" Marka Gobeljića i naterao ga da skrivi penal, koji je Fjeri Kocebu pretvorio u kratkotrajnih 1:1. Pazarci su potom na istoj lokaciji dobili Vojvodinu i Železničar sa po 2:0, a Dikson je u oba meča upisao po gol i ključno dodavanje.

Malo šta je bilo logično u Diksonovom igračkom dosijeu. Sa nepune 22 godine stigao je do brojke od skoro 30 utakmica za najjaču selekciju Rege bojsa, dok, recimo, na pozajmici u engleskom niželigašu Krouli taunu nije ostavio posebnog traga. Nije to sprečilo Pazarce da se i dalje interesuju.

"Negde u aprilu primio sam izveštaj u vezi njegovih trkačkih sposobnosti, a pojavio se i nagoveštaj da će dobiti poziv u nacionalni tim. Odgledao sam utakmice Jamajke protiv Indije i Nigerije, gde je igrao po 90 minuta, posle kojih mi je bilo jasno da je to - to. Uverio sam se da je Dikson ono što nama treba, počev od mentaliteta i karaktera. Onda sam pogledao sve njegove klupske utakmice iz prolećne polusezone i rekao da moramo učiniti sve da ga dovedemo", vraća film prvi operativac Plavih.

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Imalo je još potencijalnih kupaca iz Srbije.

"Malo je nedostajalo da završi u drugom superligašu. Da ne pominjem koji klub je u pitanju, svi smo mi negde saradnici, kolege i prijatelji. Ruku na srce, njihova ekipa ne levom krilu ima fenomenalnog igrača, pa se nisu odlučili i za Diksona. Jednostavno, možda smo iskoristili njihovo premišljanje i bili brži u trenutku. Stigao je u pravo vreme kod nas, potpisao ugovor na tri godine. Možda već sad smem da kažem da je njegovo dovođenje jedan od mojih najboljih poteza do sada. Videćemo, još je mlad, praktično - dete".

Ni vezista Dominik Sadi se nije naigrao u engleskim nižim rangovima, ali je u Pazaru za godinu i kusur ostavio vrlo dobar utisak.

"Nije pozitivno iskustvo sa Sadijem bilo glavni pokretač. Različiti su tipovi igrača, takođe i po pitanju temperamenta. Sadi je već dugo tu, odomaćio se, a Dikson je od prvog dana uspeo da postane miljenik svih saigrača. Njegova harizma i vedrina izbijaju iz svake igrice na treninzima u našem kampu na Atletskom stadionu. Sve posmatra sa pozitivne strane. Mislim da je suvišno pričati da li smo sa njim pogodili ili ne. Apsolutno jesmo", nema dilemu generalni sekretar Pazara.

Na kraju otkriva i da je interesovanje za Diksona već sada veliko.

"Mislim da će to da bude rekordna prodaja u našoj klupskoj istoriji. Dobili smo upite, pominju se cifre koje će barem duplo da premaše naš do sada najveći izlazni transfer. Naravno, nećemo da žurimo. Sada smo u situaciji da mi diktiramo tempo, neće biti ucenjivanja i uslovljavanja od strane bilo koga. Stabilni smo, čvrsto stojimo i nije nam moranje da bilo koga pošto-poto prodajemo u zimskom prelaznom roku", završio je priču Fikret Međedović.

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX