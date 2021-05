Posle devete uzastopne šampionske titule u Nemačkoj svi u Bajernu okrenuti su ka predstojećem letu i formiranju tima po ukusu novog trenera Julijana Nagelsmana.

Dobra osnova već postoji, doveden je Dajo Upamekano kao zamena za Davida Alabu, a u planu su još neke korekcije kako bi supertalentovani trener dobio tim kakav želi za nastavak šampionskog niza i novog pokoravanja fudbalske Evrope.

Upravo je to bila jedna od tema intervjua koji je član uprave minhenskog giganta i od 2022. godine novi generalni direktor Oliver Kan – zameniće na poziciji Karl Hajnca Rumenigea – dao za Sport Bild. Umesto pompeznih najava, nekada vrsni golman i kapiten Bajerna potvrdio je da će se više nego ikada ranije raditi na razvoju i promociji igrača iz akademije jer, kako je objasnio, klub nema novca da se takmiči na tržištu gde su cene vrtoglavo skočile.

“Izvinjavam se, ali svako ko nas stavlja u isti kontekst (s klubovima koji daju mnogo para za igrače prim. aut) ne razume situaciju“, počeo je Kan izlaganje pa nastavio:

“Za Bajern je nezamislivo da plati igrača minimum 100.000.000 evra. Zašto bismo razmišljali o Halandu kada Robert (Levandovski) ima još dve godine ugovora. Njegove partije se nikada ne mogu dovesti u pitanje. Postigao je 39 golova ove sezone! Samo zbog toga ne moramo da razmišljamo o Halandu danas. Robert može da igra vrhunski fudbal još nekoliko godina“.

Kolege iz Bilda interesovalo je Kanovo mišljenje o novom treneru Julijanu Nagelsmanu i tome da je njegov transfer iz Lajpciga plaćen oko 25.000.000 evra.

“Julijan je karakterna osoba koja voli izazove. U Bajernu je titula iznad svega. To je izazov koji svaki trener mora da prihvati kada dolazi ovde“, izjavio je Kan i osvrnuo se na priče o vrednosti transfera:

“Gledajte, da smo zaista dali toliku sumu novca za njegov transfer, očekivali bismo od njega da osvoji svih pet Liga šampiona do 2026. godine. Nisam siguran da je to realno. Mogu da kažem da je suma koju smo dali daleko ispod onoga što se piše“.

Ne najavljuje svojevremeno najbolji igrač Mundijala u Japanu i Južnoj Koreji, odnosno golman tih godina velika dešavanja na polju dovođenja novih igrača, pogotovo ne kupovina koje će da šokiraju svet. Sve zbog velikih finansijskih gubitaka koje je klub pretrpeo u vreme pandemije virusa korona.

“U narednim godinama moraćemo da budemo jako pametni kada je u pitanju investiranje u nove igrače. Sve će se svoditi na to da iskoristimo brzo šanse koje nam se ukažu“, rekao je Kan i kao primer igrača kome će se pružiti šansa pominje Džamala Musijalu:

“Kod takvih projekata mora da postoji dobra konekcija između svih članova tima i akademije. Naravno, pre svega je tu važna uloga trenera“.

Priznaje da ga od 2022. godine čeka veliki posao kada bude preuzeo komandovanje klubom od legendarnog Karl Hajnca Rumenigea.

“Već sam sad počeo da dobijam najviše zadatke. Odgovoran sam za sve ono što će se dešavati po završetku kalendarske godine“.

Flik i njegov naslednik Nagelsman (©Reuters)

Sve su indicije da će Hansi Flik posle osvojene nove šampionske krune preuzeti ulogu selektora Nemačke od Joakima Leva.

“Ne vidim nijedan razlog zašto bi ispustio takvu priliku“, jasan je Kan i odgovara na pitanje da li je Flikov odlazak povezan sa razmimoilaženjem koje ima sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem:

“Takva neslaganja su za mene lako rešiva stvar, nije nešto što sa čim ne bismo mogli da izađemo na kraj. Neću da govorim dalje na tu temu, jer cela priča nije tako jednostavna kako se misli“.

Kao jedan od razloga Flikovog neslaganja sa Bracom su greške koje je nekadašnji reprezentativac BiH pravio na transfer pijaci kada je dovodio pojačanja, koja je kasnije navodno forsirao...

“Njegova uloga u osvajanju svih trofeja poslednjih godina je velika. Stvorila se potpuno pogrešna slika o njegovoj ulozi. Ljudi na internetu su preterali s udarcima ispod pojasa i mi to ne prihvatamo. Bilo je mnogo namernih, ličnih napada. Ne možemo to da dozvolimo. Ni da Hasan to trpi, niti bilo ko drugi. Mi kao zajednica ne smemo da dozvolimo da se prema našim ljudima bilo ko ophodi tako“.

