Učitelj nadvisio učenika: Lala opet iz Niša kući pevajući, Pazarci slave Diksona
Vreme čitanja: 7min | pet. 23.10.26. | 19:50
Krilni napadač strelac oba pogotka u pobedi Novog Pazara nad eksperimentalnom postavom Radničkog od 2:0
To mu već prelazi u naviku. Nenad Lalatović sa Čaira odlazi kao slavljenik. Peti put uzastopno. Tri puta kao trener Vojvodine, jednom kao strateg Mladosti GAT, a sada i kao kormilar Novog Pazara. Povratnički debi protiv IMT-a nije prošao po planu, ali se Lala sa svojim novim-starim klubom osladio u Nišu, produbivši agoniju Radničkog - 0:2 u meču 13. kola - i nadvisivši svog nekadašnjeg učenika iz zajedničkih dana velikih uspeha u Radničkom i Vojvodini, Nikolu Drinčića.
Pazarci slave Kahima Diksona, dvostrukog strelca, imali su lakši posao nego što se očekivalo. Radnički tone sve dublje i ističe sve ozbiljniju kandidaturu da se pridruži Zemunu među “favoritima” za ispadanje iz lige. Ovo mu je četvrti poraz u nizu, uz gol-razliku 1:12, a publika na Čairu odgovornost je, nikad glasnijim skandiranjem, usmerila ka - upravi kluba.
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Bilo je tu zaista zanimljivih detalja za analizu u taktičkom nadmudrivanju Drinčića i Lalatovića, koji, i jedan i drugi, nisu mogli da računaju na po nekoliko standardnih prvotimaca (Vitas, Kovačević, Kanute, Abas na jednoj, Marinković, Miljković, Gadio na drugoj stranj). U drastičnoj promeni tima u odnosu na prethodno kolo (šestoricu iz startne postave), potez koji je svakako primakao najviše pažnje bila je Drinčićeva odluka da nastupi sa Stefanom Nikolićem kao ‘lažnom devetkom’. Momkom koji je izrazito vezni, čak više defanzivni nego ofanzivni igrač, dok su na klupi ostala petorica napadača. Sad, naravno, nije teško dobiti informacije iz izvora bliskih stručnom štabu niškog kluba - da je procena da među tom petoricom ima i nespremnih, i nezadovoljnih, i nezainteresovanih - ali, kad se odlučiš za takav eksperiment, onda rezultat daje konačan sud da li je to bila genijalna ideja ili težak promašaj.
A, ideja je bila da Nikolić presingom pritiska protivničke štopere, da Nišlije generalno igraju čovek na čoveka po celom terenu i bilo bi maliciozno ne primetiti da se u uvodnoj fazi meča video određeni pomak, pre svega u pristupu. Domaći su brzo izveli tri kornera, imali jedan pokušaj sa distance preko Ivanovića i jednu dobru akciju, kada je Ivanović centrirao Izderiću, ali njemu igra glavom nije jača strana. Ali, sve skupa, bili su prilično bezopasni kada dođu do završne trećine.
Na drugoj strani, Lalatović je osetno pojačao vezni red formacijom 4-1-4-1, oslonio se na kontre preko svojih brzonogih igrača, oslonio se na majstorstvo Adema Ljajića i baš ta kombinacija donela mu je vođstvo u 36. minutu. Radnički je forsirao ono iz Drinčićevog prvog mandata, sa desnim bekom Veličkovićem koji u fazi napada ulazi u sredinu, ali tu ostaje veliki rizik u defanzivi i baš to su lukavo namirisali Lalatovićevi puleni. Dodir klase Ljajića za Diksona, koji je lako izbacio iz ravnoteže Mijailovića i majstorski finiširao.
Prethodno su ista dvojica, samo u obrnutim ulogama, propustili da realizuju kontranapad u 16. minutu, a Pazarci su najveću priliku propustili u 32. minutu, u koprodukciji - dvojice centralnih defanzivaca. Hadžimujović je još jednom demonstrirao kako ubojito izvodi aut, a umalo, na takvu asistenciju rukom. Melentijević nije pogodio glavom. Stanivuković je loptu zaustavio na samoj gol-liniji, pa se čak radila i provera u VAR sobi.
Ubacio je Drinčić na početku drugog poluvremena u igru Mustafu i Bonsua, ali je vrlo brzo morao da izvrši i prinudnu izmenu, pošto se teže povredio Ranko Jokić, u prvom delu meča možda i ponajbolji u niškom timu. Nije Radnički kroz igru uspevao da stvori šansu, pa je do nje došao iz slobodnog udarca, koji je iznudio Nikolić, ali je pokušaj Krajišnika iz idealne pozicije kačio živi zid.
I onda, baš u momentima kada je grupica navijača na zapadnoj tribini, ničim izazvana, počela da provocira Nenada Lalatovića, nekadašnji trener Radničkog i čovek koga je malo delilo da baš u toj ulozi bude učesnik ovog meča, dobio je povod da se pred njima burno raduje. Sadi je doneo loptu do Diksona, a ovaj olako prevario Veličkovića i poslao loptu u suprotan ugao.
Tek tada su se Nišlije malo razigrale, odigrale par najtečnijih akcija od početka i iskreirale najbolju priliku na utakmici, ali je Krajišnik na centaršut Vidovića promašio šansu u rangu penala. I tu je domaćin stao, Novi Pazar je i sa vođstvom od 2:0 napadao do kraja i sačuvao punu kontrolu nad rezultatom.
MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO
RADNIČKI - NOVI PAZAR 0:2 (0:1)
/Dikson 36, 59/
Niš. Stadion Čair.
Gledalaca: 600.
Sudija: Srđan Jovanović (Beograd).
Žuti kartoni: Izderić, Mustafa, Bonsu (Radnički), Togbe, Melentijević, Davidović (Novi Pazar).
RADNIČKI (4-2-3-1): Stanivuković 6 - Veličković 5, Mijailović 5, Jokić 6,5 (od 51. Zečević 5,5), Vidović 6 - Krajišnik 6, Milosavljević 5,5 - Ivanović 5,5 (od 46. Bonsu 5), Izderić 5,5, Arijibi 5,5 (od 46. Mustafa 5) - Nikolić 5,5 (od 62. Jovanović 5).
NOVI PAZAR (4-1-4-1): Matijašević 6 - Stanković 6,5, Melentijević 7, Hadžimujović 7, Dadić 6,5 - Davidović 6,5 - Togbe 6,5 (od 63. Kocebu 6), Sadi 7, Ljajić 7 (od 70. Janković), Dikson 8 - Mulić 6 (od 76. Skrobonja).
Igrač utakmice: Kahim Dikson (Novi Pazar) 8.